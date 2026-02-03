Curso de Geopolítica de los Conflictos

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Próxima matrícula: noviembre 2026

Curso Online de Geopolítica de los Conflictos

Presentación

En este curso se trabajan los principales marcos teóricos y escuelas de pensamiento —desde los enfoques clásicos hasta las perspectivas críticas— que explican la relación entre territorio, poder y conflicto.

Este curso otorga una microcredencial.
Formación permanente online: especialízate y marca la diferencia
Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu formación permanente.

En un mundo cada día más complejo y con un cambio de paradigma en las relaciones internacionales, en este curso se trabajan los principales marcos teóricos y escuelas de pensamiento —desde los enfoques clásicos hasta las perspectivas críticas— que explican la relación entre territorio, poder y conflicto. El objetivo es que el estudiantado pueda comprender cómo los factores geográficos, políticos, económicos y tecnológicos influyen en la escalada y resolución de conflictos, y cómo estas dinámicas se configuran a partir de un entramado de actores estatales y no estatales.

A través de un análisis empírico y comparado, la asignatura proporciona las herramientas necesarias para identificar e interpretar diferentes tipos de conflicto —asimétricos, híbridos, cibernéticos— y valorar las estrategias utilizadas por varios actores en el ámbito internacional. También se fomenta la adquisición de competencias para el liderazgo, la negociación y la toma de decisiones en contextos de crisis.

En un mundo cada día más complejo y con un cambio de paradigma en las relaciones internacionales, en este curso se trabajan los principales marcos teóricos y escuelas de pensamiento —desde los enfoques clásicos hasta las perspectivas críticas— que explican la relación entre territorio, poder y conflicto. El objetivo es que el estudiantado pueda comprender cómo los factores geográficos, políticos, económicos y tecnológicos influyen en la escalada y resolución de conflictos, y cómo estas dinámicas se configuran a partir de un entramado de actores estatales y no estatales.

A través de un análisis empírico y comparado, la asignatura proporciona las herramientas necesarias para identificar e interpretar diferentes tipos de conflicto —asimétricos, híbridos, cibernéticos— y valorar las estrategias utilizadas por varios actores en el ámbito internacional. También se fomenta la adquisición de competencias para el liderazgo, la negociación y la toma de decisiones en contextos de crisis.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
  • Inicio

    10 mar 2027

  • 100%

    Online

  • 6

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Curso de Geopolítica de los Conflictos

Programa académico

Programa académico

Este curso consta de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 4 meses.

Contenidos

Geopolítica crítica: poder, discurso y construcción del espacio

  • La geopolítica clásica

  • La geopolítica crítica: rupturas epistemológicas

  • Aportaciones de la geopolítica feminista: escalas, cuerpos y emociones

  • Las críticas a la geopolítica crítica: límites y contradicciones

 El razonamiento geográfico en la geopolítica

  • Observar, delimitar y representar el espacio

  • Escalas y niveles de análisis: de lo local a lo global

  • Enfoque multiescalar y transescalar: interdependencias dinámicas

  • Estudio de caso: Darfur, una crisis explicada a diferentes escalas

  • Las representaciones geopolíticas: concepto y significado

  • Representaciones geopolíticas enfrentadas:

Programa académico


Este curso consta de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 4 meses.

Contenidos

Geopolítica crítica: poder, discurso y construcción del espacio

  • La geopolítica clásica

  • La geopolítica crítica: rupturas epistemológicas

  • Aportaciones de la geopolítica feminista: escalas, cuerpos y emociones

  • Las críticas a la geopolítica crítica: límites y contradicciones

 El razonamiento geográfico en la geopolítica

  • Observar, delimitar y representar el espacio

  • Escalas y niveles de análisis: de lo local a lo global

  • Enfoque multiescalar y transescalar: interdependencias dinámicas

  • Estudio de caso: Darfur, una crisis explicada a diferentes escalas

  • Las representaciones geopolíticas: concepto y significado

  • Representaciones geopolíticas enfrentadas: claves de análisis

  • Tipología de representaciones geopolíticas

  • La nación: una representación geopolítica fundamental

  • La cartografía como objeto de disputa geopolítica

  • Estudio de caso: el choque de civilizaciones

Los actores geopolíticos: estrategias y escenarios de poder

  • Redes de actores geopolíticos

  • Tipología de actores geopolíticos

  • Estrategias geopolíticas y lógicas espaciales del poder

  • Construcción de escenarios geopolíticos

Tipologías y espacios de conflicto. Otras perspectivas desde la geopolítica

  • Tipologías de conflictos

  • Otras categorías operativas

  • El ciberespacio: nuevo escenario de conflictos geopolíticos

  • Geopolítica local

  • Análisis geopolítico del riesgo

 

Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

  • Relacionar los conceptos clave y los paradigmas teóricos racionalistas, constructivistas y reflectivistas en el campo de las relaciones internacionales para un análisis crítico de la sociedad internacional.

  • Reconocer la interrelación entre los factores estructurales y de agencia en las dinámicas de cooperación y conflicto internacional.

  • Debatir sobre cuestiones globales a partir de los conocimientos teóricos avanzados de las relaciones internacionales.

  • Desarrollar estrategias de negociación y diplomacia para la prevención y resolución de tensiones, controversias y conflictos.

  • Llevar a cabo análisis de conflictos, utilizando una variedad de metodologías para entender sus raíces y proponer vías de solución.

  • Desarrollar labores profesionales de forma independiente, adaptándose a diferentes contextos y obstáculos específicos de la profesión.

Este curso corresponde al nivel 7 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de posgrado o máster.

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de formación permanente oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:

  • Máster de formación permanente: 2 años
  • Diploma de especialización: 1 año
  • Diploma de experto: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso de posgrado: entre 1 y  6 meses

El Curso de Geopolítica de los Conflictos forma parte del siguiente itinerario académico:

  1. Curso de especialización en Relaciones Internacionales, Geopolítica y Gobernanza Global
    • Política global contemporánea (4 ECTS)
    • Economía política internacional (4 ECTS)
    • Relaciones internacionales de Oriente Medio (4 ECTS)
    • Seguridad y desarrollo (4 ECTS)
  2. Curso de especialización de Nuevos Retos de Gobernanza Global
    • Política medioambiental internacional (3 ECTS)
    • Retos de la gobernanza multinivel (3 ECTS)
    • Gobernanza de la salud global (3 ECTS)
    • Tecnología y gobernanza global (3 ECTS)
Curso de Geopolítica de los Conflictos

Profesorado

Direcció del programa

  • Jordi Mas Elias
    Jordi Mas Elias

    Doctor por la Universitat Autònoma de Barcelona con la tesis The role of trade partners' cohesiveness in the conclusion of interregional agreements with the European Union 2018. Dirigida por Dr/a. Patricia García-Durán Huet, Dr/a. Esther Barbé.

    La actividad docente de Jordi Mas Elias se centra en la economía política internacional y la metodología de las ciencias sociales. También ha impartido clases sobre desarrollo económico, Unión Europea (UE) y relaciones internacionales. Tiene varias publicaciones docentes relacionadas con el análisis de datos y los indicadores internacionales.  Hasta hace poco, su actividad de investigación se ha centrado en el estudio del regionalismo y los acuerdos de libre comercio de la UE con otras regiones. Mas Elias ha publicado en el Journal of Common Market Studies. Sus líneas de investigación son el regionalismo, la UE y el autogobierno. Más información: www.jordimas.cat.

Curso de Geopolítica de los Conflictos

Salidas profesionales

Objetivos

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo. 

- Relacionar los conceptos clave y los paradigmas teóricos racionalistas, constructivistas y reflectivistas en el campo de las relaciones internacionales para un análisis crítico de la sociedad internacional.

- Reconocer la interrelación entre los factores estructurales y de agencia en las dinámicas de cooperación y conflicto internacional.

- Debatir sobre cuestiones globales a partir de los conocimientos teóricos avanzados de las relaciones internacionales.

- Desarrollar estrategias de negociación y diplomacia para la prevención y resolución de tensiones, controversias y conflictos.

- Llevar a cabo análisis de conflictos, utilizando una variedad de metodologías para entender sus raíces y proponer vías de solución.

- Desarrollar labores profesionales de forma independiente, adaptándose a diferentes contextos y obstáculos específicos de la profesión.

Objetivos


Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo. 

- Relacionar los conceptos clave y los paradigmas teóricos racionalistas, constructivistas y reflectivistas en el campo de las relaciones internacionales para un análisis crítico de la sociedad internacional.

- Reconocer la interrelación entre los factores estructurales y de agencia en las dinámicas de cooperación y conflicto internacional.

- Debatir sobre cuestiones globales a partir de los conocimientos teóricos avanzados de las relaciones internacionales.

- Desarrollar estrategias de negociación y diplomacia para la prevención y resolución de tensiones, controversias y conflictos.

- Llevar a cabo análisis de conflictos, utilizando una variedad de metodologías para entender sus raíces y proponer vías de solución.

- Desarrollar labores profesionales de forma independiente, adaptándose a diferentes contextos y obstáculos específicos de la profesión.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Dirigido a personas interesadas en una profundización más científica en el mundo de la geopolítica.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • Relaciones internacionales

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Salidas profesionales

  • Técnico/a o consultor/a de política internacional.

  • Analista en organizaciones internacionales o think tanks.

  • Consultor/a de análisis estratégico y de riesgo en empresas que operan en el ámbito internacional.

  • Especialista en resolución de conflictos y mediación. 

  • Profesional de la comunicación especializado/a en asuntos internacionales.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curso de Geopolítica de los Conflictos

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

El acceso a este curso es abierto y, por tanto, no es necesario tener una titulación previa.
Potencia tu carrera profesional

La formación permanente de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

Es recomendable tener un grado universitario previo.

Titulación

El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener 6 créditos en el supuesto de que quieras seguir tu formación realizando el máster universitario de Relaciones Internacionales.

Titulación


El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener 6 créditos en el supuesto de que quieras seguir tu formación realizando el máster universitario de Relaciones Internacionales.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

Curso de Geopolítica de los Conflictos

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
880 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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