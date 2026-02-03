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Asignatura Online de filosofía contemporánea

Presentación

La asignatura Pensamiento filosófico y científico contemporáneo se centra, principalmente, en el pensamiento filosófico y científico de finales del siglo xix hasta la actualidad. Se pondrá especial atención en los problemas filosóficos y científicos clave que articulan este periodo de la historia, procurando establecer un diálogo entre los diferentes pensadores y escuelas implicadas. Enfatizaremos a la vez la relación crítica existente con la modernidad puesta en cuestión o transformada en nuevas aportaciones desde las diferentes vertientes filosóficas tradicionalmente confrontadas.
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Asignaturas libres

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Se buscará enfatizar la vitalidad de la filosofía en su relación con nuestra contemporaneidad, con los problemas de nuestra actualidad pero en relación con la larga tradición filosófica. Procuraremos establecer vínculos transversales con toda la historia del pensamiento científico y filosófico así como con otras tradiciones disciplinares teóricas afines, procurando a la vez mostrar la significación social y cultural de la filosofía contemporánea hoy.

 
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de filosofía contemporánea

Contenidos

Contenidos

Módulo 1. Los límites de la racionalidad ilustrada 

Módulo 2. El problema del sentido 

Módulo 3. Lenguaje y verdad 

Módulo 4. Las transformaciones sociales 

Módulo 5. El problema de la diferencia

Módulo 6. Experiencia / algunas ideas sobre ciencia y tecnología

Objetivos y competencias

Objetivos

Entre los objetivos principales de la asignatura destaca mostrar las transformaciones de la racionalidad moderna en relación con las propuestas aportadas por los pensadores y las escuelas que pertenecen a nuestra contemporaneidad.

Un segundo objetivo relevante será atender al impacto social y cultural, así como las vinculaciones transversales con otros ámbitos, de las aportaciones filosóficas y científicas en la forma de ver y vivir el mundo que hoy conocemos desde nuestra actualidad.

Otros objetivos específicos de la asignatura son:

  • Señalar los elementos comunes de la crítica a la racionalidad de los denominados "maestros de la sospecha".
  • Valorar el papel de la sospecha en el "sentido común" del siglo xx.
  • Obtener una visión panorámica de la importancia de la reflexión sobre el lenguaje y sobre los conocimientos científicos en la filosofía del siglo xx.
  • Reconocer lo que hay de nuevo y de continuidad en la revalorización de la metafísica.

Objetivos y competencias


Objetivos

Entre los objetivos principales de la asignatura destaca mostrar las transformaciones de la racionalidad moderna en relación con las propuestas aportadas por los pensadores y las escuelas que pertenecen a nuestra contemporaneidad.

Un segundo objetivo relevante será atender al impacto social y cultural, así como las vinculaciones transversales con otros ámbitos, de las aportaciones filosóficas y científicas en la forma de ver y vivir el mundo que hoy conocemos desde nuestra actualidad.

Otros objetivos específicos de la asignatura son:

  • Señalar los elementos comunes de la crítica a la racionalidad de los denominados "maestros de la sospecha".
  • Valorar el papel de la sospecha en el "sentido común" del siglo xx.
  • Obtener una visión panorámica de la importancia de la reflexión sobre el lenguaje y sobre los conocimientos científicos en la filosofía del siglo xx.
  • Reconocer lo que hay de nuevo y de continuidad en la revalorización de la metafísica.
  • Indicar la aportación de la Escuela de Frankfurt en el papel crítico y transformador de la filosofía.
  • Comprender las aportaciones del estructuralismo respecto a la fenomenología y el existencialismo.
  • Resaltar los desplazamientos de la concepción del sujeto en el posestructuralismo.
  • Conocer los últimos pensadores actuales y las corrientes filosóficas y científicas vigentes.

 

Competencias

  • Capacidad para el análisis y la síntesis.
  • Capacidad para entender y cuestionar críticamente las ideas sobre la naturaleza de la realidad, la experiencia y los valores que desempeñan un papel central en la comprensión del mundo y de nosotros mismos.
  • Capacidad para comprender las interrelaciones entre la cultura, la ciencia y la tecnología.

La capacidad de análisis y síntesis es parte del núcleo central de lo que podríamos denominar el espíritu filosófico.

Desenmascarar la realidad ¿y el mundo humano en general¿, en el sentido de conocer el entramado y saber desarticular las dudas y problemas que plantea, es otra de las características del pensamiento filosófico.

Poder conocer y comprender algunas de las relaciones entre el mundo cultural y la ciencia y la tecnología, es una competencia fundamental de un (pensamiento) humanista en el mundo contemporáneo.

 

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de filosofía contemporánea

Profesorado

Asignatura de filosofía contemporánea

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

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Asignatura de filosofía contemporánea

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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