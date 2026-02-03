Asignatura de Programación en Python para iniciados en la programación

Bloque 2: Se centra en la optimización de programas: explica cómo evaluamos la complejidad teórica de un determinado algoritmo, qué herramientas podemos utilizar para evaluar el uso de recursos de nuestros programas, y qué técnicas tenemos a nuestro alcance para mejorar el rendimientos de nuestros programas.

Bloque 1: Se presenta una visión más profunda y formal de conceptos básicos de programación. Se revisan algunas estructuras de datos básicos (listas, tuplas, diccionarios), se presentan variantes (diccionarios ordenados, pilas, colas) y estructuras de datos más avanzadas (árboles). También se profundiza en el uso de funciones para mejorar la modularidad del código, así como el uso de archivos. El bloque 1 está formado por las siguientes unidades:

Contenidos

Bloque 1: Se presenta una visión más profunda y formal de conceptos básicos de programación. Se revisan algunas estructuras de datos básicos (listas, tuplas, diccionarios), se presentan variantes (diccionarios ordenados, pilas, colas) y estructuras de datos más avanzadas (árboles). También se profundiza en el uso de funciones para mejorar la modularidad del código, así como el uso de archivos. El bloque 1 está formado por las siguientes unidades:

Unidad 0: Una mirada más profunda y formal a conceptos básicos de Python

Unidad 1: Estructuras de datos avanzadas en Python

Unidad 2: Uso avanzado de funciones en Python

Unidad 3: Archivos e interacción con el sistema

Bloque 2: Se centra en la optimización de programas: explica cómo evaluamos la complejidad teórica de un determinado algoritmo, qué herramientas podemos utilizar para evaluar el uso de recursos de nuestros programas, y qué técnicas tenemos a nuestro alcance para mejorar el rendimientos de nuestros programas. El bloque 2 está formado por las siguientes unidades:

Unidad 4: Optimización de código Python: complejidad algorítmica y profiling

Unidad 5: Optimización de código Python: programación paralela

Bloque 3: Se expone cómo podemos probar el correcto funcionamiento de nuestro código, cómo desplegamos aplicaciones para su uso y cómo se mantienen estas aplicaciones una vez han sido desplegadas. Las explicaciones se encuentran siempre contextualizadas en el ámbito de la ciencia de datos, con ejemplos donde aplicar cada una de las técnicas presentadas. De este modo, al finalizar el curso, se espera que el estudiante haya adquirido unas bases sólidas de programación en Python que le permitan afrontar proyectos de análisis de datos y que sirvan como base para el aprendizaje autónomo de la programación. El bloque 3 está formado por la siguiente unidad: