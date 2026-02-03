Asignatura de Fundamentos de sistemas de información

Asignatura Online de Fundamentos de sistemas de información
Presentación
Las continúas innovaciones en las tecnologías de la información y la comunicación están transformando el mundo del negocio empresarial en nuevos modelos, nuevos procesos y nuevas necesidades empresariales. Este entorno ha favorecido las inversiones de las empresas para ser más competitivas en el mercado actual, destinando un presupuesto a la adquisición, implantación o actualización de sistemas de información.
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En esta asignatura presentamos los conceptos básicos de los sistemas de información, las tipologías de sistemas de información, la relevancia de los sistemas de información a las empresas, como eran los primeros sistemas de información, cómo han evolucionado y que tienen que aportar los futuros sistemas en las empresas.
Conoceremos el principal sistema de información: Enterprise Resource Planning, hoy también conocido como básico o tradicional.
Veremos como la incorporación de nuevas funcionalidades en la evolución de los sistemas ERP hace nacer nuevos sistemas de información colaborativos: Customer Relationship Management (CRM), Supplier Chain Management (SCM) o Business Intelligence (BI).
Y un tema transversal a cualquier sistema de información de empresa, su implantación. Trataremos el ciclo de vida de un proyecto de implantación, las características de sus diferentes fases, la problemática, y qué pautas seguir para obtener una implantación exitosa.
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