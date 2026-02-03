Asignatura de Programación en Python para iniciados en la programación

Asignatura Online de Programación en Python para iniciados en la programación
Presentación
La ciencia de datos es un campo interdisciplinario en el que se estudian métodos para extraer conocimiento a partir de datos. Así, la ciencia de datos utiliza técnicas de disciplinas como matemáticas, estadística o ciencias de la computación, con el objetivo común de obtener conocimiento de los datos.
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En esta asignatura se realiza una introducción a la programación en lenguaje Python, centrada en la resolución de problemas del ámbito de la ciencia de datos. En esta asignatura, se pretende que el estudiante acabe de asimilar los conceptos de programación explicados en Fundamentos de programación, profundizando en la comprensión de algunos de los conceptos clave, a la vez que se explican otros conceptos de programación más avanzados, que permitirán a los estudiantes afrontar problemas de programación más complejos, y de manera más eficiente, en Python.
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