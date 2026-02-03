Asignatura de Conflicts and Political Changes in the Middle East

Asignatura Online de Conflicts and Political Changes in the Middle East
Presentación
Esta asignatura ofrece un panorama completo de los principales acontecimientos que han configurado el Oriente Medio moderno. Para ello, recorre al estudio de las dinámicas políticas y sociales de esta región, y también analiza los conflictos más importantes. Asimismo, expone el papel que han tenido elementos como la religión o la economía, junto con la repercusión de los intereses y las controversias de los actores internacionales más importantes presentes en esta región, teniendo en cuenta la evolución y la transformación que han sufrido respectivamente en el Oriente Medio.
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De este modo, esta asignatura mira de responder preguntas clave como las siguientes: ¿la democracia es posible en el Oriente Medio?, ¿por qué esta región es tan inestable?, ¿qué papel tienen los actores externos en la estabilidad de esta región?, ¿qué retos representa el escenario de la pos Primavera árabe?
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