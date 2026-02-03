Asignatura de Personas y organizaciones

Asignatura Online de Personas y organizaciones
Presentación
Esta asignatura constituye una introducción a la gestión orientada al funcionamiento de las personas que prestan su trabajo en la empresa, aquello que normalmente se denomina dirección de personal o dirección de recursos humanos.
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Al tratarse de una introducción, se centra en definir sus conceptos básicos, describir sus herramientas imprescindibles y discutir sus principios fundamentales, a fin de que esta gestión obtenga unos resultados satisfactorios. La complejidad es uno de los rasgos definitorios de este ámbito porque el objeto de estudio son personas, que responden de manera diferente a unos mismos estímulos, sobre los cuales la organización no podrá nunca ejercer un control absoluto. A esta complejidad se le añade otra característica: la inclusión del elemento satisfacción en la definición de los resultados empresariales. La teoría que presentamos en esta asignatura está fundamentada en un amplio número de investigaciones científicas, artículos y libros.
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