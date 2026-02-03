Asignatura de La estructura de las lenguas

Asignatura Online de La estructura de las lenguas
Presentación
La asignatura La estructura de las lenguas tiene por objeto el estudio general de la estructura y el funcionamiento de la lengua, o lo que se conoce también como gramática.
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El curso es una introducción al estudio de los niveles clásicos de análisis lingüístico: semántica, sintaxis, morfología y fonética y fonología, sin pretensión de exhaustividad ni especialización. El estudio no rebasa el campo de la oración, es decir, no llega a abordar el terreno del discurso o texto, que es el objeto específico de la gramática textual o del discurso (objetivo de Lengua catalana: estructura y uso).
Conviene precisar que, en el ámbito de la oración y de acuerdo con los supuestos teóricos adoptados por el curso, el estudio de las formas (sonidos, palabras, oraciones) está íntimamente ligado con el significado. De hecho, desde la óptica que adopta el curso, la de la corriente teórica denominada lingüística cognitiva, el significado es primordial en la configuración de la gramática. Por este motivo, el curso empieza precisamente con el estudio del significado.
Por otro lado, la asignatura, puesto que versa sobre lingüística general, tampoco analiza o describe de forma global o parcial ninguna lengua en concreto, ni propone un estudio tipológico ni comparativo de diversas lenguas, aunque a menudo recurre a la ejemplificación con datos empíricos del catalán u otras lenguas con la voluntad de señalar el alcance y la aplicación de determinados conceptos, o simplemente para hacerlos más comprensibles.
El curso es una introducción al estudio de los niveles clásicos de análisis lingüístico: semántica, sintaxis, morfología y fonética y fonología, sin pretensión de exhaustividad ni especialización. El estudio no rebasa el campo de la oración, es decir, no llega a abordar el terreno del discurso o texto, que es el objeto específico de la gramática textual o del discurso (objetivo de Lengua catalana: estructura y uso).
Conviene precisar que, en el ámbito de la oración y de acuerdo con los supuestos teóricos adoptados por el curso, el estudio de las formas (sonidos, palabras, oraciones) está íntimamente ligado con el significado. De hecho, desde la óptica que adopta el curso, la de la corriente teórica denominada lingüística cognitiva, el significado es primordial en la configuración de la gramática. Por este motivo, el curso empieza precisamente con el estudio del significado.
Por otro lado, la asignatura, puesto que versa sobre lingüística general, tampoco analiza o describe de forma global o parcial ninguna lengua en concreto, ni propone un estudio tipológico ni comparativo de diversas lenguas, aunque a menudo recurre a la ejemplificación con datos empíricos del catalán u otras lenguas con la voluntad de señalar el alcance y la aplicación de determinados conceptos, o simplemente para hacerlos más comprensibles.
Por último, a pesar del uso del aparato formal característico de la lingüística, el referente del curso son las lenguas naturales, un hecho que excluye el tratamiento tanto del lenguaje animal como de los lenguajes formales o artificiales.
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