Asignatura de filosofía contemporánea

Un segundo objetivo relevante será atender al impacto social y cultural, así como las vinculaciones transversales con otros ámbitos, de las aportaciones filosóficas y científicas en la forma de ver y vivir el mundo que hoy conocemos desde nuestra actualidad.

Entre los objetivos principales de la asignatura destaca mostrar las transformaciones de la racionalidad moderna en relación con las propuestas aportadas por los pensadores y las escuelas que pertenecen a nuestra contemporaneidad.

Objetivos y competencias

Objetivos

Entre los objetivos principales de la asignatura destaca mostrar las transformaciones de la racionalidad moderna en relación con las propuestas aportadas por los pensadores y las escuelas que pertenecen a nuestra contemporaneidad.

Un segundo objetivo relevante será atender al impacto social y cultural, así como las vinculaciones transversales con otros ámbitos, de las aportaciones filosóficas y científicas en la forma de ver y vivir el mundo que hoy conocemos desde nuestra actualidad.

Otros objetivos específicos de la asignatura son:

Señalar los elementos comunes de la crítica a la racionalidad de los denominados "maestros de la sospecha".

Valorar el papel de la sospecha en el "sentido común" del siglo xx.

Obtener una visión panorámica de la importancia de la reflexión sobre el lenguaje y sobre los conocimientos científicos en la filosofía del siglo xx.

Reconocer lo que hay de nuevo y de continuidad en la revalorización de la metafísica.

Indicar la aportación de la Escuela de Frankfurt en el papel crítico y transformador de la filosofía.

Comprender las aportaciones del estructuralismo respecto a la fenomenología y el existencialismo.

Resaltar los desplazamientos de la concepción del sujeto en el posestructuralismo.

Conocer los últimos pensadores actuales y las corrientes filosóficas y científicas vigentes.

Competencias

Capacidad para el análisis y la síntesis.

Capacidad para entender y cuestionar críticamente las ideas sobre la naturaleza de la realidad, la experiencia y los valores que desempeñan un papel central en la comprensión del mundo y de nosotros mismos.

Capacidad para comprender las interrelaciones entre la cultura, la ciencia y la tecnología.

La capacidad de análisis y síntesis es parte del núcleo central de lo que podríamos denominar el espíritu filosófico.

Desenmascarar la realidad ¿y el mundo humano en general¿, en el sentido de conocer el entramado y saber desarticular las dudas y problemas que plantea, es otra de las características del pensamiento filosófico.

Poder conocer y comprender algunas de las relaciones entre el mundo cultural y la ciencia y la tecnología, es una competencia fundamental de un (pensamiento) humanista en el mundo contemporáneo.