Asignatura de Economía social y solidaria

- Adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.

Generales - Contribuir a una asignación de recursos eficiente y equitativa, tanto en el ámbito particular como colectivo.

Básicas - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Objetivos y competencias

Los objetivos de la asignatura son:

Visibilizar la existencia de la economía social y solidaria, desde todos los enfoques existentes, así como las aportaciones de la misma en pro de un sistema socioeconómico más ético, justo y sostenible.

Dar a conocer algunas de las iniciativas y de los agentes que actualmente están fomentando este ámbito socioeconómico, relacionándolos con los principios del cooperativismo y los objetivos de desarrollo sostenibles

Las competencias de la asignatura son:

Básicas

- Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Generales

- Contribuir a una asignación de recursos eficiente y equitativa, tanto en el ámbito particular como colectivo.

Transversales

- Adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable. - Argumentar, negociar y mediar.

Específicas

- Analizar cuál ha sido el origen y la evolución de los grandes problemas económicos.

- Evaluar la evolución de los grandes problemas de una economía a través del pensamiento económico.

- Analizar la interacción de los grandes problemas económicos con los factores no económicos y sus consecuencias.

- Juzgar críticamente el marco social, político, institucional y legal en el que se desarrolla la actividad económica.

- Analizar el funcionamiento de los mercados en diferentes escenarios de interrelación y en distintos horizontes temporales.

- Evaluar la estructura y el funcionamiento del sector público y proponer acciones que mejoren estos aspectos.