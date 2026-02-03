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Asignatura Online de Programación en Python para iniciados en la programación

Presentación

La ciencia de datos es un campo interdisciplinario en el que se estudian métodos para extraer conocimiento a partir de datos. Así, la ciencia de datos utiliza técnicas de disciplinas como matemáticas, estadística o ciencias de la computación, con el objetivo común de obtener conocimiento de los datos.
Esta asignatura pertenece al grado de Ciencia de Datos Aplicada
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En esta asignatura se realiza una introducción a la programación en lenguaje Python, centrada en la resolución de problemas del ámbito de la ciencia de datos. En esta asignatura, se pretende que el estudiante acabe de asimilar los conceptos de programación explicados en Fundamentos de programación, profundizando en la comprensión de algunos de los conceptos clave, a la vez que se explican otros conceptos de programación más avanzados, que permitirán a los estudiantes afrontar problemas de programación más complejos, y de manera más eficiente, en Python.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Programación en Python para iniciados en la programación

Contenidos

Contenidos

Bloque 1: Se presenta una visión más profunda y formal de conceptos básicos de programación. Se revisan algunas estructuras de datos básicos (listas, tuplas, diccionarios), se presentan variantes (diccionarios ordenados, pilas, colas) y estructuras de datos más avanzadas (árboles). También se profundiza en el uso de funciones para mejorar la modularidad del código, así como el uso de archivos. El bloque 1 está formado por las siguientes unidades:

  • Unidad 0: Una mirada más profunda y formal a conceptos básicos de Python
  • Unidad 1: Estructuras de datos avanzadas en Python
  • Unidad 2: Uso avanzado de funciones en Python
  • Unidad 3: Archivos e interacción con el sistema

Bloque 2: Se centra en la optimización de programas: explica cómo evaluamos la complejidad teórica de un determinado algoritmo, qué herramientas podemos utilizar para evaluar el uso de recursos de nuestros programas, y qué técnicas tenemos a nuestro alcance para mejorar el rendimientos de nuestros programas.

Contenidos


Bloque 1: Se presenta una visión más profunda y formal de conceptos básicos de programación. Se revisan algunas estructuras de datos básicos (listas, tuplas, diccionarios), se presentan variantes (diccionarios ordenados, pilas, colas) y estructuras de datos más avanzadas (árboles). También se profundiza en el uso de funciones para mejorar la modularidad del código, así como el uso de archivos. El bloque 1 está formado por las siguientes unidades:

  • Unidad 0: Una mirada más profunda y formal a conceptos básicos de Python
  • Unidad 1: Estructuras de datos avanzadas en Python
  • Unidad 2: Uso avanzado de funciones en Python
  • Unidad 3: Archivos e interacción con el sistema

Bloque 2: Se centra en la optimización de programas: explica cómo evaluamos la complejidad teórica de un determinado algoritmo, qué herramientas podemos utilizar para evaluar el uso de recursos de nuestros programas, y qué técnicas tenemos a nuestro alcance para mejorar el rendimientos de nuestros programas. El bloque 2 está formado por las siguientes unidades:

  • Unidad 4: Optimización de código Python: complejidad algorítmica y profiling
  • Unidad 5: Optimización de código Python: programación paralela

Bloque 3: Se expone cómo podemos probar el correcto funcionamiento de nuestro código, cómo desplegamos aplicaciones para su uso y cómo se mantienen estas aplicaciones una vez han sido desplegadas. Las explicaciones se encuentran siempre contextualizadas en el ámbito de la ciencia de datos, con ejemplos donde aplicar cada una de las técnicas presentadas. De este modo, al finalizar el curso, se espera que el estudiante haya adquirido unas bases sólidas de programación en Python que le permitan afrontar proyectos de análisis de datos y que sirvan como base para el aprendizaje autónomo de la programación. El bloque 3 está formado por la siguiente unidad:

  • Unidad 6: Testing, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones Python

Objetivos y competencias

El objetivo principal de la asignatura es proporcionar a los estudiantes una base sólida de programación en Python, en el contexto de los problemas típicos que se afrontan en ciencia de datos. Esta asignatura puede cursarse dentro del programa del grado de Ciencia de Datos Aplicada (Applied Data Science), o bien como complemento de formación del máster universitario de Ciencia de Datos (Data Science).

Las competencias del grado que se trabajan en la asignatura son las siguientes: 

  • CB1 - Haber demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parten de la base de la educación secundaria general y suelen encontrarse a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
  • CB2 - Saber aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y la defensa de argumentos, y la resolución de problemas dentro del área de estudio.

Objetivos y competencias


El objetivo principal de la asignatura es proporcionar a los estudiantes una base sólida de programación en Python, en el contexto de los problemas típicos que se afrontan en ciencia de datos. Esta asignatura puede cursarse dentro del programa del grado de Ciencia de Datos Aplicada (Applied Data Science), o bien como complemento de formación del máster universitario de Ciencia de Datos (Data Science).

Las competencias del grado que se trabajan en la asignatura son las siguientes: 

  • CB1 - Haber demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parten de la base de la educación secundaria general y suelen encontrarse a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
  • CB2 - Saber aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y la defensa de argumentos, y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
  • CB5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
  • CG3 - Buscar, gestionar y utilizar la información más adecuada para modelizar problemas concretos y aplicar adecuadamente procedimientos teóricos para su resolución de manera autónoma y creativa.
  • CT1 - Usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • CE5 - Utilizar de forma combinada los fundamentos matemáticos, estadísticos y de programación para desarrollar soluciones a problemas en el ámbito de la ciencia de los datos.
  • CE6 - Entender cómo los algoritmos y las estructuras de datos son diseñados, optimizados y aplicados según la escala del volumen de datos.
  • CE7 - Diseñar y construir aplicaciones analíticas mediante técnicas de desarrollo, integración y reutilización de componentes software.
  • CE9 - Aplicar técnicas específicas de captura, tratamiento y análisis de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.

Recursos para el aprendizaje

En cada unidad encontraréis el material necesario para desarrollar un trabajo práctico. Esto incluye teoría, referencias bibliográficas, enlaces, ejemplos prácticos, enunciados de problemas para resolver y software necesario. Con ello se pretende que el estudiante se familiarice con el contenido a través de la práctica (learn by doing).

El entorno de programación utilizará una máquina virtual con la distribución Xubuntu instalada y que correrá sobre la arquitectura Oracle VM VirtualBox. La máquina virtual ya dispone de todas las librerías Python instaladas que se necesitan. La versión de Python elegida es la última estable de la serie 3. Los módulos con los contenidos son notebooks de Jupyter que permiten ejecutar los ejemplos y ejercicios propuestos desde el navegador web y con la posibilidad de modificarlos para una mejor comprensión.
Asignatura de Programación en Python para iniciados en la programación

Profesorado

Asignatura de Programación en Python para iniciados en la programación

Requisitos de acceso

Requisitos previos

La asignatura asume que el estudiante tiene un conocimiento básico de Python, de las librerías más comunes relacionadas con la ciencia de datos en Python (principalmente, NumPy, pandas, matplotlib y scipy), y se encuentra familiarizado con el uso de Jupyter notebooks.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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