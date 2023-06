Proposada per la VG de Formació Contínua, i aprovada per VR d'Ocupabilitat i Competitivitat. No suposa cost addicional de RA i professorat.

El camp de la infància preocupa a tots els actors socials i les polítiques públiques acaben incorporant programes de protecció al seu benestar. El benestar de la infància no és un tema menor en el nostre context, i per això és rellevant que diferents professionals que treballen amb ells (de forma directa o indirecta) estiguin formats per poder comprendre-ho amb una certa profunditat. Aquest programa formatiu vol donar resposta a les necessitats de mestres, professorat, treballadores socials, pedagogues/gogs, psicòlegs, educadores/es, que acompanyen des de punt de vista social i educatiu a la infància.



A banda es tracta d'una formació dins d'un dels eixos estratègics dels estudis EPCE, que és acció social.



Respon a necessitats actuals dins de l'àmbit de l'educació i l'atenció a infants.