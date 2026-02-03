Assignatura de Filosofia contemporània

Assignatura Online de Filosofia contemporània
Presentació
L'assignatura Filosofia contemporània se centra, principalment, en el pensament filosòfic i científic de finals del segle XIX fins a l'actualitat. Es posarà una atenció especial en els problemes filosòfics i científics clau que articulen aquest període de la història, procurant establir un diàleg entre els diferents pensadors i escoles implicades.
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Posem l'èmfasi alhora en la relació crítica existent amb la modernitat, posada en qüestió o transformada en noves aportacions des dels diferents vessants filosòfics tradicionalment confrontats. Es buscarà emfatitzar la vitalitat de la filosofia en la seva relació amb la nostra contemporaneïtat, amb els problemes de la nostra actualitat però en relació amb la llarga tradició filosòfica. Procurarem establir vincles transversals amb tota la història del pensament científic i filosòfic, així com amb altres tradicions disciplinàries teòriques afins, procurant mostrar la significació social i cultural de la filosofia contemporània avui.
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