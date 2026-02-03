Assignatura de Sistema Polític Espanyol

Assignatura Online de Sistema Polític Espanyol
Presentació
Una de les queixes freqüents dels estudiants universitaris respecte de les matèries que estudien és que moltes són excessivament generals, allunyades de la realitat quotidiana.
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Aquesta assignatura vol restar al marge d'aquesta crítica i pretén explicar de manera didàctica i propera els grans eixos interpretatius del sistema polític espanyol actual, i, per tant, pot resultar d'interès no només per als estudiants de Gestió i Administració Pública (o de Ciència Política i de Dret), sinó per a tots els alumnes interessats a comprendre millor les característiques i el funcionament de la política espanyola.
En aquest sentit, a partir de les diferents eines teòriques i d'anàlisi politològiques, en aquesta assignatura ens ocuparem d'examinar el sistema polític espanyol i centrarem l'atenció en dues de les seves dimensions fonamentals: l'entramat institucional i els actors principals que intervenen en el sistema polític, tant de naturalesa individual -ciutadans- com col·lectiva -partits, sindicats, etc.
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