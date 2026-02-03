Curso de Geopolítica de los Conflictos

Curso Online de Geopolítica de los Conflictos
Presentación
En este curso se trabajan los principales marcos teóricos y escuelas de pensamiento —desde los enfoques clásicos hasta las perspectivas críticas— que explican la relación entre territorio, poder y conflicto.
Este curso otorga una microcredencial.
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
En un mundo cada día más complejo y con un cambio de paradigma en las relaciones internacionales, en este curso se trabajan los principales marcos teóricos y escuelas de pensamiento —desde los enfoques clásicos hasta las perspectivas críticas— que explican la relación entre territorio, poder y conflicto. El objetivo es que el estudiantado pueda comprender cómo los factores geográficos, políticos, económicos y tecnológicos influyen en la escalada y resolución de conflictos, y cómo estas dinámicas se configuran a partir de un entramado de actores estatales y no estatales.
A través de un análisis empírico y comparado, la asignatura proporciona las herramientas necesarias para identificar e interpretar diferentes tipos de conflicto —asimétricos, híbridos, cibernéticos— y valorar las estrategias utilizadas por varios actores en el ámbito internacional. También se fomenta la adquisición de competencias para el liderazgo, la negociación y la toma de decisiones en contextos de crisis.
En un mundo cada día más complejo y con un cambio de paradigma en las relaciones internacionales, en este curso se trabajan los principales marcos teóricos y escuelas de pensamiento —desde los enfoques clásicos hasta las perspectivas críticas— que explican la relación entre territorio, poder y conflicto. El objetivo es que el estudiantado pueda comprender cómo los factores geográficos, políticos, económicos y tecnológicos influyen en la escalada y resolución de conflictos, y cómo estas dinámicas se configuran a partir de un entramado de actores estatales y no estatales.
A través de un análisis empírico y comparado, la asignatura proporciona las herramientas necesarias para identificar e interpretar diferentes tipos de conflicto —asimétricos, híbridos, cibernéticos— y valorar las estrategias utilizadas por varios actores en el ámbito internacional. También se fomenta la adquisición de competencias para el liderazgo, la negociación y la toma de decisiones en contextos de crisis.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Inicio
10 mar 2027
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100%
Online
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6
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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