Curs de Geopolítica dels Conflictes

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Propera matrícula: novembre 2026

Curs Online de Geopolítica dels Conflictes

Presentació

En aquest curs s'hi treballen els principals marcs teòrics i escoles de pensament —des dels enfocaments clàssics fins a les perspectives crítiques— que expliquen la relació entre territori, poder i conflicte.

Aquest curs atorga una microcredencial.
Formació permanent online: especialitza't i marca la diferència
Facilitats de pagament

Fracciona en quotes la teva formació permanent.

En un món cada dia més complex i amb un canvi de paradigma en les relacions internacionals, en aquest curs s'hi treballen els principals marcs teòrics i escoles de pensament —des dels enfocaments clàssics fins a les perspectives crítiques— que expliquen la relació entre territori, poder i conflicte. L'objectiu és que l'estudiantat pugui comprendre com els factors geogràfics, polítics, econòmics i tecnològics influeixen en l'escalada i la resolució de conflictes, i com aquestes dinàmiques es configuren a partir d'un entramat d'actors estatals i no estatals.

A través d'una anàlisi empírica i comparada, l'assignatura proporciona les eines necessàries per identificar i interpretar diferents tipus de conflicte —asimètrics, híbrids, cibernètics— i valorar les estratègies utilitzades per diversos actors en l'àmbit internacional. També es fomenta l'adquisició de competències per al lideratge, la negociació i la presa de decisions en contextos de crisi.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.

En un món cada dia més complex i amb un canvi de paradigma en les relacions internacionals, en aquest curs s'hi treballen els principals marcs teòrics i escoles de pensament —des dels enfocaments clàssics fins a les perspectives crítiques— que expliquen la relació entre territori, poder i conflicte. L'objectiu és que l'estudiantat pugui comprendre com els factors geogràfics, polítics, econòmics i tecnològics influeixen en l'escalada i la resolució de conflictes, i com aquestes dinàmiques es configuren a partir d'un entramat d'actors estatals i no estatals.

A través d'una anàlisi empírica i comparada, l'assignatura proporciona les eines necessàries per identificar i interpretar diferents tipus de conflicte —asimètrics, híbrids, cibernètics— i valorar les estratègies utilitzades per diversos actors en l'àmbit internacional. També es fomenta l'adquisició de competències per al lideratge, la negociació i la presa de decisions en contextos de crisi.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
  • Inici

    10 març 2027

  • 100%

    Online

  • 6

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Curs de Geopolítica dels Conflictes

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Aquest curs és de 6 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 150 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de 4 mesos.

Continguts

Geopolítica crítica: poder, discurs i construcció de l'espai

  • La geopolítica clàssica

  • La geopolítica crítica: ruptures epistemològiques

  • Aportacions de la geopolítica feminista: escales, cossos i emocions

  • Les crítiques a la geopolítica crítica: límits i contradiccions

 El raonament geogràfic en la geopolítica

  • Observar, delimitar i representar l'espai

  • Escales i nivells d'anàlisi: del local al global

  • Enfocament multiescalar i transescalar: interdependències dinàmiques

  • Estudi de cas: Darfur, una crisi explicada a diferents escales

  • Les representacions geopolítiques: concepte i significat

  • Representacions geopolítiques enfrontades:

Programa acadèmic


Aquest curs és de 6 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 150 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de 4 mesos.

Continguts

Geopolítica crítica: poder, discurs i construcció de l'espai

  • La geopolítica clàssica

  • La geopolítica crítica: ruptures epistemològiques

  • Aportacions de la geopolítica feminista: escales, cossos i emocions

  • Les crítiques a la geopolítica crítica: límits i contradiccions

 El raonament geogràfic en la geopolítica

  • Observar, delimitar i representar l'espai

  • Escales i nivells d'anàlisi: del local al global

  • Enfocament multiescalar i transescalar: interdependències dinàmiques

  • Estudi de cas: Darfur, una crisi explicada a diferents escales

  • Les representacions geopolítiques: concepte i significat

  • Representacions geopolítiques enfrontades: claus d'anàlisi

  • Tipologia de representacions geopolítiques

  • La nació: una representació geopolítica fonamental

  • La cartografia com a objecte de disputa geopolítica

  • Estudi de cas: el xoc de civilitzacions

Els actors geopolítics: estratègies i escenaris de poder

  • Xarxes d'actors geopolítics

  • Tipologia d'actors geopolítics

  • Estratègies geopolítiques i lògiques espacials del poder

  • Construcció d'escenaris geopolítics

Tipologies i espais de conflicte. Altres perspectives des de la geopolítica

  • Tipologies de conflicte

  • Altres categories operatives

  • El ciberespai: nou escenari de conflictes geopolítics

  • Geopolítica local

  • Anàlisi geopolítica del risc

 

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs adquiriràs els coneixements, les habilitats i les competències següents:

  • Relacionar els conceptes clau i els paradigmes teòrics racionalistes, constructivistes i reflectivistes en el camp de les relacions internacionals per a una anàlisi crítica de la societat internacional.

  • Reconèixer la interrelació entre els factors estructurals i d'agència en les dinàmiques de cooperació i conflicte internacional.

  • Debatre sobre qüestions globals a partir dels coneixements teòrics avançats de les relacions internacionals.

  • Desenvolupar estratègies de negociació i diplomàcia per a la prevenció i resolució de tensions, controvèrsies i conflictes.

  • Dur a terme anàlisis de conflictes, utilitzant una varietat de metodologies per entendre'n les arrels i proposar vies de solució.

  • Desenvolupar tasques professionals de manera independent, adaptant-se a diferents contextos i obstacles específics de la professió.


Aquest curs correspon al nivell 7 del Marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de postgrau o màster.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 

El Curs de Geopolítica dels Conflictes forma part del següent itinerari acadèmic:

1. Curs d'especialització en Relacions Internacionals, Geopolítica i Governança Global

  • Política global contemporània, 4 ECTS
  • Economia política internacional, 4 ECTS
  • Relacions internacionals de l'Orient Mitjà, 4 ECTS
  • Seguretat i desenvolupament, 4 ECTS

2. Curs d'especialització de Nous Reptes de Governança Global

  • Política mediambiental internacional, 3 ECTS
  • Reptes de la governança multinivell, 3 ECTS
  • Governança de la salut global, 3 ECTS
  • Tecnologia i governança global, 3 ECTS
Curs de Geopolítica dels Conflictes

Professorat

Direcció del programa

  • Jordi Mas Elias
    Jordi Mas Elias

    Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi The role of trade partners' cohesiveness in the conclusion of interregional agreements with the European Union 2018. Dirigida per Dr/a. Patricia García-Durán Huet, Dr/a. Esther Barbé.

    L'activitat docent de Jordi Mas Elias se centra en l'economia política internacional i la metodologia de les ciències socials. També ha impartit classes sobre desenvolupament econòmic, Unió Europea (UE) i relacions internacionals. Té diverses publicacions docents relacionades amb l'anàlisi de dades i els indicadors internacionals.  Fins fa poc, la seva activitat de recerca s'ha centrat en l'estudi del regionalisme i els acords de lliure comerç de la UE amb altres regions. Mas Elias ha publicat al Journal of Common Market Studies. Les seves línies de recerca són el regionalisme, la UE i l'autogovern. Més informació: www.jordimas.cat.

Curs de Geopolítica dels Conflictes

Sortides professionals

Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball. 

- Relacionar els conceptes clau i els paradigmes teòrics racionalistes, constructivistes i reflectivistes en el camp de les relacions internacionals per a una anàlisi crítica de la societat internacional.

- Reconèixer la interrelació entre els factors estructurals i d'agència en les dinàmiques de cooperació i conflicte internacional.

- Debatre sobre qüestions globals a partir dels coneixements teòrics avançats de les relacions internacionals.

- Desenvolupar estratègies de negociació i diplomàcia per a la prevenció i resolució de tensions, controvèrsies i conflictes.

- Dur a terme anàlisis de conflictes, utilitzant una varietat de metodologies per entendre'n les arrels i proposar vies de solució.

- Desenvolupar tasques professionals de manera independent, adaptant-se a diferents contextos i obstacles específics de la professió.

Objectius


Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball. 

- Relacionar els conceptes clau i els paradigmes teòrics racionalistes, constructivistes i reflectivistes en el camp de les relacions internacionals per a una anàlisi crítica de la societat internacional.

- Reconèixer la interrelació entre els factors estructurals i d'agència en les dinàmiques de cooperació i conflicte internacional.

- Debatre sobre qüestions globals a partir dels coneixements teòrics avançats de les relacions internacionals.

- Desenvolupar estratègies de negociació i diplomàcia per a la prevenció i resolució de tensions, controvèrsies i conflictes.

- Dur a terme anàlisis de conflictes, utilitzant una varietat de metodologies per entendre'n les arrels i proposar vies de solució.

- Desenvolupar tasques professionals de manera independent, adaptant-se a diferents contextos i obstacles específics de la professió.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Adreçat a persones interessades en un aprofundiment més científic en el món de la geopolítica.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents: 

  • Relacions internacionals

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Sortides professionals

  • Tècnic/a o consultor/a de política internacional.

  • Analista en organitzacions internacionals o think tanks.

  • Consultor/a d'anàlisi estratègica i de risc en empreses que operen en l'àmbit internacional.

  • Especialista en resolució de conflictes i mediació. 

  • Professional de la comunicació especialitzat/ada en afers internacionals.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs de Geopolítica dels Conflictes

Requisits d'accés

Titulació d'accés

L'accés a aquest curs és obert i, per tant, no és necessari tenir una titulació prèvia.
Potencia la teva carrera professional

La formació permanent de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

És recomanable tenir un grau universitari previ.

Titulació

L'estudiantat que superi aquest curs obtindrà una microcredencial, un certificat signat electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació duta a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És un certificat en format digital i portable, que permet compartir-lo fàcilment amb ocupadors, si s'està buscant feina, o amb centres de formació, si es vol demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar formant-se.

  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.

  • Es pot enllaçar fàcilment des del currículum i compartir en xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial permet obtenir 6 crèdits en el cas que vulguis continuar la formació cursant el màster universitari de Relacions Internacionals

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials?
Curs de Geopolítica dels Conflictes

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
880 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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