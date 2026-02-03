Assignatura de Conflicts and Political Changes in the Middle East

Assignatura Online de Conflicts and Political Changes in the Middle East
Presentació
Aquesta assignatura ofereix un panorama complet dels principals esdeveniments que han configurat l'Orient Mitjà modern. Per fer-ho, recorre a l'estudi de les dinàmiques polítiques i socials d'aquesta regió, i també n'analitza els conflictes més importants. Així mateix, exposa el paper que han tingut elements com la religió o l'economia, juntament amb la repercussió dels interessos i les controvèrsies dels actors internacionals més importants presents en aquesta regió, tenint en compte l'evolució i la transformació que han patit respectivament a l'Orient Mitjà.
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D'aquesta manera, aquesta assignatura mira de respondre preguntes clau com les següents: la democràcia és possible a l'Orient Mitjà?, per què aquesta regió és tan inestable?, quin paper tenen els actors externs en l'estabilitat d'aquesta regió?, quins reptes representa l'escenari de la post Primavera Àrab?
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