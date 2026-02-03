Curso universitario Online en Acción Socioeducativa con la Infancia
Presentación
El campo de la infancia preocupa a todos los actores sociales y las políticas públicas acaban incorporando programas de protección a su bienestar. El bienestar de la infancia no es un tema menor en nuestro contexto, y por ello es relevante que diferentes profesionales que trabajan con ellos (de forma directa o indirecta) estén formados para poder comprenderlo con una cierta profundidad. Este programa formativo quiere dar respuesta a las necesidades de maestros, profesorado, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, educadores, que acompañan desde un punto de vista social y educativo a la infancia.
Además, se trata de una formación dentro de acción social, que es uno de los ejes estratégicos de los estudios EPCE.
Responde a necesidades actuales dentro del ámbito de la educación y atención a infantes.
El campo de la infancia preocupa a todos los actores sociales y las políticas públicas acaban incorporando programas de protección a su bienestar. El bienestar de la infancia no es un tema menor en nuestro contexto, y por ello es relevante que diferentes profesionales que trabajan con ellos (de forma directa o indirecta) estén formados para poder comprenderlo con una cierta profundidad. Este programa formativo quiere dar respuesta a las necesidades de maestros, profesorado, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, educadores, que acompañan desde un punto de vista social y educativo a la infancia.
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¿Por qué cursar la Especialización de Acción Socioeducativa con la infancia en la UOC?
El trabajo socioeducativo con la infancia necesita construir una mirada teórico-práctica que ponga en primer plano las posibilidades educativas, sociales y culturales. Desde miradas diversas (trabajo social, psicología, pedagogía, educación social) se invita a comprender la complejidad de los procesos educativos, sociales y culturales en este campo, aportando elementos conceptuales para pensar en torno a temas relevantes y que traspasan las prácticas profesionales en el campo de la infancia.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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12
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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