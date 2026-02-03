Asignatura de Mercados y conducta

Asignatura Online de Mercados y conducta
Presentación
La ciencia económica desarrolla "teorías" que intentan explicar cuál es el comportamiento económico de las personas y las organizaciones y de qué manera estos comportamientos determinan los hechos económicos.
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Cada vez es más importante entender cómo funcionan los mercados y qué hay detrás del comportamiento y de las decisiones que toman los agentes económicos. Esta asignatura nos introduce en el conocimiento de los principales conceptos microeconómicos mediante una metodología basada en la interactividad y el aprendizaje progresivo.
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