Assignatura de Programació en Python per a iniciats en la programació

Assignatura Online de Programació en Python per a iniciats en la programació
Presentació
La ciència de dades és un camp interdisciplinari en què s'estudien mètodes per extreure coneixement a partir de dades. Així, la ciència de dades utilitza tècniques de disciplines com matemàtiques, estadística o ciències de la computació, amb l'objectiu comú d'obtenir coneixement de les dades.
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En aquesta assignatura s'ha fet una introducció a la programació en llenguatge Python, centrada en la resolució de problemes de l'àmbit de la ciència de dades. En aquesta assignatura, es vol que l'estudiant acabi d'assimilar els conceptes de programació explicats a Fonaments de programació, aprofundint en la comprensió d'alguns dels conceptes clau, alhora que s'expliquen altres conceptes de programació més avançats, que permetran als estudiants afrontar problemes de programació més complexos, i de manera més eficient, en Python.
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