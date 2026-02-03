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Asignatura Online de Derecho y Administración de la UE

Presentación

La Unión Europea (UE) influye cada vez más en nuestro entorno político, económico y social. El conocimiento de su estructura y su funcionamiento se está convirtiendo en un instrumento necesario, tanto para desarrollar las diferentes actividades profesionales, como para comprender y asimilar mejor la extensa, y a menudo compleja, información que nos llega de las instituciones europeas.
Esta asignatura pertenece al grado de Gestión y Administración Pública (interuniversitario: UOC, UB)
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El objetivo de esta asignatura es proporcionar una formación horizontal sobre la Unión Europea, poniendo el acento en los temas clave que permitan entender qué es y qué hace la UE, cómo se organiza y hacia donde avanza el proceso de integración europea. El programa pretende cubrir los aspectos más importantes de la estructura institucional, jurídica y financiera de la Unión, así como las fuentes de su ordenamiento jurídico y el funcionamiento de su sistema judicial. El enfoque, por lo tanto, es general e institucional. Podríamos decir que esta asignatura tiene un impacto horizontal, es decir, que resulta imprescindible para  situar y entender tanto aspectos globales como específicos del ordenamiento jurídico español, de la política exterior de España e incluso de las relaciones entre el Estado central y las comunidades autónomas.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Derecho y Administración de la UE

Contenidos

Contenidos

Los contenidos se estructuran, según el número de PEC que hay que hacer, en tres unidades de contenidos, cada una de las cuales se subdivide en diferentes temas, y en una última unidad de síntesis y estudio, para la preparación de las pruebas finales presenciales.

Unidad 1-PEC1: Configuración de la Unión Europea

  • Tema 1: ¿Qué es la Unión Europea?
  • Tema 2: Breve historia de la Unión Europea
  • Tema 3: Miembros, ampliación y retirada
  • Tema 4: Competencias
  • Tema 5: Cooperación reforzada
  • Tema 6: Ciudadanía europea y derechos fundamentales de la Unión
  • Tema 27: Espacio de libertad, seguridad y justicia
  • Tema 28: Relaciones exteriores de la UE

Unidad 2-PEC2: Estructura orgánica y financiera y procedimientos legislativos de la Unión Europea

  • Tema 7: Modelo organizativo
  • Tema 8: Comisión Europea
  • Tema 9: Consejo Europeo y Consejo
  • Tema 10:

Contenidos


Los contenidos se estructuran, según el número de PEC que hay que hacer, en tres unidades de contenidos, cada una de las cuales se subdivide en diferentes temas, y en una última unidad de síntesis y estudio, para la preparación de las pruebas finales presenciales.

Unidad 1-PEC1: Configuración de la Unión Europea

  • Tema 1: ¿Qué es la Unión Europea?
  • Tema 2: Breve historia de la Unión Europea
  • Tema 3: Miembros, ampliación y retirada
  • Tema 4: Competencias
  • Tema 5: Cooperación reforzada
  • Tema 6: Ciudadanía europea y derechos fundamentales de la Unión
  • Tema 27: Espacio de libertad, seguridad y justicia
  • Tema 28: Relaciones exteriores de la UE

Unidad 2-PEC2: Estructura orgánica y financiera y procedimientos legislativos de la Unión Europea

  • Tema 7: Modelo organizativo
  • Tema 8: Comisión Europea
  • Tema 9: Consejo Europeo y Consejo
  • Tema 10: Parlamento Europeo
  • Tema 11: Tribunal de Justicia
  • Tema 12: Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo
  • Tema 13: Otros órganos de la Unión
  • Tema 14: Procedimientos legislativos
  • Tema 15: Presupuesto

Unidad 3-PEC3: Fuentes del derecho, tutela judicial y política de medio ambiente de la UE

  • Tema 16: Fuentes del derecho de la Unión Europea (I): tratados
  • Tema 17: Fuentes del derecho de la Unión Europea (II): derecho derivado
  • Tema 18: Fuentes del derecho de la Unión Europea (III): otras normas
  • Tema 19: Relaciones entre el derecho de la UE y los derechos nacionales
  • Tema 20: Tutela judicial (I): competencia contenciosa
  • Tema 21: Tutela judicial (II): recurso de casación. Competencia consultiva, prejudicial y arbitral
  • Tema 22: Vías no jurisdiccionales de tutela de los derechos de los particulares
  • Tema 29: Política de medio ambiente

Unidad 4: Síntesis y estudio

  • Repaso de los módulos y las tres PEC de la asignatura para la preparación de las pruebas finales presenciales

Estos módulos intentan responder, entre otras, a las siguientes preguntas:

  • ¿Por qué se crearon las comunidades europeas y por qué adoptaron la forma jurídica de organizaciones internacionales? ¿Qué es la Unión Europea?
  • ¿Cuáles son los objetivos que han de alcanzar y de qué competencias disponen para hacerlo?
  • ¿Qué sistema institucional y orgánico se prevé para alcanzar los objetivos y ejercer las competencias?
  • ¿Cuáles son los actos jurídicos surgidos de estas instituciones?
  • ¿Cómo se articulan las relaciones entre el ordenamiento jurídico de la UE y los ordenamientos jurídicos estatales (por ej., con relación a la jerarquía)?
  • ¿Quién aplica el derecho de la UE: los órganos de los estados miembros o solo las instituciones europeas?
  • ¿Quién garantiza judicialmente el cumplimiento del derecho comunitario: el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) o también los jueces internos?
  • ¿Cuáles son algunas de las principales políticas europeas y con qué bases jurídicas se han creado?

Objetivos y competencias

 

Objetivos

 

La UE es el resultado de un proceso evolutivo de más de cincuenta años que hoy todavía se encuentra en fase de definición. Lo último en este proceso se ha producido el 1 de diciembre de 2009 con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El principal objetivo de esta asignatura es, pues, ofrecer los elementos juridicopolíticos necesarios para entender y valorar la participación de España y sus comunidades autónomas en el fenómeno de integración europea y, viceversa, entender la incidencia de las instituciones y los actos jurídicos que generan en el conjunto del Estado español. Este objetivo global se concreta básicamente en los siguientes puntos:

  • Situar históricamente y políticamente la creación de las comunidades europeas y el nacimiento posterior de la Unión Europea. Aunque a menudo se confunden, ambos conceptos no son sinónimos y es fundamental hacer una distinción correcta.
  • Delimitar los objetivos y las finalidades de las comunidades europeas y la Unión, y distinguirlos de los objetivos de los estados miembros.

Objetivos y competencias


 

Objetivos

 

La UE es el resultado de un proceso evolutivo de más de cincuenta años que hoy todavía se encuentra en fase de definición. Lo último en este proceso se ha producido el 1 de diciembre de 2009 con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El principal objetivo de esta asignatura es, pues, ofrecer los elementos juridicopolíticos necesarios para entender y valorar la participación de España y sus comunidades autónomas en el fenómeno de integración europea y, viceversa, entender la incidencia de las instituciones y los actos jurídicos que generan en el conjunto del Estado español. Este objetivo global se concreta básicamente en los siguientes puntos:

  • Situar históricamente y políticamente la creación de las comunidades europeas y el nacimiento posterior de la Unión Europea. Aunque a menudo se confunden, ambos conceptos no son sinónimos y es fundamental hacer una distinción correcta.
  • Delimitar los objetivos y las finalidades de las comunidades europeas y la Unión, y distinguirlos de los objetivos de los estados miembros.
  • Conocer las instituciones y los  órganos comunitarios, en cuanto a la composición, las funciones y los instrumentos de trabajo.
  • Entender quién adopta los actos jurídicos, cómo se adoptan y de qué manera se produce la inserción de estos actos en los ordenamientos jurídicos internos de los estados.
  • Adquirir los conocimientos sobre quien participa en la aplicación del derecho de la UE y qué órganos judiciales garantizan su cumplimiento.
  • Conocer el contenido de las grandes líneas de reforma actual, tras el fracaso de la Constitución Europea de 29 de octubre de 2004, establecidas en el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.
  • Adquirir conocimientos básicos de algunas de las políticas europeas más importantes.

 

Competencias


Competencias específicas:

  • Reconocer y analizar las principales estructuras políticas y legales de la Unión Europea.

Competencias transversales:

  • Utilizar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • Comunicarse correctamente, oralmente y por escrito, tanto en las lenguas propias como en una lengua extranjera.
  • Tener capacidad para el aprendizaje autónomo y la adaptación a nuevas situaciones.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Derecho y Administración de la UE

Profesorado

Asignatura de Derecho y Administración de la UE

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

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Asignatura de Derecho y Administración de la UE

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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