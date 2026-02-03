Diploma d'Expert d'IA en Salut Digital

Diploma d'Expert Online d'IA en Salut Digital

Presentació

Aquest diploma d’expert proporciona el coneixement específic sobre l'ús avançat de la IA en l'avaluació, la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la gestió de pacients en un entorn clínic.

A més, permet adquirir habilitats col·laboratives amb equips interdisciplinaris presents en l'entorn de la salut digital.
El diploma d’Expert en IA en la salut digital té per finalitat comprendre els fonaments i els conceptes bàsics de la IA aplicada a la salut digital, per la qual cosa és essencial que l'estudiantat adquireixi un coneixement sòlid dels principis que regeixen la IA i l'aplicació que té en l'àmbit de la salut.

A més, es treballa en l'aplicació de tècniques d'IA per resoldre problemes específics del camp de la salut digital, la qual cosa inclou el diagnòstic precoç, l'anàlisi de dades clíniques i la predicció de resultats en salut. La capacitat de fer servir aquestes tècniques per abordar problemes concrets és fonamental per millorar l'atenció sanitària.

Finalment, es dissenyen i s'implementen solucions ètiques i fàcilment integrables en el sistema sanitari existent. Les solucions desenvolupades o proposades s'adrecen a la millora dels fluxos de treball i l'eficiència operativa i asseguren, alhora, que es respecten els principis ètics i es manté l'enfocament en el pacient.    

Programa acadèmic

  • Aplicació de la IA en la salut digital (M4.868, M3.868)
  • Avaluació de l'impacte de les intervencions en salut digital (M4.866, M3.866)
  • Innovació i models de negoci en salut digital (M4.860, M3.860)

Contingut

1. Introducció a la intel·ligència artificial en salut

  • 1.1. Què és la IA? Fonaments sobre la IA, plataformes i reptes tècnics, tipus i funcionament
  • 1.2. IoT i wearables: aplicacions i seguiment remot
  • 1.3. Intel·ligència artificial i machine learning: aplicacions en diagnòstic i personalització del tractament
  • 1.4. Big data en salut: fonts de dades, anàlisi predictiva i medicina personalitzada

2. Programació i tècniques aplicades en els sistemes d'IA. Bases matemàtiques i de programació

3. Implementació de la IA en projectes de salut digital

  • 3.1. Metodologies àgils (Scrum, Lean) per a projectes digitals
Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 
Professorat

Direcció dels estudis

  • Salvador Macip Maresma
    Salvador Macip Maresma

    Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Medicina Molecular al Departament de Biologia Molecular i Cel·lular a la Universitat de Leicester, on dirigeix el Mechanisms of Cancer and Ageing Laboratory.
    Docent de pregrau i postgrau des del 2008. Ha publicat més de cinquanta articles en revistes biomèdiques indexades a PubMed. Ha publicat onze llibres de divulgació científica i col·labora regularment amb diversos mitjans fent difusió de la ciència.

Sortides professionals

Objectius

L'objectiu general del programa és formar professionals de la salut perquè adquireixin les competències necessàries que els permetin detectar, dissenyar, implementar i avaluar possibles solucions tecnològiques que afavoreixin l'empoderament de les persones, la salut participativa i la transformació digital del món de la salut.
Perfils

Els professionals formats amb aquest màster poden ocupar llocs de treball en diferents empreses o institucions:

  • Administracions autonòmiques i estatals.
  • Departaments sanitaris i clínics en organitzacions de l'entorn de la salut (hospitals, centres d'atenció primària, centres de salut mental o centres sociosanitaris).
  • Departaments de sistemes d'informació en organitzacions sanitàries i sociosanitàries (com ara hospitals i centres assistencials).
  • Empreses i professionals del sector biomèdic, biotecnològic o similars.
  • Farmacèutiques.
  • Empreses d'investigació en el camp de la salut en línia.
  • Empreses d'assegurances mèdiques i mútues de l'ecosistema de la salut.

Competències

C1. Formular judicis i reflexions ètiques, igualitàries i responsables socialment.

C2. Sistematitzar l'actualització permanent de l'aprenentatge com a expert o experta en salut digital.

C4. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en l'exercici acadèmic com en el professional, i dissenyar solucions per millorar aquestes pràctiques.

Les persones amb un màster de Salut Digital treballen —o treballaran— tant en el sector públic com en el sector privat de l'ecosistema de salut duent a terme tasques assistencials. Així mateix, poden treballar en àrees relacionades amb la gestió i la salut pública, el sector de la indústria farmacèutica o biotecnològica i centres de recerca o organitzacions de suport a la recerca. Concretament:

Organitzacions de salut:

  • Hospitals
  • Centres d'assistència primària
  • Centres de salut mental
  • Centres sociosanitaris
  • Assegurances del sector de la salut
  • Administració pública

Recerca i innovació:

  • Centres d'R+D+I
  • Empreses biotecnològiques
  • Empreses de recerca per contracte (CRO), amb funcions de suport

Indústria privada:

  • Farmacèutiques
  • Empreses especialitzades en salut digital
  • Empreses especialitzades en tecnologies sanitàries

Requisits d'accés

Titulació d'accés

Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària oficial prèvia. En cas de no tenir-ne, es pot accedir al programa acreditant experiència professional.

Consulta la informació i la documentació que has de lliurar en funció d'on hagis cursat els estudis:
Documentació

Hauràs de lliurar la documentació que acrediti la teva titulació o la teva experiència professional durant els 10 dies posteriors a la formalització de la matrícula. Consulta quina documentació és necessària en cada cas i com i on l'has de presentar.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Titulació

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert.

Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.
Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
1.580 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

