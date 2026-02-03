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Asignatura Online de Economía social y solidaria

Presentación

Introducción a lo que es y representa la economía social y solidaria, analizando su ubicación en el sistema socioeconómico actual, las principales iniciativas y los agentes existentes.
Esta asignatura pertenece al grado de Economía
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Tras una contextualización de la coyuntura socioeconómica actual, desde un punto de vista teórico se hace una aproximación a la concepción global de la economía social y solidaria. Se analiza tanto la vertiente socioempresarial como la sociocomunitaria, así como los ámbitos reproductivo y de la colaboración procomún. 

A continuación, y desde un punto de vista práctico, se presentan los principios del cooperativismo y los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, se analizan algunas de las iniciativas actualmente existentes y algunos de los agentes que están fomentando su implantación a nivel público y privado.
  • Inicio

    23 sept 2026

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    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Economía social y solidaria

Contenidos

Contenidos

Contextualización socioeconómica:

  • Paradigma mecanicista o capitalista
  • Paradigma orgánico o social y solidario

Concepción global de la economía social y solidaria (ESS):

  • Ámbito público o redistributivo
  • Ámbito mercantil o competitivo
  • Ámbito financiero o especulativo
  • Ámbito social y solidario o cooperativo:
    • Ámbito socioempresarial
    • Ámbito sociocomunitario
    • Ámbito de la reproducción
    • Ámbito de la colaboración procomún

Ética, justicia y sostenibilidad:

  • Principios del cooperativismo
  • Objetivos de desarrollo sostenible

Experiencias existentes:

  • Modelos de registro y auditoría
  • Iniciativas privadas y comunitarias
  • Agentes públicos

Objetivos y competencias

Los objetivos de la asignatura son:

    • Visibilizar la existencia de la economía social y solidaria, desde todos los enfoques existentes, así como las aportaciones de la misma en pro de un sistema socioeconómico más ético, justo y sostenible.
    • Dar a conocer algunas de las iniciativas y de los agentes que actualmente están fomentando este ámbito socioeconómico, relacionándolos con los principios del cooperativismo y los objetivos de desarrollo sostenibles

     

    Las competencias de la asignatura son:

      Básicas
       - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

      Generales
      - Contribuir a una asignación de recursos eficiente y equitativa, tanto en el ámbito particular como colectivo.

      Transversales

      - Adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.

      Objetivos y competencias


      Los objetivos de la asignatura son:

        • Visibilizar la existencia de la economía social y solidaria, desde todos los enfoques existentes, así como las aportaciones de la misma en pro de un sistema socioeconómico más ético, justo y sostenible.
        • Dar a conocer algunas de las iniciativas y de los agentes que actualmente están fomentando este ámbito socioeconómico, relacionándolos con los principios del cooperativismo y los objetivos de desarrollo sostenibles

         

        Las competencias de la asignatura son:

          Básicas
           - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

          Generales
          - Contribuir a una asignación de recursos eficiente y equitativa, tanto en el ámbito particular como colectivo.

          Transversales

          - Adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable. - Argumentar, negociar y mediar.

          Específicas
           - Analizar cuál ha sido el origen y la evolución de los grandes problemas económicos.
          - Evaluar la evolución de los grandes problemas de una economía a través del pensamiento económico.
          - Analizar la interacción de los grandes problemas económicos con los factores no económicos y sus consecuencias.
          - Juzgar críticamente el marco social, político, institucional y legal en el que se desarrolla la actividad económica.
          - Analizar el funcionamiento de los mercados en diferentes escenarios de interrelación y en distintos horizontes temporales.
          - Evaluar la estructura y el funcionamiento del sector público y proponer acciones que mejoren estos aspectos.

          Recursos para el aprendizaje

          Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

          • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
          • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
          Asignatura de Economía social y solidaria

          Profesorado

          Asignatura de Economía social y solidaria

          Requisitos de acceso

          Requisitos previos

          Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

          Requisitos técnicos

          Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

          Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

          Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

          * Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

          Titulación

          El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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          Asignatura de Economía social y solidaria

          Matrícula y precio

          Proceso de matrícula

          Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

          A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

          Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

          ¿Cuándo te puedes matricular?

          En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

          Matriculación a partir de abril

          para comenzar el curso en septiembre u octubre

          Matriculación a partir de octubre

          para comenzar el curso en febrero o marzo

          El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
          Concepto Precio
          Precio del curso
          445 €
          • Facilidades económicas

          • Descuentos para matrícula anticipada

          • Pago fraccionado en cuotas

          • Becas, ayudas y descuentos

          • Condiciones especiales para empresas

          • Apoyo a deportistas de competición

          Infórmate

          122.750 graduados y graduadas

          89 % de estudiantes que estudian y trabajan

          79 % volvería a escoger la UOC

          Formas de pago

          El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

          1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

          Descuentos

          La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

          Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

          • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
          • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

          Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

          Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

          Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

          Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

          + Consulta la informació del programa

          Formación continua UOC

          Historias inspiradas en nuestros estudiantes

           

          Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

          Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

           

          Marina, estudiante de la UOC video link
          18s
          "Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

          Marina, estudiante de la UOC

          Cristina, estudiante de la UOC video link
          17s
          "Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

          Cristina, estudiante de la UOC

          Isaac, estudiante de la UOC video link
          18s
          "Si esto no es evolución, dime qué lo es."

          Isaac, estudiante de la UOC

          Marina, estudiante de la UOC video link
          19s
          "¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

          Marina, estudiante de la UOC

          Cristina, estudiante de la UOC video link
          17s
          "Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

          Cristina, estudiante de la UOC

          Isaac, estudiante de la UOC video link
          18s
          "Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

          Isaac, estudiante de la UOC

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