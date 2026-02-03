Asignatura de Iniciación a las competencias TIC en Márketing y Turismo

La asignatura se basa en la metodología de trabajo por proyectos en red. Mediante la realización de un proyecto digital en grupo sobre un tema vinculado al ámbito de la responsabilidad social corporativa, se pretende trabajar de forma integrada un conjunto de competencias específicas en TIC.

La superación de la asignatura Iniciación a las competencias TIC en Turismo se considera equivalente al certificado mediano de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el Orden PDA/124/2018, de 24 de julio, por la cual se modifica la Orden PRE/135/2017, del 27 de junio.