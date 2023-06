Assignatura de Programació en Python per a iniciats en la programació

Bloc 2 : Se centra en l'optimització de programes: explica com avaluem la complexitat teòrica d'un algoritme determinat, quines eines podem utilitzar per avaluar l'ús de recursos dels nostres programes, i quines tècniques tenim a l'abast per millorar el rendi...

Bloc 1 : Es presenta una visió més profunda i formal de conceptes bàsics de programació. Es revisen algunes estructures de dades bàsiques (llistes, tuples, diccionaris), es presenten variants (diccionaris ordenats, piles, cues) i estructures de dades més avançades (arbres). També s'aprofundeix en l'ús de funcions per millorar la modularitat del codi, i també l'ús d'arxius. El bloc 1 està format per les unitats següents:

Unitat 0: Una mirada més profunda i formal a conceptes bàsics de Python

Unitat 1: Estructures de dades avançades en Python

Unitat 2: Ús avançat de funcions en Python

Unitat 3: Arxius i interacció amb el sistema

Bloc 2: Se centra en l'optimització de programes: explica com avaluem la complexitat teòrica d'un algoritme determinat, quines eines podem utilitzar per avaluar l'ús de recursos dels nostres programes, i quines tècniques tenim a l'abast per millorar el rendiments dels nostres programes. El bloc 2 està format per les unitats següents:

Unitat 4: Optimització de codi Python: complexitat algorísmica i profiling

Unitat 5: Optimització de codi Python: programació paral·lela

Bloc 3: S'exposa com podem provar que funciona bé el nostre codi, com despleguem aplicacions per fer-lo servir i com es mantenen aquestes aplicacions una vegada han estat desplegades. Les explicacions estan sempre contextualitzades en l'àmbit de la ciència de dades, amb exemples on es poden aplicar cadascuna de les tècniques presentades. D'aquesta manera, en acabar el curs, s'espera que l'estudiant hagi adquirit unes bases sòlides de programació en Python que li permetin afrontar projectes d'anàlisi de dades i que serveixin com a base per a l'aprenentatge autònom de la programació. El bloc 3 està format per la unitat següent: