Asignatura de filosofía contemporánea

Asignatura Online de filosofía contemporánea
Presentación
La asignatura Pensamiento filosófico y científico contemporáneo se centra, principalmente, en el pensamiento filosófico y científico de finales del siglo xix hasta la actualidad. Se pondrá especial atención en los problemas filosóficos y científicos clave que articulan este periodo de la historia, procurando establecer un diálogo entre los diferentes pensadores y escuelas implicadas. Enfatizaremos a la vez la relación crítica existente con la modernidad puesta en cuestión o transformada en nuevas aportaciones desde las diferentes vertientes filosóficas tradicionalmente confrontadas.
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Se buscará enfatizar la vitalidad de la filosofía en su relación con nuestra contemporaneidad, con los problemas de nuestra actualidad pero en relación con la larga tradición filosófica. Procuraremos establecer vínculos transversales con toda la historia del pensamiento científico y filosófico así como con otras tradiciones disciplinares teóricas afines, procurando a la vez mostrar la significación social y cultural de la filosofía contemporánea hoy.
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