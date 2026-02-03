Asignatura de Fundamentos de sistemas de información

En esta asignatura presentamos los conceptos básicos de los sistemas de información, las tipologías de sistemas de información, la relevancia de los sistemas de información a las empresas, como eran los primeros sistemas de información, cómo han evolucionado y que tienen que aportar los futuros sistemas en las empresas.

Conoceremos el principal sistema de información: Enterprise Resource Planning, hoy también conocido como básico o tradicional.

Veremos como la incorporación de nuevas funcionalidades en la evolución de los sistemas ERP hace nacer nuevos sistemas de información colaborativos: Customer Relationship Management (CRM), Supplier Chain Management (SCM) o Business Intelligence (BI).

Y un tema transversal a cualquier sistema de información de empresa, su implantación. Trataremos el ciclo de vida de un proyecto de implantación, las características de sus diferentes fases, la problemática, y qué pautas seguir para obtener una implantación exitosa.