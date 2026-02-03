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Assignatura Online de Programació en Python per a iniciats en la programació

Presentació

La ciència de dades és un camp interdisciplinari en què s'estudien mètodes per extreure coneixement a partir de dades. Així, la ciència de dades utilitza tècniques de disciplines com matemàtiques, estadística o ciències de la computació, amb l'objectiu comú d'obtenir coneixement de les dades.
Aquesta assignatura pertany al grau de Ciència de Dades Aplicada
Matrícula oberta: últims dies!

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En aquesta assignatura s'ha fet una introducció a la programació en llenguatge Python, centrada en la resolució de problemes de l'àmbit de la ciència de dades. En aquesta assignatura, es vol que l'estudiant acabi d'assimilar els conceptes de programació explicats a Fonaments de programació, aprofundint en la comprensió d'alguns dels conceptes clau, alhora que s'expliquen altres conceptes de programació més avançats, que permetran als estudiants afrontar problemes de programació més complexos, i de manera més eficient, en Python.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Assignatura de Programació en Python per a iniciats en la programació

Continguts

Continguts

Bloc 1: Es presenta una visió més profunda i formal de conceptes bàsics de programació. Es revisen algunes estructures de dades bàsiques (llistes, tuples, diccionaris), es presenten variants (diccionaris ordenats, piles, cues) i estructures de dades més avançades (arbres). També s'aprofundeix en l'ús de funcions per millorar la modularitat del codi, i també l'ús d'arxius. El bloc 1 està format per les unitats següents:

  • Unitat 0: Una mirada més profunda i formal a conceptes bàsics de Python
  • Unitat 1: Estructures de dades avançades en Python
  • Unitat 2: Ús avançat de funcions en Python
  • Unitat 3: Arxius i interacció amb el sistema 

Bloc 2: Se centra en l'optimització de programes: explica com avaluem la complexitat teòrica d'un algoritme determinat, quines eines podem utilitzar per avaluar l'ús de recursos dels nostres programes, i quines tècniques tenim a l'abast per millorar el rendiments dels nostres programes.

Continguts


Bloc 1: Es presenta una visió més profunda i formal de conceptes bàsics de programació. Es revisen algunes estructures de dades bàsiques (llistes, tuples, diccionaris), es presenten variants (diccionaris ordenats, piles, cues) i estructures de dades més avançades (arbres). També s'aprofundeix en l'ús de funcions per millorar la modularitat del codi, i també l'ús d'arxius. El bloc 1 està format per les unitats següents:

  • Unitat 0: Una mirada més profunda i formal a conceptes bàsics de Python
  • Unitat 1: Estructures de dades avançades en Python
  • Unitat 2: Ús avançat de funcions en Python
  • Unitat 3: Arxius i interacció amb el sistema 

Bloc 2: Se centra en l'optimització de programes: explica com avaluem la complexitat teòrica d'un algoritme determinat, quines eines podem utilitzar per avaluar l'ús de recursos dels nostres programes, i quines tècniques tenim a l'abast per millorar el rendiments dels nostres programes. El bloc 2 està format per les unitats següents:

  • Unitat 4: Optimització de codi Python: complexitat algorísmica i profiling
  • Unitat 5: Optimització de codi Python: programació paral·lela

Bloc 3: S'exposa com podem provar que funciona bé el nostre codi, com despleguem aplicacions per fer-lo servir i com es mantenen aquestes aplicacions una vegada han estat desplegades. Les explicacions estan sempre contextualitzades en l'àmbit de la ciència de dades, amb exemples on es poden aplicar cadascuna de les tècniques presentades. D'aquesta manera, en acabar el curs, s'espera que l'estudiant hagi adquirit unes bases sòlides de programació en Python que li permetin afrontar projectes d'anàlisi de dades i que serveixin com a base per a l'aprenentatge autònom de la programació. El bloc 3 està format per la unitat següent:

  • Unitat 6: Testing, manteniment i desenvolupament d'aplicacions Python

Objectius i competències

L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar als estudiants una base sòlida de programació en Python, en el context dels problemes típics que s'afronten en ciència de dades. Aquesta assignatura es pot cursar dins el programa del grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science), o bé com a complement de formació del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science).

Les competències del grau que es treballen en l'assignatura són les següents:

  • CB1 - Haver demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixen de la base de l'educació secundària general i se solen trobar en un nivell que, si bé pren com a base llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • CB2 - Saber aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins l'àrea d'estudi.

Objectius i competències


L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar als estudiants una base sòlida de programació en Python, en el context dels problemes típics que s'afronten en ciència de dades. Aquesta assignatura es pot cursar dins el programa del grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science), o bé com a complement de formació del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science).

Les competències del grau que es treballen en l'assignatura són les següents:

  • CB1 - Haver demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixen de la base de l'educació secundària general i se solen trobar en un nivell que, si bé pren com a base llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • CB2 - Saber aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins l'àrea d'estudi.
  • CB5 - Haver desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia elevat.
  • CG3 - Cercar, gestionar i utilitzar la informació més adequada per modelitzar problemes concrets i aplicar adequadament procediments teòrics per resoldre'ls de manera autònoma i creativa.
  • CT1 - Fer servir i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • CE5 - Utilitzar de manera combinada els fonaments matemàtics, estadístics i de programació per desenvolupar solucions a problemes en l'àmbit de la ciència de les dades.
  • CE6 - Entendre com els algoritmes i les estructures de dades són dissenyats, optimitzats i aplicats segons l'escala del volum de dades.
  • CE7 - Dissenyar i construir aplicacions analítiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització de components programari.
  • CE9- Aplicar tècniques específiques de captura, tractament i anàlisi de dades estructurades, semiestructurades i no estructurades.

Recursos per a l'aprenentatge

En cada unitat trobareu el material necessari per fer un treball pràctic. Això inclou teoria, referències bibliogràfiques, enllaços, exemples pràctics, enunciats de problemes per resoldre i programari necessari. Amb això es vol que l'estudiant es familiaritzi amb el contingut per mitjà de la pràctica (learn by doing).

Pel que fa a l'entorn de programació, s'utilitzarà una màquina virtual amb la distribució Xubuntu instal·lada i que correrà sobre l'arquitectura Oracle VM VirtualBox. La màquina virtual ja disposa de totes les llibreries Python instal·lades que es necessiten. La versió de Python triada és l'última estable de la sèrie 3. Els mòduls amb els continguts són notebooks de Jupyter que permeten executar els exemples i exercicis proposats des del navegador web i amb la possibilitat de modificar-los perquè es comprenguin més bé.
Assignatura de Programació en Python per a iniciats en la programació

Professorat

Assignatura de Programació en Python per a iniciats en la programació

Requisits d'accés

Requisits previs

L'assignatura assumeix que l'estudiant té un coneixement bàsic de Python, de les llibreries més comunes relacionades amb la ciència de dades en Python (principalment, NumPy, pandes, matplotlib i SciPy), i està familiaritzat amb l'ús de notebooks de Jupyter.

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Programació en Python per a iniciats en la programació

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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