Assignatura d'Economia social i solidària

Assignatura Online d'Economia social i solidària
Presentació
Introducció al que és i representa l'economia social i solidària, analitzant la seva ubicació en el sistema socioeconòmic actual, les principals iniciatives i els agents existents.
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Després d'una contextualització de la conjuntura socioeconòmica actual, des d'un punt de vista teòric es fa una aproximació a la concepció global de l'economia social i solidària. S'analitza tant la vessant socioempresarial com la sociocomunitària, així com els àmbits reproductiu i de la col·laboració procomuna.
A continuació, i des d'un punt de vista pràctic, es presenten els principis del cooperativisme i els objectius de desenvolupament sostenible. Així mateix, s¿analitzen algunes de les iniciatives actualment existents i alguns dels agents que estan fomentant la seva implantació a nivell públic i privat.
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