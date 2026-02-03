Assignatura de Dret Internacional Públic

Assignatura Online de Dret Internacional Públic
Presentació
El dret internacional públic és un conjunt de normes que han creat els estats per mitjà de l'exercici de la seva voluntat externa.
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Les normes del dret internacional són, com les d'altres branques del dret, proposicions lògico-lingüístiques que estableixen drets, deures, autoritzacions, mandats, competències, principis generals, valors jurídics positius, etc. Com que el motor últim d'aquest ordenament, la voluntat dels estats, és una cosa dinàmica, el seu funcionament continu determina l'adaptació del conjunt normatiu a les modificacions que es produeixin en els elements sociopolítics del sistema.
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