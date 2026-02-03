Diploma de Experto de IA en Salud Digital

Diploma de Experto Online de IA en Salud Digital
Presentación
Este diploma de experto proporciona el conocimiento específico sobre el uso avanzado de la IA en la evaluación, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la gestión de pacientes en un entorno clínico.
Además, permite adquirir habilidades colaborativas con equipos interdisciplinarios presentes en el entorno de la salud digital.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
El diploma de experto en IA en la salud digital tiene por finalidad comprender los fundamentos y los conceptos básicos de la IA aplicada a la salud digital, por lo que es esencial que el estudiantado adquiera un conocimiento sólido de los principios que rigen la IA y su aplicación en el ámbito de la salud.
Además, se trabaja en la aplicación de técnicas de IA para resolver problemas específicos del campo de la salud digital, lo que incluye el diagnóstico precoz, el análisis de datos clínicos y la predicción de resultados en salud. La capacidad de utilizar estas técnicas para abordar problemas concretos es fundamental para mejorar la atención sanitaria.
Por último, se diseñan e implementan soluciones éticas y fácilmente integrables en el sistema sanitario existente. Las soluciones desarrolladas o propuestas están dirigidas a la mejora de los flujos de trabajo y la eficiencia operativa y aseguran, al mismo tiempo, que se respetan los principios éticos y se mantiene el enfoque en el paciente.
El diploma de experto en IA en la salud digital tiene por finalidad comprender los fundamentos y los conceptos básicos de la IA aplicada a la salud digital, por lo que es esencial que el estudiantado adquiera un conocimiento sólido de los principios que rigen la IA y su aplicación en el ámbito de la salud.
Además, se trabaja en la aplicación de técnicas de IA para resolver problemas específicos del campo de la salud digital, lo que incluye el diagnóstico precoz, el análisis de datos clínicos y la predicción de resultados en salud. La capacidad de utilizar estas técnicas para abordar problemas concretos es fundamental para mejorar la atención sanitaria.
Por último, se diseñan e implementan soluciones éticas y fácilmente integrables en el sistema sanitario existente. Las soluciones desarrolladas o propuestas están dirigidas a la mejora de los flujos de trabajo y la eficiencia operativa y aseguran, al mismo tiempo, que se respetan los principios éticos y se mantiene el enfoque en el paciente.
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Inicio
10 mar 2027
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20% dto.
Matrícula anticipada
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12
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.