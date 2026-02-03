Asignatura de Sistema Político Español

Asignatura Online de Sistema Político Español
Presentación
Una de las quejas frecuentes de los estudiantes universitarios respecto a las materias que estudian es que muchas son excesivamente generales, alejadas de la realidad cotidiana.
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Esta asignatura quiere permanecer al margen de esta crítica y pretende explicar de forma didáctica y cercana los grandes ejes interpretativos del sistema político español actual, y, por lo tanto, puede resultar interesante no solo para los estudiantes de Gestión y Administración Pública (o de Ciencia Política y de Derecho), sino para todos los alumnos interesados en comprender mejor las características y el funcionamiento de la política española.
En este sentido, a partir de las diferentes herramientas teóricas y de análisis politológicas, en esta asignatura nos vamos a ocupar de examinar el sistema político español y centraremos la atención en dos de sus dimensiones fundamentales: el entramado institucional y los principales actores que intervienen en el sistema político, tanto de naturaleza individual -ciudadanos- como colectiva -partidos, sindicatos, etc.
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