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Asignatura Online de Nutrición básica

Presentación

La asignatura Nutrición básica proporciona las bases y los fundamentos de la nutrición humana y las funciones de los diferentes nutrientes en el organismo humano.
Matrícula abierta: ¡últimos días!

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Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

Incluye además información sobre los alimentos, sus características, propiedades y valor nutritivo y se da a conocer el concepto de dieta saludable.
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 586 €

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    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Asignatura de Nutrición básica

Contenidos

Contenidos

  • Nutrientes y sus funciones: macronutrientes y micronutrientes
  • Alimentos: clasificación y componentes
  • Dieta saludable: concepto y aplicación. Guías alimentarias

Objetivos y competencias

 

Objetivos

 
  • Relacionar los diferentes nutrientes con las funciones que desarrollan en el organismo.
  • Relacionar las recomendaciones diarias de nutrientes en las personas sanas con las necesidades corporales.
  • Clasificar los diferentes alimentos, productos e ingredientes alimentarios.
  • Reconocer los principales componentes de los alimentos y su valor nutritivo.
  • Interpretar y saber utilizar bases de datos y tablas de composición de alimentos.
 

Competencias


Competencias generales y transversales:

  • Desarrollar en el estudiantado las habilidades de aprendizaje que le permita seguir estudiando de un modo que tendrá que ser en gran medida autodirigido o autónomo.
  • Realizar actividades académicas y profesionales de forma responsable, eficiente, comprometida y con un alto nivel de iniciativa y autonomía personal tanto en proyectos individuales como grupales, también en un entorno virtual.

Objetivos y competencias


 

Objetivos

 
  • Relacionar los diferentes nutrientes con las funciones que desarrollan en el organismo.
  • Relacionar las recomendaciones diarias de nutrientes en las personas sanas con las necesidades corporales.
  • Clasificar los diferentes alimentos, productos e ingredientes alimentarios.
  • Reconocer los principales componentes de los alimentos y su valor nutritivo.
  • Interpretar y saber utilizar bases de datos y tablas de composición de alimentos.
 

Competencias


Competencias generales y transversales:

  • Desarrollar en el estudiantado las habilidades de aprendizaje que le permita seguir estudiando de un modo que tendrá que ser en gran medida autodirigido o autónomo.
  • Realizar actividades académicas y profesionales de forma responsable, eficiente, comprometida y con un alto nivel de iniciativa y autonomía personal tanto en proyectos individuales como grupales, también en un entorno virtual.
  • Comunicarse de manera efectiva en diferentes medios y contextos.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional y autónoma, con la elaboración y la defensa de argumentos y de resolución de problemas fundamentados en el conocimiento científico.
  • Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito académico y profesionalizador de la salud y el rendimiento.


Competencias específicas:

  • Conocer la composición de los alimentos identificando los nutrientes y sus efectos en el organismo. Identificar propuestas de dieta saludable.
  • Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito académico y profesional de la salud y la nutrición.
  • Comunicarse de forma efectiva en diferentes medios y contextos.
  • Considerar diferentes perspectivas en la toma de decisiones.

Recursos para el aprendizaje (NIU)

En las aulas se trabaja en una modalidad de acción formativa compacta construida a partir de una situación definida en el entorno de un reto, basada en competencias y que tiene como núcleo una actividad.

Esta modalidad permite un aprendizaje:

  • Flexible.
  • Cercano al ritmo y al esfuerzo del estudiantado.
  • Contextualizado en la realidad socioprofesional que da sentido a la titulación.

Se proporciona al estudiantado una selección de recursos (NIU) para la resolución de los retos que se plantean en las aulas. El NIU tiene una estructura tipo mosaico y permite integrar recursos producidos por la UOC, otros que la UOC tiene en la biblioteca o recursos de la red. Cada recurso se acompaña de información que ayuda al estudiante a planificar y organizar el trabajo.

La UOC se plantea el reto de hacer evolucionar el concepto de módulo didáctico con la intención de ofrecer diversidad de formatos en función de las necesidades pedagógicas.

Recursos para el aprendizaje (NIU)


En las aulas se trabaja en una modalidad de acción formativa compacta construida a partir de una situación definida en el entorno de un reto, basada en competencias y que tiene como núcleo una actividad.

Esta modalidad permite un aprendizaje:

  • Flexible.
  • Cercano al ritmo y al esfuerzo del estudiantado.
  • Contextualizado en la realidad socioprofesional que da sentido a la titulación.

Se proporciona al estudiantado una selección de recursos (NIU) para la resolución de los retos que se plantean en las aulas. El NIU tiene una estructura tipo mosaico y permite integrar recursos producidos por la UOC, otros que la UOC tiene en la biblioteca o recursos de la red. Cada recurso se acompaña de información que ayuda al estudiante a planificar y organizar el trabajo.

La UOC se plantea el reto de hacer evolucionar el concepto de módulo didáctico con la intención de ofrecer diversidad de formatos en función de las necesidades pedagógicas. De este modo, el abanico de recursos se amplía con contenidos innovadores y atractivos para responder a los diferentes estilos de aprendiz y de generaciones de aprendices, incorporando las nuevas tendencias en aprendizaje en línea.

En este sentido, los recursos pueden estar presentes en diferentes idiomas (español o inglés) en función de su tipología.

Asignatura de Nutrición básica

Profesorado

Dirección de estudios

  • Salvador Macip Maresma
    Salvador Macip Maresma

    Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Barcelona. Profesor de Medicina Molecular en el Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Leicester, donde dirige el Mechanisms of Cancer and Ageing Laboratory.
    Profesor de pregrado y posgrado desde 2008. Ha publicado más de cincuenta artículos en revistas biomédicas indexadas en PubMed. Ha publicado libros de divulgación científica y colabora regularmente con varios medios de comunicación.

Asignatura de Nutrición básica

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Se recomienda tener conocimientos básicos de biología o de la rama científica.

Se recomienda un nivel de competencia en lengua inglesa equivalente al B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas que permita la consulta y comprensión de recursos de aprendizaje y artículos científicos en inglés.

Se recomienda un nivel de competencia de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Nutrición básica

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
586 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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