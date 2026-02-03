Curso de Gestión de datos aplicada a la Ciencia Política

Curso Online de Gestión de datos aplicada a la Ciencia Política
Presentación
El curso ofrece una introducción práctica al software RStudio, con el objetivo de que el estudiantado pueda analizar datos provenientes de diferentes centros de estudios y organismos internacionales. Su principal objetivo es que el estudiante sea capaz de explorar, gestionar, transformar y visualizar bases de datos que pueden encontrarse en fuentes abiertas y repositorios de datos utilizados habitualmente en la investigación social.
Este curso otorga una microcredencial.
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
El curso permitirá al estudiante aprender a hacer tareas habituales de limpieza y transformación de datos, como la recodificación de variables, el tratamiento de valores perdidos (NAs), la reorganización de bases de datos en formatos largos y anchos, y la manipulación de tablas de datos.
A partir de esta base, el curso introduce tres procesos clave en el análisis de datos: exploración, tratamiento y visualización. En la fase de exploración, el estudiante aprenderá a familiarizarse con una base de datos y a formular preguntas de investigación a partir de la información disponible. En la fase de tratamiento, estas preguntas se transformarán en resultados a través de diferentes operaciones sobre los datos. Finalmente, en la fase de visualización, los resultados se representarán mediante gráficos claros e informativos que permitan comunicarlos de forma efectiva.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Inicio
10 mar 2027
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100%
Online
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6
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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