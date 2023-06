Assignatura de Sistema Polític Espanyol

Aquesta assignatura vol restar al marge d'aquesta crítica i pretén explicar de manera didàctica i propera els grans eixos interpretatius del sistema polític espanyol actual, i, per tant, pot resultar d'interès no només per als estudiants de Gestió i Administració Pública (o de Ciència Política i de Dret), sinó per a tots els alumnes interessats a comprendre millor les característiques i el funcionament de la política espanyola.

En aquest sentit, a partir de les diferents eines teòriques i d'anàlisi politològiques, en aquesta assignatura ens ocuparem d'examinar el sistema polític espanyol i centrarem l'atenció en dues de les seves dimensions fonamentals: l'entramat institucional i els actors principals que intervenen en el sistema polític, tant de naturalesa individual -ciutadans- com col·lectiva -partits, sindicats, etc.