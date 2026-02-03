Asignatura de Conflicts and Political Changes in the Middle East

Los objetivos de la asignatura son:

RAP 1. Mostrar la diversidad social y cultural del Oriente Medio.

RAP 2. Identificar los aspectos culturales e identitarios principales y las implicaciones que tuvieron en la creación del Oriente Medio moderno.

RAP 1. Analizar el impacto de las guerras mundiales en la formación del Oriente Medio moderno.

RAP 2. Identificar las causas y las dinámicas del conflicto árabe-israelí y los efectos en esta región.

RAP 1. Exponer la influencia colonial en las estructuras políticas y sociales del mundo árabe, como también en los enfoques del estudio de esta región.

RAP 2. Analizar el impacto de las dinámicas históricas globales en el Oriente Medio.

RAP 1. Exponer la complementariedad y la competencia entre los diferentes enfoques académicos que miran de explicar el fenómeno de las primaveras árabes.

RAP 2. Analizar las causas de la Primavera �?rabe y los efectos que ha tenido en esta región.