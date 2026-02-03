Assignatura de Mercats i conducta

Assignatura Online de Mercats i conducta
Presentació
La ciència econòmica desenvolupa "teories" que intenten explicar quin és el comportament econòmic de les persones i les organitzacions i de quina manera aquests comportaments determinen els fets econòmics.
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Cada vegada és més important entendre com funcionen els mercats i què hi ha al darrere del comportament i de les decisions que prenen els agents econòmics. Aquesta assignatura ens introdueix al coneixement dels conceptes microeconòmics principals mitjançant una metodologia basada en la interactivitat i l'aprenentatge progressiu.
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