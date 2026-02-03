Asignatura de Derecho Internacional Público

Asignatura Online de Derecho Internacional Público
Presentación
El derecho internacional público es un conjunto de normas que han creado los estados por medio del ejercicio de su voluntad externa.
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Las normas del derecho internacional son, como las de otras ramas del derecho, proposiciones lógico-lingüísticas que establecen derechos, deberes, autorizaciones, mandatos, competencias, principios generales, valores jurídicos positivos, etc. Dado que el motor último de este ordenamiento, la voluntad de los estados, es algo dinámico, su funcionamiento continuo determina la adaptación del conjunto normativo a las modificaciones que se produzcan en los elementos sociopolíticos del sistema.
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