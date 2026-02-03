Curs de Geopolítica dels Conflictes

Curs Online de Geopolítica dels Conflictes
Presentació
En aquest curs s'hi treballen els principals marcs teòrics i escoles de pensament —des dels enfocaments clàssics fins a les perspectives crítiques— que expliquen la relació entre territori, poder i conflicte.
Aquest curs atorga una microcredencial.
Fracciona en quotes la teva formació permanent.
En un món cada dia més complex i amb un canvi de paradigma en les relacions internacionals, en aquest curs s'hi treballen els principals marcs teòrics i escoles de pensament —des dels enfocaments clàssics fins a les perspectives crítiques— que expliquen la relació entre territori, poder i conflicte. L'objectiu és que l'estudiantat pugui comprendre com els factors geogràfics, polítics, econòmics i tecnològics influeixen en l'escalada i la resolució de conflictes, i com aquestes dinàmiques es configuren a partir d'un entramat d'actors estatals i no estatals.
A través d'una anàlisi empírica i comparada, l'assignatura proporciona les eines necessàries per identificar i interpretar diferents tipus de conflicte —asimètrics, híbrids, cibernètics— i valorar les estratègies utilitzades per diversos actors en l'àmbit internacional. També es fomenta l'adquisició de competències per al lideratge, la negociació i la presa de decisions en contextos de crisi.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
En un món cada dia més complex i amb un canvi de paradigma en les relacions internacionals, en aquest curs s'hi treballen els principals marcs teòrics i escoles de pensament —des dels enfocaments clàssics fins a les perspectives crítiques— que expliquen la relació entre territori, poder i conflicte. L'objectiu és que l'estudiantat pugui comprendre com els factors geogràfics, polítics, econòmics i tecnològics influeixen en l'escalada i la resolució de conflictes, i com aquestes dinàmiques es configuren a partir d'un entramat d'actors estatals i no estatals.
A través d'una anàlisi empírica i comparada, l'assignatura proporciona les eines necessàries per identificar i interpretar diferents tipus de conflicte —asimètrics, híbrids, cibernètics— i valorar les estratègies utilitzades per diversos actors en l'àmbit internacional. També es fomenta l'adquisició de competències per al lideratge, la negociació i la presa de decisions en contextos de crisi.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
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Inici
10 març 2027
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100%
Online
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6
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
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