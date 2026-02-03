Asignatura de Gestión Presupuestaria

En el segundo módulo se estudia el ciclo presupuestario, entendido como el conjunto de fases y actuaciones dirigidas a la elaboración y aprobación de los presupuestos generales del Estado. Aunque su confección corresponde inicialmente al gobierno, los PGE tienen que ser aprobados por las Cortes Generales mediante un procedimiento de tramitación especial.

En el primer módulo se empieza aclarando el concepto jurídico de presupuesto público y su relación intrínseca con el gasto público. Seguidamente, se analizan de forma detallada la estructura de los presupuestos generales del Estado (PGE), así como cada uno de los llamados principios presupuestarios (el principio de competencia, el principio de unidad presupuestaria, el principio de universalidad presupuestaria, el principio de especialidad presupuestaria, el principio de anualidad, el principio de estabilidad presupuestaria y el principio de sostenibilidad presupuestaria). De acuerdo con sus especificidades, se cierra este módulo con una breve aproximación a los presupuestos de las entidades locales, concretamente al contenido y la estructura, a partir de lo que establece el TRLRHL.

En el primer módulo se empieza aclarando el concepto jurídico de presupuesto público y su relación intrínseca con el gasto público. Seguidamente, se analizan de forma detallada la estructura de los presupuestos generales del Estado (PGE), así como cada uno de los llamados principios presupuestarios (el principio de competencia, el principio de unidad presupuestaria, el principio de universalidad presupuestaria, el principio de especialidad presupuestaria, el principio de anualidad, el principio de estabilidad presupuestaria y el principio de sostenibilidad presupuestaria). De acuerdo con sus especificidades, se cierra este módulo con una breve aproximación a los presupuestos de las entidades locales, concretamente al contenido y la estructura, a partir de lo que establece el TRLRHL.

En el segundo módulo se estudia el ciclo presupuestario, entendido como el conjunto de fases y actuaciones dirigidas a la elaboración y aprobación de los presupuestos generales del Estado. Aunque su confección corresponde inicialmente al gobierno, los PGE tienen que ser aprobados por las Cortes Generales mediante un procedimiento de tramitación especial. Los PGE están compuestos por una estimación de ingresos y gastos futuros que, una vez aprobados, tienen que llevarse a la práctica mediante su ejecución. También se hace referencia al Tesoro Público, como el órgano que se encarga de la gestión de la tesorería del Estado, y a la contabilidad pública, mediante la cual puede comprobarse el grado de ejecución y cumplimiento de los presupuestos, así como elaborar las cuentas anuales.

El tercer módulo aborda las modificaciones presupuestarias, su instrumentación y cómo se financian a cargo de los PGE. Los créditos presupuestarios pueden ser objeto de alteración durante su vigencia mediante la aprobación de diferentes modalidades de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno o de las Cortes Generales.

En el cuarto y último módulo se aborda el estudio de la fase de control presupuestario del Estado y del sector público en general, diferenciando las dos principales modalidades de control: el control interno y el externo. Mientras que del control interno se encarga exclusivamente la Intervención General del Estado, las actuaciones de control externo se reparten entre el Tribunal de Cuentas, órgano jurisdiccional que establece la Constitución, y el Parlamento, por medio de diferentes instrumentos entre los que destaca la Cuenta General del Estado.