Assignatura de Persones i organitzacions

Assignatura Online de Persones i organitzacions
Presentació
Aquesta assignatura constitueix una introducció a la gestió orientada al funcionament de les persones que presten el seu treball a l'empresa.
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Allò que normalment es denomina direcció de personal o direcció de recursos humans. Com que es tractar d'una introducció, se centra a definir-ne els conceptes bàsics, descriure'n les eines imprescindibles i discutir-ne els principis fonamentals, a fi que aquesta gestió n'obtingui uns resultats satisfactoris. La complexitat és un dels trets definitoris d'aquest àmbit, perquè l'objecte d'estudi són persones, que responen de manera diferent a uns mateixos estímuls, sobre els quals l'organització no podrà mai exercir un control absolut. A aquesta complexitat s'hi afegeix una altra característica: la inclusió de l'element satisfacció en la definició dels resultats empresarials. La teoria que presentem en aquesta assignatura està fonamentada en un nombre ampli de recerques científiques, articles i llibres.
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