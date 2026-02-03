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Assignatura Online de Dret i Administració de la UE

Presentació

La Unió Europea (UE) influeix cada vegada més en el nostre entorn polític, econòmic i social. El coneixement de la seva estructura i el seu funcionament s'està convertint en un instrument necessari, tant per a desenvolupar les diferents activitats professionals, com per a comprendre i assimilar millor l'extensa, i sovint complexa, informació que ens arriba de les institucions europees.
Aquesta assignatura pertany al grau de Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB)
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació horitzontal sobre la Unió Europea, posant l'accent en els temes clau que permetin entendre què és i què fa la UE, com s'organitza i cap a on avança el procés d'integració europea. El programa pretén cobrir els aspectes més importants de l'estructura institucional, jurídica i financera de la Unió, com també les fonts del seu ordenament jurídic i el funcionament del seu sistema judicial. L'enfocament, per tant, és general i institucional. Podríem dir que aquesta assignatura té un impacte horitzontal, és a dir, que resulta imprescindible per a situar i entendre tant aspectes globals com específics de l'ordenament jurídic espanyol, de la política exterior d'Espanya i fins i tot de les relacions entre l'Estat central i les comunitats autònomes.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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Assignatura de Dret i Administració de la UE

Continguts

Continguts

Els continguts s'estructuren, segons el nombre de PAC que cal fer, en tres unitats de continguts, cada una de les quals se subdivideix en diferents temes, i en una última unitat de síntesi i estudi, per a la preparació de les proves finals presencials.

Unitat 1-PAC1: Configuració de la Unió Europea

  • Tema 1: Què és la Unió Europea?
  • Tema 2: Breu història de la Unió Europea
  • Tema 3: Membres, ampliació i retirada
  • Tema 4: Competències
  • Tema 5: Cooperació reforçada
  • Tema 6: Ciutadania europea i drets fonamentals de la Unió
  • Tema 27: Espai de llibertat, seguretat i justícia
  • Tema 28: Relacions exteriors de la UE

Unitat 2-PAC2: Estructura orgànica i financera i procediments legislatius de la Unió Europea

  • Tema 7: Model organitzatiu
  • Tema 8: Comissió Europea
  • Tema 9: Consell Europeu i Consell
  • Tema 10: Parlament Europeu
  • Tema 11:

Continguts


Els continguts s'estructuren, segons el nombre de PAC que cal fer, en tres unitats de continguts, cada una de les quals se subdivideix en diferents temes, i en una última unitat de síntesi i estudi, per a la preparació de les proves finals presencials.

Unitat 1-PAC1: Configuració de la Unió Europea

  • Tema 1: Què és la Unió Europea?
  • Tema 2: Breu història de la Unió Europea
  • Tema 3: Membres, ampliació i retirada
  • Tema 4: Competències
  • Tema 5: Cooperació reforçada
  • Tema 6: Ciutadania europea i drets fonamentals de la Unió
  • Tema 27: Espai de llibertat, seguretat i justícia
  • Tema 28: Relacions exteriors de la UE

Unitat 2-PAC2: Estructura orgànica i financera i procediments legislatius de la Unió Europea

  • Tema 7: Model organitzatiu
  • Tema 8: Comissió Europea
  • Tema 9: Consell Europeu i Consell
  • Tema 10: Parlament Europeu
  • Tema 11: Tribunal de Justícia
  • Tema 12: Tribunal de Comptes i Banc Central Europeu
  • Tema 13: Altres òrgans de la Unió
  • Tema 14: Procediments legislatius
  • Tema 15: Pressupost

Unitat 3-PAC3: Fonts del dret, tutela judicial i política de medi ambient de la UE

  • Tema 16: Fonts del dret de la Unió Europea (I): tractats
  • Tema 17: Fonts del dret de la Unió Europea (II): dret derivat
  • Tema 18: Fonts del dret de la Unió Europea (III): altres normes
  • Tema 19: Relacions entre el dret de la UE i els drets nacionals
  • Tema 20: Tutela judicial (I): competència contenciosa
  • Tema 21: Tutela judicial (II): recurs de cassació. Competència consultiva, prejudicial i arbitral
  • Tema 22: Vies no jurisdiccionals de tutela dels drets dels particulars
  • Tema 29: Política de medi ambient

Unitat 4: Síntesi i estudi

  • Repàs dels mòduls i les tres PAC de l'assignatura per a la preparació de les proves finals presencials

Aquests mòduls intenten respondre, entre d'altres, a les qüestions següents:

  • Per què es van crear les comunitats europees i per què van adoptar la forma jurídica d'organitzacions internacionals? Què és la Unió Europea?
  • Quins són els objectius que han d'assolir i de quines competències disposen per a fer-ho?
  • Quin sistema institucional i orgànic es preveu per a assolir els objectius i exercir les competències?
  • Quins són els actes jurídics sorgits d'aquestes institucions?
  • Com s'articulen les relacions entre l'ordenament jurídic de la UE i els ordenaments jurídics estatals (per ex., pel que fa a la jerarquia)?
  • Qui aplica el dret de la UE: els òrgans dels estats membres o només les institucions europees?
  • Qui garanteix judicialment el compliment del dret comunitari: el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) o també els jutges interns?
  • Quines són algunes de les polítiques europees principals i per mitjà de quines bases jurídiques s'han creat?

Objectius i competències


Objectius


La UE és el resultat d'un procés evolutiu de més de cinquanta anys que avui encara es troba en fase de definició. L'últim pas en aquest procés s'ha produït l'1 de desembre de 2009 amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa. L'objectiu principal d'aquesta assignatura és, doncs, oferir els elements juridicopolítics necessaris per a entendre i valorar la participació d'Espanya i les seves comunitats autònomes en el fenomen d'integració europea i, viceversa, entendre la incidència de les institucions i els actes jurídics que generen en el conjunt de l'Estat espanyol. Aquest objectiu global es concreta bàsicament en els punts següents:

  • Situar històricament i políticament la creació de les comunitats europees i el naixement posterior de la Unió Europea. Tot i que sovint es confonen, ambdós conceptes no són sinònims i és fonamental fer-ne una distinció correcta.
  • Delimitar els objectius i les finalitats de les comunitats europees i la Unió, i distingir-los dels objectius dels estats membres.

Objectius i competències



Objectius


La UE és el resultat d'un procés evolutiu de més de cinquanta anys que avui encara es troba en fase de definició. L'últim pas en aquest procés s'ha produït l'1 de desembre de 2009 amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa. L'objectiu principal d'aquesta assignatura és, doncs, oferir els elements juridicopolítics necessaris per a entendre i valorar la participació d'Espanya i les seves comunitats autònomes en el fenomen d'integració europea i, viceversa, entendre la incidència de les institucions i els actes jurídics que generen en el conjunt de l'Estat espanyol. Aquest objectiu global es concreta bàsicament en els punts següents:

  • Situar històricament i políticament la creació de les comunitats europees i el naixement posterior de la Unió Europea. Tot i que sovint es confonen, ambdós conceptes no són sinònims i és fonamental fer-ne una distinció correcta.
  • Delimitar els objectius i les finalitats de les comunitats europees i la Unió, i distingir-los dels objectius dels estats membres.
  • Conèixer les institucions i els òrgans comunitaris, pel que fa a la composició, les funcions i els instruments de treball.
  • Entendre qui adopta els actes jurídics, com s'adopten i de quina manera es produeix la inserció d'aquests actes en els ordenaments jurídics interns dels estats.
  • Adquirir els coneixements sobre qui participa en l'aplicació del dret de la UE i quins són els òrgans judicials que en garanteixen el compliment.
  • Conèixer el contingut de les grans línies de reforma actual, després del fracàs de la Constitució Europea de 29 d'octubre de 2004, establertes en el Tractat de Lisboa de 13 de desembre de 2007.
  • Adquirir coneixements bàsics d'algunes de les polítiques europees més importants.

Competències


Competències específiques:

  • Reconèixer i analitzar les principals estructures polítiques i legals de la Unió Europea.

Competències transversals:

  • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
  • Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Dret i Administració de la UE

Professorat

Assignatura de Dret i Administració de la UE

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Dret i Administració de la UE

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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