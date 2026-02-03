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Assignatura Online de Filosofia contemporània

Presentació

L'assignatura Filosofia contemporània se centra, principalment, en el pensament filosòfic i científic de finals del segle XIX fins a l'actualitat. Es posarà una atenció especial en els problemes filosòfics i científics clau que articulen aquest període de la història, procurant establir un diàleg entre els diferents pensadors i escoles implicades.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

 

Posem l'èmfasi alhora en la relació crítica existent amb la modernitat, posada en qüestió o transformada en noves aportacions des dels diferents vessants filosòfics tradicionalment confrontats. Es buscarà emfatitzar la vitalitat de la filosofia en la seva relació amb la nostra contemporaneïtat, amb els problemes de la nostra actualitat però en relació amb la llarga tradició filosòfica. Procurarem establir vincles transversals amb tota la història del pensament científic i filosòfic, així com amb altres tradicions disciplinàries teòriques afins, procurant mostrar la significació social i cultural de la filosofia contemporània avui.

  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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Acompanyament personalitzat

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    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

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Assignatura de Filosofia contemporània

Continguts

Continguts

Mòdul 1. Els límits de la racionalitat il·lustrada

Mòdul 2. Llenguatge i veritat

Mòdul 3. El problema del sentit 

Mòdul 4. El problema de la transformació social

Mòdul 5. El problema de la diferència

Mòdul 6. El problema de l'expressió

Mòdul 7. Algunes idees sobre ciència i tecnologia al s. xx

Objectius i competències

Objectius

Entre els objectius principals de l'assignatura destaca mostrar les transformacions de la racionalitat moderna en relació amb les propostes aportades pels pensadors i les escoles que pertanyen a la nostra contemporaneïtat.

Un segon objectiu rellevant és atendre l'impacte social i cultural, així com les vinculacions transversals en altres àmbits, de les aportacions filosòfiques i científiques en la forma de veure i viure el món que avui coneixem des de la nostra actualitat.

Altres objectius específics de l'assignatura són els següents:

  • Assenyalar els elements comuns de la crítica a la racionalitat dels anomenats "mestres de la sospita".
  • Valorar el paper de la sospita en el "sentit comú" del segle XX.
  • Obtenir una visió panoràmica de la importància de la reflexió sobre el llenguatge i sobre els coneixements científics en la filosofia del segle XX.
  • Reconèixer el que hi ha de nou i de continuïtat en la revalorització de la metafísica.

Objectius i competències


Objectius

Entre els objectius principals de l'assignatura destaca mostrar les transformacions de la racionalitat moderna en relació amb les propostes aportades pels pensadors i les escoles que pertanyen a la nostra contemporaneïtat.

Un segon objectiu rellevant és atendre l'impacte social i cultural, així com les vinculacions transversals en altres àmbits, de les aportacions filosòfiques i científiques en la forma de veure i viure el món que avui coneixem des de la nostra actualitat.

Altres objectius específics de l'assignatura són els següents:

  • Assenyalar els elements comuns de la crítica a la racionalitat dels anomenats "mestres de la sospita".
  • Valorar el paper de la sospita en el "sentit comú" del segle XX.
  • Obtenir una visió panoràmica de la importància de la reflexió sobre el llenguatge i sobre els coneixements científics en la filosofia del segle XX.
  • Reconèixer el que hi ha de nou i de continuïtat en la revalorització de la metafísica.
  • Indicar l'aportació de l'Escola de Frankfurt en el paper crític i transformador de la filosofia.
  • Comprendre les aportacions de l'estructuralisme respecte a la fenomenologia i l'existencialisme.
  • Remarcar els desplaçaments de la concepció del subjecte en el postestructuralisme.
  • Conèixer els darrers pensadors actuals i els corrents filosòfics i científics vigents.
  • Aquests objectius, com també l'enfocament que es vol donar a la matèria que aborda l'assignatura, estan adreçats a treballar la capacitació de l'estudiant en les següents capacitats.

Competències

  • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
  • Capacitat per entendre i qüestionar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, l'experiència i els valors que tenen un paper central en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.
  • Capacitat per comprendre les interrelacions entre la cultura, la ciència i la tecnologia.

La capacitat d'anàlisi i síntesi són part del nucli central del que podríem anomenar l'esperit filosòfic.

Desemmascarar la realitat -i el món humà en general-, en el sentit de conèixer l'entramat i saber desarticular els dubtes i els problemes que planteja, és una altra característica del pensament filosòfic.

Poder conèixer i comprendre algunes de les relacions entre el món cultural i la ciència i la tecnologia és una competència fonamental d'un (pensament) humanista en el món contemporani.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Filosofia contemporània

Professorat

Assignatura de Filosofia contemporània

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Filosofia contemporània

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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