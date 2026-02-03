Assignatura de Gestió Pressupostària

Assignatura Online de Gestió Pressupostària
Presentació
L'assignatura Gestió pressupostària està orientada a examinar la dinàmica jurídica de la despesa dels ens públics que es canalitza a través de la figura del pressupost. Per a això, cal integrar la despesa pública en el marc general de l'activitat financera de l'Administració, la qual inclou tant la compra de béns i serveis com el pagament d'interessos del deute públic, a més de les transferències i les inversions.
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