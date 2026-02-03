Asignatura de Economía social y solidaria

Asignatura Online de Economía social y solidaria
Presentación
Introducción a lo que es y representa la economía social y solidaria, analizando su ubicación en el sistema socioeconómico actual, las principales iniciativas y los agentes existentes.
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Tras una contextualización de la coyuntura socioeconómica actual, desde un punto de vista teórico se hace una aproximación a la concepción global de la economía social y solidaria. Se analiza tanto la vertiente socioempresarial como la sociocomunitaria, así como los ámbitos reproductivo y de la colaboración procomún.
A continuación, y desde un punto de vista práctico, se presentan los principios del cooperativismo y los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, se analizan algunas de las iniciativas actualmente existentes y algunos de los agentes que están fomentando su implantación a nivel público y privado.
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