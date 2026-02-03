Asignatura de Gestión y desarrollo de recursos humanos

En este sentido, se presentan el conjunto de políticas y actividades que, en el seno de la organización, se llevan a cabo para, por un lado, definir y mejorar las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los colaboradores y, por otro lado, sabiendo qué son y cómo evolucionan estas competencias, aumentar tanto la diligencia y el potencial profesional de los colaboradores, como su compromiso e integración en la empresa, optimizando la contribución a al logro de los objetivos organizativos.

Se profundizará en diferentes aspectos de la amplia definición de las actividades de desarrollo de los recursos humanos y se tratarán cuestiones como por ejemplo la necesidad del alineamiento externo y de consistencia interna del sistema de recursos humanos, la gestión por competencias, la selección, la formación, la evaluación del desempeño, la retribución, el coaching, el liderazgo o la gestión de la carrera profesional.

Se trata de introducir estrategias y políticas en el ámbito de la gestión de las personas en qué es deseable que se refuercen mutuamente, de manera sinérgica: