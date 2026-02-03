Curs de Gestió de dades aplicada a la Ciència Política

Curs Online de Gestió de dades aplicada a la Ciència Política
Presentació
El curs ofereix una introducció pràctica al programari RStudio, amb l'objectiu que l'estudiantat pugui analitzar dades provinents de diferents centres d'estudis i organismes internacionals. L'objectiu principal és que l'estudiant sigui capaç d'explorar, gestionar, transformar i visualitzar bases de dades que es poden trobar en fonts obertes i repositoris de dades utilitzats habitualment en la recerca social.
Aquest curs atorga una microcredencial.
Fracciona en quotes la teva formació permanent.
El curs permetrà a l'estudiant aprendre a fer tasques habituals de neteja i transformació de dades, com ara la recodificació de variables, el tractament de valors perduts (NAs), la reorganització de bases de dades en formats llargs i amples, i la manipulació de taules de dades.
A partir d'aquesta base, el curs introdueix tres processos clau en l'anàlisi de dades: exploració, tractament i visualització. En la fase d'exploració, l'estudiant aprendrà a familiaritzar-se amb una base de dades i a formular preguntes de recerca a partir de la informació disponible. En la fase de tractament, aquestes preguntes es transformaran en resultats a través de diferents operacions sobre les dades. Finalment, en la fase de visualització, els resultats es representaran mitjançant gràfics clars i informatius que permetin comunicar-los de manera efectiva.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
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Inici
10 març 2027
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100%
Online
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6
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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