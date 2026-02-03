Asignatura de Gestión Presupuestaria

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Asignatura Online de Gestión Presupuestaria

Presentación

Esta asignatura pertenece al Grado de Gestión y Administración Pública (interuniversitario: UOC, UB)
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En el primer módulo se empieza aclarando el concepto jurídico de presupuesto público y su relación intrínseca con el gasto público. Seguidamente, se analizan de forma detallada la estructura de los presupuestos generales del Estado (PGE), así como cada uno de los llamados principios presupuestarios (el principio de competencia, el principio de unidad presupuestaria, el principio de universalidad presupuestaria, el principio de especialidad presupuestaria, el principio de anualidad, el principio de estabilidad presupuestaria y el principio de sostenibilidad presupuestaria). De acuerdo con sus especificidades, se cierra este módulo con una breve aproximación a los presupuestos de las entidades locales, concretamente al contenido y la estructura, a partir de lo que establece el TRLRHL.

En el segundo módulo se estudia el ciclo presupuestario, entendido como el conjunto de fases y actuaciones dirigidas a la elaboración y aprobación de los presupuestos generales del Estado. Aunque su confección corresponde inicialmente al gobierno, los PGE tienen que ser aprobados por las Cortes Generales mediante un procedimiento de tramitación especial.


En el primer módulo se empieza aclarando el concepto jurídico de presupuesto público y su relación intrínseca con el gasto público. Seguidamente, se analizan de forma detallada la estructura de los presupuestos generales del Estado (PGE), así como cada uno de los llamados principios presupuestarios (el principio de competencia, el principio de unidad presupuestaria, el principio de universalidad presupuestaria, el principio de especialidad presupuestaria, el principio de anualidad, el principio de estabilidad presupuestaria y el principio de sostenibilidad presupuestaria). De acuerdo con sus especificidades, se cierra este módulo con una breve aproximación a los presupuestos de las entidades locales, concretamente al contenido y la estructura, a partir de lo que establece el TRLRHL.

En el segundo módulo se estudia el ciclo presupuestario, entendido como el conjunto de fases y actuaciones dirigidas a la elaboración y aprobación de los presupuestos generales del Estado. Aunque su confección corresponde inicialmente al gobierno, los PGE tienen que ser aprobados por las Cortes Generales mediante un procedimiento de tramitación especial. Los PGE están compuestos por una estimación de ingresos y gastos futuros que, una vez aprobados, tienen que llevarse a la práctica mediante su ejecución. También se hace referencia al Tesoro Público, como el órgano que se encarga de la gestión de la tesorería del Estado, y a la contabilidad pública, mediante la cual puede comprobarse el grado de ejecución y cumplimiento de los presupuestos, así como elaborar las cuentas anuales.

El tercer módulo aborda las modificaciones presupuestarias, su instrumentación y cómo se financian a cargo de los PGE. Los créditos presupuestarios pueden ser objeto de alteración durante su vigencia mediante la aprobación de diferentes modalidades de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno o de las Cortes Generales.

En el cuarto y último módulo se aborda el estudio de la fase de control presupuestario del Estado y del sector público en general, diferenciando las dos principales modalidades de control: el control interno y el externo. Mientras que del control interno se encarga exclusivamente la Intervención General del Estado, las actuaciones de control externo se reparten entre el Tribunal de Cuentas, órgano jurisdiccional que establece la Constitución, y el Parlamento, por medio de diferentes instrumentos entre los que destaca la Cuenta General del Estado.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Gestión Presupuestaria

Contenidos

Objetivos y competencias


Objetivos


Los principales objetivos que se quieren alcanzar mediante el estudio de esta asignatura son los siguientes:

  • Entender el concepto jurídico del gasto público, así como las fuentes de derecho y los principios constitucionales.
  • Asimilar el concepto de presupuestos públicos y conocer su estructura.
  • Conocer las peculiaridades de la naturaleza jurídica de la LPGE, su contenido y sus efectos jurídicos.
  • Comprender el concepto, el contenido, la función y la eficacia de los principios presupuestarios y las diferencias que hay entre ellos.
  • Conocer y asimilar las particularidades de los presupuestos de las entidades locales, su contenido y su estructura.
  • Comprender el concepto de ciclo presupuestario de las administraciones públicas, y conocer las fases y los procedimientos que lo componen: elaboración, aprobación, ejecución y control.
  • Entender el proceso de ordenación de gastos, en sus diferentes etapas de aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.

Objetivos y competencias



Objetivos


Los principales objetivos que se quieren alcanzar mediante el estudio de esta asignatura son los siguientes:

  • Entender el concepto jurídico del gasto público, así como las fuentes de derecho y los principios constitucionales.
  • Asimilar el concepto de presupuestos públicos y conocer su estructura.
  • Conocer las peculiaridades de la naturaleza jurídica de la LPGE, su contenido y sus efectos jurídicos.
  • Comprender el concepto, el contenido, la función y la eficacia de los principios presupuestarios y las diferencias que hay entre ellos.
  • Conocer y asimilar las particularidades de los presupuestos de las entidades locales, su contenido y su estructura.
  • Comprender el concepto de ciclo presupuestario de las administraciones públicas, y conocer las fases y los procedimientos que lo componen: elaboración, aprobación, ejecución y control.
  • Entender el proceso de ordenación de gastos, en sus diferentes etapas de aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
  • Conocer las funciones del Tesoro Público, especialmente durante la fase de ejecución del presupuesto.
  • Analizar la finalidad de la contabilidad pública, conocer la estructura y el contenido de las cuentas anuales, así como la obligación del sector público de rendir cuentas.
  • Comprender el concepto de modificación presupuestaria y su instrumentación, y el momento del ciclo presupuestario en el que se despliegan.
  • Conocer y delimitar las diferentes modalidades de modificaciones presupuestarias.
  • Asimilar el concepto de control presupuestario y el momento del ciclo presupuestario en el que se lleva a cabo, así como distinguir las dos modalidades más importantes de control: el interno y el externo.
  • Analizar las funciones y los instrumentos de control interno a cargo de la Intervención General del Estado.
  • Conocer y comprender los órganos de control externo y sus funciones: el Tribunal de Cuentas y el Parlamento.

 

Competencias


Competencias transversales:

  • Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima.
  • Capacidad para el aprendizaje autónomo y la adaptación a nuevas situaciones.

Competencias específicas:

  • Conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de las diferentes administraciones públicas.
  • Analizar los fundamentos teóricos y prácticos del entorno económico, así como el marco teórico y legal que regula la actividad económica y financiera del sector público.
  • Identificar los aspectos teóricos y prácticos relativos a la planificación y la gestión de los recursos públicos [y poder establecer estrategias de mejora organizativa y aseguramiento de la calidad de los servicios públicos].
  • Entender, interpretar y gestionar los recursos económicos y financieros de las administraciones públicas.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Gestión Presupuestaria

Profesorado

Asignatura de Gestión Presupuestaria

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

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    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Gestión Presupuestaria

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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