Asignatura de Gestión y desarrollo de recursos humanos

Asignatura Online de Gestión y desarrollo de recursos humanos
Presentación
Esta asignatura permite profundizar en varios aspectos de la tarea de dirigir y gestionar personas en las organizaciones. La persona es, por varios motivos, clave para que una organización se pueda diferenciar de la competencia, y así pueda mantener y mejorar la posición competitiva en los dinámicos entornos empresariales del siglo XXI.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
En este sentido, se presentan el conjunto de políticas y actividades que, en el seno de la organización, se llevan a cabo para, por un lado, definir y mejorar las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los colaboradores y, por otro lado, sabiendo qué son y cómo evolucionan estas competencias, aumentar tanto la diligencia y el potencial profesional de los colaboradores, como su compromiso e integración en la empresa, optimizando la contribución a al logro de los objetivos organizativos.
Se profundizará en diferentes aspectos de la amplia definición de las actividades de desarrollo de los recursos humanos y se tratarán cuestiones como por ejemplo la necesidad del alineamiento externo y de consistencia interna del sistema de recursos humanos, la gestión por competencias, la selección, la formación, la evaluación del desempeño, la retribución, el coaching, el liderazgo o la gestión de la carrera profesional.
Se trata de introducir estrategias y políticas en el ámbito de la gestión de las personas en qué es deseable que se refuercen mutuamente, de manera sinérgica:
En este sentido, se presentan el conjunto de políticas y actividades que, en el seno de la organización, se llevan a cabo para, por un lado, definir y mejorar las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los colaboradores y, por otro lado, sabiendo qué son y cómo evolucionan estas competencias, aumentar tanto la diligencia y el potencial profesional de los colaboradores, como su compromiso e integración en la empresa, optimizando la contribución a al logro de los objetivos organizativos.
Se profundizará en diferentes aspectos de la amplia definición de las actividades de desarrollo de los recursos humanos y se tratarán cuestiones como por ejemplo la necesidad del alineamiento externo y de consistencia interna del sistema de recursos humanos, la gestión por competencias, la selección, la formación, la evaluación del desempeño, la retribución, el coaching, el liderazgo o la gestión de la carrera profesional.
Se trata de introducir estrategias y políticas en el ámbito de la gestión de las personas en qué es deseable que se refuercen mutuamente, de manera sinérgica: (a) por un lado, la mejora de los resultados económicos (o, en general, de cualquier tipo de objetivos que se plantee la organización); (b) del otro, la satisfacción, el compromiso y la implicación activa del colaborador con la organización y hacia el logro de sus objetivos.
Antes de cursar esta asignatura es recomendable haber cursado Personas y Organizaciones.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.