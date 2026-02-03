Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
Matrícula oberta: últims dies

Assignatura Online d'Economia social i solidària

Presentació

Introducció al que és i representa l'economia social i solidària, analitzant la seva ubicació en el sistema socioeconòmic actual, les principals iniciatives i els agents existents.
Aquesta assignatura forma part del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats
Matrícula oberta: últims dies!

No et perdis les nostres assignatures lliures!

Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Després d'una contextualització de la conjuntura socioeconòmica actual, des d'un punt de vista teòric es fa una aproximació a la concepció global de l'economia social i solidària. S'analitza tant la vessant socioempresarial com la sociocomunitària, així com els àmbits reproductiu i de la col·laboració procomuna.

A continuació, i des d'un punt de vista pràctic, es presenten els principis del cooperativisme i els objectius de desenvolupament sostenible. Així mateix, s¿analitzen algunes de les iniciatives actualment existents i alguns dels agents que estan fomentant la seva implantació a nivell públic i privat.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Assignatura d'Economia social i solidària

Continguts

Continguts

Contextualització socioeconòmica:

  • Paradigma mecanicista o capitalista
  • Paradigma orgànic o social i solidari
Concepció global de l'economia social i solidària (ESS):
  • Àmbit públic o redistributiu
  • Àmbit mercantil o competitiu
  • Àmbit financer o especulatiu
  • Àmbit social i solidari o cooperatiu:
    • Àmbit socioempresarial
    • Àmbit sociocomunitari
    • Àmbit de la reproducció
    • Àmbit de la col·laboració procomuna
Ètica, justícia i sostenibilitat:
  • Principis del cooperativisme
  • Objectius de desenvolupament sostenible
Experiències existents:
  • Models de registre i auditoria
  • Iniciatives privades i comunitàries
  • Agents públics

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

    • Visibilitzar l'existència de l'economia social i solidària, des de tots els enfocaments existents, així com les aportacions de la mateixa en pro d'un sistema socioeconòmic més ètic, just i sostenible.
    • Donar a conèixer algunes de les iniciatives i dels agents que actualment estan fomentant aquest àmbit socioeconòmic, relacionant-los amb els principis del cooperativisme i els objectius de desenvolupament sostenible.

     

    Les competències de l'assignatura són:

      Bàsiques
      - Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

      Generals
      - Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com a col·lectiu.

      Transversals
      - Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

      Objectius i competències


      Els objectius de l'assignatura són:

        • Visibilitzar l'existència de l'economia social i solidària, des de tots els enfocaments existents, així com les aportacions de la mateixa en pro d'un sistema socioeconòmic més ètic, just i sostenible.
        • Donar a conèixer algunes de les iniciatives i dels agents que actualment estan fomentant aquest àmbit socioeconòmic, relacionant-los amb els principis del cooperativisme i els objectius de desenvolupament sostenible.

         

        Les competències de l'assignatura són:

          Bàsiques
          - Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

          Generals
          - Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com a col·lectiu.

          Transversals
          - Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
          - Argumentar, negociar i intervenir.

          Específiques
          - Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.
          - Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic.
          - Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.
          - Jutjar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica.
          - Analitzar el funcionament dels mercats en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
          - Avaluar l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.

          Recursos per l'aprenentatge

          Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

          • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
          • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
          Assignatura d'Economia social i solidària

          Professorat

          Assignatura d'Economia social i solidària

          Requisits d'accés

          Requisits previs

          Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

          Requisits tècnics

          Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

          És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

          És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

          * A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

          Titulació

          El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

          La UOC, la millor universitat online

          • Rànquing CYD
            La universitat online més ben valorada

            La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

          • Rànquing THE
            La millor universitat online

            La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

          • Rànquing CWUR
            Entre les millors universitats del món

            La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

          Assignatura d'Economia social i solidària

          Matrícula i preu

          Procés de matrícula

          Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

          A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

          Campus Virtual

          Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

          Tutoria

          Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

          Espai de tràmits

          El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

          Quan et pots matricular?

          A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

          Matriculació a partir de l'abril

          per començar el curs al setembre o octubre

          Matriculació a partir de l'octubre

          per començar el curs al febrer o març

          El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
          Concepte Preu
          Preu del curs
          445 €
          • Facilitats econòmiques

          • Descomptes per a matrícula anticipada

          • Pagament fraccionat en quotes

          • Beques, ajuts i descomptes

          • Condicions especials per a empreses

          • Suport a esportistes de competició

          Informa-te'n

          122.750 graduats i graduades

          89 % d'estudiants que estudien i treballen

          79 % tornaria a escollir la UOC

          Formes de pagament

          El pagament dels cursos es fa amb targeta.

          1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

          Descomptes

          La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

          L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

          • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
          • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

          Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

          Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

          Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

          L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

          + Consulta la informació del programa

          Formació contínua UOC

          Històries inspirades en els nostres estudiants

           

          La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

          Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

          Marina, estudiant de la UOC video link
          19s
          "Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

          Marina, estudiant de la UOC

          Cristina, estudiant de la UOC video link
          17s
          "Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

          Cristina, estudiant de la UOC

          Isaac, estudiant de la UOC video link
          19s
          "Si això no és evolució, digue'm què ho és."

          Isaac, estudiant de la UOC

          Marina, estudiant de la UOC video link
          19s
          "De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

          Marina, estudiant de la UOC

          Cristina, estudiant de la UOC video link
          17s
          "Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

          Cristina, estudiant de la UOC

          Isaac, estudiant de la UOC video link
          19s
          "Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

          Isaac, estudiant de la UOC

          Vols més informació?

          Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

          Gènere
          En quin idioma desitges rebre la informació?
          logo uoc

          En vols saber més?

          Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

          Sol·licita informació