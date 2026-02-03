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Curso universitario Online en Acción Socioeducativa con la Infancia

Presentación

El campo de la infancia preocupa a todos los actores sociales y las políticas públicas acaban incorporando programas de protección a su bienestar. El bienestar de la infancia no es un tema menor en nuestro contexto, y por ello es relevante que diferentes profesionales que trabajan con ellos (de forma directa o indirecta) estén formados para poder comprenderlo con una cierta profundidad. Este programa formativo quiere dar respuesta a las necesidades de maestros, profesorado, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, educadores, que acompañan desde un punto de vista social y educativo a la infancia.

Además, se trata de una formación dentro de acción social, que es uno de los ejes estratégicos de los estudios EPCE.

Responde a necesidades actuales dentro del ámbito de la educación y atención a infantes.

El campo de la infancia preocupa a todos los actores sociales y las políticas públicas acaban incorporando programas de protección a su bienestar. El bienestar de la infancia no es un tema menor en nuestro contexto, y por ello es relevante que diferentes profesionales que trabajan con ellos (de forma directa o indirecta) estén formados para poder comprenderlo con una cierta profundidad. Este programa formativo quiere dar respuesta a las necesidades de maestros, profesorado, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, educadores, que acompañan desde un punto de vista social y educativo a la infancia.

Además, se trata de una formación dentro de acción social, que es uno de los ejes estratégicos de los estudios EPCE.

Responde a necesidades actuales dentro del ámbito de la educación y atención a infantes.

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¿Por qué cursar la Especialización de Acción Socioeducativa con la infancia en la UOC?

El trabajo socioeducativo con la infancia necesita construir una mirada teórico-práctica que ponga en primer plano las posibilidades educativas, sociales y culturales. Desde miradas diversas (trabajo social, psicología, pedagogía, educación social) se invita a comprender la complejidad de los procesos educativos, sociales y culturales en este campo, aportando elementos conceptuales para pensar en torno a temas relevantes y que traspasan las prácticas profesionales en el campo de la infancia.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 12

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

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Curso universitario en Acción Socioeducativa con la Infancia

Programa académico

Programa académico

Módulo 1

Aportaciones desde lo social para la acción socioeducativa

  1. Riesgos y protecciones en la sociedad actual: entre la libertad biográfica y la desprotección social.
  2. La infancia como construcción sociohistórica en debate: desde sus bases modernas hasta nuestros días.

Módulo 2

Crecer y madurar en condiciones de dificultad social

  1. Crecer en tiempos alterados.
  2. Sobre el desamparo y los procesos de (de)subjectivación.

Módulo 3

Procesos de socialización. Cultura y educación

  1. Cultura
    1.1. Sobre el término cultura: aproximaciones desde diversas disciplinas.
    1.2. La idea de cultura y de lo cultural.
    1.3. Lo cultural, la diversidad y la identidad: multi e interculturalidad.
    1.4. Las condiciones sociales y educativas de la construcción de identidad.
  2. Educación
    2.1. La educación como proceso de socialización.
    2.2. La definición del campo educativo social.

Programa académico


Módulo 1

Aportaciones desde lo social para la acción socioeducativa

  1. Riesgos y protecciones en la sociedad actual: entre la libertad biográfica y la desprotección social.
  2. La infancia como construcción sociohistórica en debate: desde sus bases modernas hasta nuestros días.

Módulo 2

Crecer y madurar en condiciones de dificultad social

  1. Crecer en tiempos alterados.
  2. Sobre el desamparo y los procesos de (de)subjectivación.

Módulo 3

Procesos de socialización. Cultura y educación

  1. Cultura
    1.1. Sobre el término cultura: aproximaciones desde diversas disciplinas.
    1.2. La idea de cultura y de lo cultural.
    1.3. Lo cultural, la diversidad y la identidad: multi e interculturalidad.
    1.4. Las condiciones sociales y educativas de la construcción de identidad.
  2. Educación
    2.1. La educación como proceso de socialización.
    2.2. La definición del campo educativo social.
    2.3. Los contenidos de la educación social como selección cultural.

Módulo 4

El trabajo educativo: el lugar de la educación social

  1. Educación Social. Plataforma desde donde pensar la acción educativa.
  2. Acción educativa social con niños y adolescentes.
  3. Práctica profesional.

Módulo 5

Los sistemas de protección a las infancias. Circuitos sociales

  1. La protección a las infancias desde una perspectiva histórica.
  2. La protección a las infancias hoy.
  3. Los marcos legales.
  4. Los procesos de actuación.
  5. El trabajo con familias.
  6. La función educativa.
  7. El trabajo en red.

Módulo 6

Instituciones de protección a las infancias

  1. La institución educativa en la protección a las infancias.
    1.1. El marco institucional.
    1.2. Las dimensiones institucionales: pedagógica, organizativa y social.
  2. Instituciones de atención a la infancia y adolescencia.
    2.1. El Centro de acogida.
    2.2. El Centro residencial de acción educativa.
    2.3. El Centro residencial de educación intensiva.
  3. Las prácticas educativas en los contextos residenciales con infancia y adolescencia.
    3.1. Conceptos habituales de las prácticas. El uso del lenguaje.
    3.2. Las ofertas de vínculo educativo
    3.3. Normas y normativas
    3.4. Las funciones de los educadores sociales en los contextos institucionales
    3.5. Metodologías de trabajo socioeducativo
    3.6. Organizaciones institucionales: documentaciones, circuitos
    3.7. Experiencias de los educadores, los niños y niñas acogidos y otros profesionales de atención a la infancia
    3.8. Espacios y lugares residenciales

El Curso Universitario de Acción Socioeducativa con la Infancia forma parte del siguiente itinerario académico:
Curso universitario en Acción Socioeducativa con la Infancia

Profesorado

Dirección de los Estudios

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedrático del área de Teoría e Historia de la Educación. Doctor en Pedagogía (UB). Ha sido educador social en el sector de personas con diversidad funcional, en protección a la infancia y en programas comunitarios. Investigador del LES. Es profesor de la UOC des del año 2004, dónde imparte docencia en el grado de Educación Social, el Máster de Psicopedagogía y el Doctorado en Educación y TIC (e-learning). Entre otros es autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicaciones UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Curso universitario en Acción Socioeducativa con la Infancia

Salidas profesionales

Objetivos

 
  • Conocer las aportaciones sociológicas, pedagógicas, psicológicas y culturales respecto al trabajo con infancias en dificultad social.
  • Promover el conocimiento del concepto de infancia y de protección a la infancia.
  • Analizar críticamente los aspectos, elementos y configuraciones que supone el trabajo social y educativo con infancias en dificultad social.
  • Reflexionar sobre los conceptos que se desprenden de las nociones de desamparo, desigualdad social y protección social.
  • Repensar la noción de cultura respecto del trabajo educativo con infancias en el campo de la educación social.
  • Establecer y promover la reflexión en torno a la figura del educador social en el campo de la atención y educación a las infancias en dificultad social.
  • Conocer y analizar críticamente los circuitos de protección a la infancia en la actualidad.
  • Conocer los elementos fundamentales del trabajo socioeducativo con infancia y adolescencia en contextos institucionales.

Objetivos


 
  • Conocer las aportaciones sociológicas, pedagógicas, psicológicas y culturales respecto al trabajo con infancias en dificultad social.
  • Promover el conocimiento del concepto de infancia y de protección a la infancia.
  • Analizar críticamente los aspectos, elementos y configuraciones que supone el trabajo social y educativo con infancias en dificultad social.
  • Reflexionar sobre los conceptos que se desprenden de las nociones de desamparo, desigualdad social y protección social.
  • Repensar la noción de cultura respecto del trabajo educativo con infancias en el campo de la educación social.
  • Establecer y promover la reflexión en torno a la figura del educador social en el campo de la atención y educación a las infancias en dificultad social.
  • Conocer y analizar críticamente los circuitos de protección a la infancia en la actualidad.
  • Conocer los elementos fundamentales del trabajo socioeducativo con infancia y adolescencia en contextos institucionales.
  • Abordar conceptos habituales en las prácticas residenciales con infancia y adolescencia.
  • Elaborar un discurso riguroso, fundamentado y crítico sobre el trabajo socioeducativo con infancia y adolescencia en el marco institucional.
  • Conocer aspectos organizativos, pedagógicos y sociales de las instituciones de protección a la infancia y la adolescencia.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

  • Licenciatura o grado de Pedagogía 

  • Diplomatura o grado de Trabajo Social 

  • Diplomatura o grado de Psicología 

  • Licenciatura o grado en Educación Primaria 

  • Licenciatura o grado de Educación infantil 

  • Licenciatura o grado de Antropología 

  • Licenciatura o grado de Sociología 

  • Licenciatura o grado de Ciencias Sociales

Competencias

  • CE 2 Identificación y emisión de juicios razonados sobre problemas socioeducativos para mejorar la práctica profesional 
  • CE 4 Diagnóstico de situaciones complejas que fundamentan el desarrollo de acciones socioeducativas 
  • CE 5 Diseño de planes, programas y actividades de intervención socioeducativa en diferentes contextos 
  • CE 8 Aplicación de metodologías específicas de la acción socioeducativa 
  • CE 10 Mediación en situaciones de riesgo y conflicto

Salidas profesionales

  • Profesional en equipos de atención a la infancia 
  • Servicios y programas públicos y privados de acción social y educativa con infancia
  • Conocimientos adicionales para desarrollar acciones educativas en instituciones escolares 
  • Servicios de atención a la primera infancia Instituciones de protección a la infancia

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Curso universitario en Acción Socioeducativa con la Infancia

Requisitos de acceso

Requisitos de acceso

Este curso no tiene requisitos de acceso.

Potencia tu carrera profesional

La Formación de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

No se exigen conocimientos previos específicos, puesto que este programa está diseñado para estudiantes que quieran adquirir habilidades y conocimientos básicos en esta área.

Aun así, es recomendable tener cierta familiaridad con las tecnologías digitales y la informática a nivel de usuario, además de capacidad de trabajo en equipo y organización para poder hacer las tareas asignadas en el curso.

Titulación

Curso universitario UOC
Curso universitario en Acción Socioeducativa con la Infancia

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
729 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación de Posgrado, la primera cuota será del 10% del importe.

Master: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 19 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Posgrado: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 7 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Especialización y curso: para importes superiores a 300 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 3 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 28,20 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

El comprobante de la transferencia se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago.

Si elegís el pago por transferencia fraccionada, debéis hacer un ingreso con los datos siguientes:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES 15-0049-1806-9121-1186-9374

 

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera (transferencia, domiciliación o tarjeta de crédito).

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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