Asignatura de Nutrición básica

Asignatura Online de Nutrición básica
Presentación
La asignatura Nutrición básica proporciona las bases y los fundamentos de la nutrición humana y las funciones de los diferentes nutrientes en el organismo humano.
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Incluye además información sobre los alimentos, sus características, propiedades y valor nutritivo y se da a conocer el concepto de dieta saludable.
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