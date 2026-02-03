Asignatura de Derecho y Administración de la UE

Asignatura Online de Derecho y Administración de la UE
Presentación
La Unión Europea (UE) influye cada vez más en nuestro entorno político, económico y social. El conocimiento de su estructura y su funcionamiento se está convirtiendo en un instrumento necesario, tanto para desarrollar las diferentes actividades profesionales, como para comprender y asimilar mejor la extensa, y a menudo compleja, información que nos llega de las instituciones europeas.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
El objetivo de esta asignatura es proporcionar una formación horizontal sobre la Unión Europea, poniendo el acento en los temas clave que permitan entender qué es y qué hace la UE, cómo se organiza y hacia donde avanza el proceso de integración europea. El programa pretende cubrir los aspectos más importantes de la estructura institucional, jurídica y financiera de la Unión, así como las fuentes de su ordenamiento jurídico y el funcionamiento de su sistema judicial. El enfoque, por lo tanto, es general e institucional. Podríamos decir que esta asignatura tiene un impacto horizontal, es decir, que resulta imprescindible para situar y entender tanto aspectos globales como específicos del ordenamiento jurídico español, de la política exterior de España e incluso de las relaciones entre el Estado central y las comunidades autónomas.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.