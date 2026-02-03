Asignatura de Nutrición básica

La UOC se plantea el reto de hacer evolucionar el concepto de módulo didáctico con la intención de ofrecer diversidad de formatos en función de las necesidades pedagógicas.

Se proporciona al estudiantado una selección de recursos (NIU) para la resolución de los retos que se plantean en las aulas. El NIU tiene una estructura tipo mosaico y permite integrar recursos producidos por la UOC, otros que la UOC tiene en la biblioteca o recursos de la red. Cada recurso se acompaña de información que ayuda al estudiante a planificar y organizar el trabajo .

En las aulas se trabaja en una modalidad de acción formativa compacta construida a partir de una situación definida en el entorno de un reto , basada en competencias y que tiene como núcleo una actividad .

Recursos para el aprendizaje (NIU)

En las aulas se trabaja en una modalidad de acción formativa compacta construida a partir de una situación definida en el entorno de un reto, basada en competencias y que tiene como núcleo una actividad.

Esta modalidad permite un aprendizaje:

Flexible.

Cercano al ritmo y al esfuerzo del estudiantado.

Contextualizado en la realidad socioprofesional que da sentido a la titulación.

Se proporciona al estudiantado una selección de recursos (NIU) para la resolución de los retos que se plantean en las aulas. El NIU tiene una estructura tipo mosaico y permite integrar recursos producidos por la UOC, otros que la UOC tiene en la biblioteca o recursos de la red. Cada recurso se acompaña de información que ayuda al estudiante a planificar y organizar el trabajo.

La UOC se plantea el reto de hacer evolucionar el concepto de módulo didáctico con la intención de ofrecer diversidad de formatos en función de las necesidades pedagógicas. De este modo, el abanico de recursos se amplía con contenidos innovadores y atractivos para responder a los diferentes estilos de aprendiz y de generaciones de aprendices, incorporando las nuevas tendencias en aprendizaje en línea.

En este sentido, los recursos pueden estar presentes en diferentes idiomas (español o inglés) en función de su tipología.