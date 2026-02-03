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Curs universitari Online en Acció Socioeducativa amb la Infància

Presentació

El camp de la infància preocupa a tots els actors socials i les polítiques públiques acaben incorporant programes de protecció al seu benestar. El benestar de la infància no és un tema menor en el nostre context, i per això és rellevant que diferents professionals que treballen amb ells (de forma directa o indirecta) estiguin formats per poder comprendre-ho amb una certa profunditat. Aquest programa formatiu vol donar resposta a les necessitats de mestres, professorat, treballadores socials, pedagogues/gogs, psicòlegs, educadores/es, que acompanyen des de punt de vista social i educatiu a la infància.


A banda es tracta d'una formació dins d'un dels eixos estratègics dels estudis EPCE, que és acció social.

Respon a necessitats actuals dins de l'àmbit de l'educació i l'atenció a infants.
Sense requisits d'accés

Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.

Cursos universitaris

Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.

Per què cursar l’Especialització Acció Socioeducativa amb la Infància a la UOC?

El treball socioeducatiu amb la infància necessita construir una mirada teòrico-pràctica que posi en primer pla les possibilitats educatives, socials i culturals. Des de mirades diverses (treball social, psicologia, pedagogia, educació social) es convida a comprendre la complexitat dels processos educatius, socials i culturals en aquest camp, aportant elements conceptuals per a pensar entorn de temes rellevants i que travessen les pràctiques professionals en el camp de la infància.
  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 12

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Curs universitari en Acció Socioeducativa amb la Infància

Programa acadèmic

Progama acadèmic

Mòdul 1

Aportacions des d'allò social per a l'acció socioeducativa

  • 1. Riscos i proteccions a la societat actual: entre la llibertat biogràfica i la desprotecció social.
  • 2. La infància com a construcció sociohistòrica a debat: de les seves bases modernes als nostres dies

Mòdul 2

Créixer i madurar en condiciones de dificultat social

  • 1. Créixer en temps alterats
  • 2. Sobre el desemparament i els processos de (des) subjectivació

Mòdul 3

Processos de socialització. Cultura i educació

  • 1. Cultura
    • 1.1. Sobre del terme cultura: aproximacions des de disciplines diverses
    • 1.2. La idea de cultura i d'allò cultural
    • 1.3. Allò cultural, la diversitat i la identitat:

Progama acadèmic


Mòdul 1

Aportacions des d'allò social per a l'acció socioeducativa

  • 1. Riscos i proteccions a la societat actual: entre la llibertat biogràfica i la desprotecció social.
  • 2. La infància com a construcció sociohistòrica a debat: de les seves bases modernes als nostres dies

Mòdul 2

Créixer i madurar en condiciones de dificultat social

  • 1. Créixer en temps alterats
  • 2. Sobre el desemparament i els processos de (des) subjectivació

Mòdul 3

Processos de socialització. Cultura i educació

  • 1. Cultura
    • 1.1. Sobre del terme cultura: aproximacions des de disciplines diverses
    • 1.2. La idea de cultura i d'allò cultural
    • 1.3. Allò cultural, la diversitat i la identitat: multi i interculturalitat
    • 1.4. Les condicions socials i educatives de la construcció d'identitat
  • 2. Educació
    • 2.1. L'educació com a procés de socialització
    • 2.2. La definició del camp educatiu social
    • 2.3. Els continguts de l'educació social com a selecció cultural

Mòdul 4

El treball educatiu: el lloc de l'educació social

  • 1. Educació Social. Plataforma des d'on pensar l'acció educativa.
  • 2. Acció educativa social amb nens i adolescents.
  • 3. Pràctica professional

Mòdul 5

Els sistemes de protecció a les infàncies. Circuits socials

  • 1.La protecció a les infàncies des d'una perspectiva històrica.
  • 2. La protecció a les infàncies avui.
  • 3. Els marcs legals.
  • 4. Els processos d'actuació.
  • 5. El treball amb famílies
  • 6. La funció educativa
  • 7. El treball en xarxa

Mòdul 6

Institucions de protecció a les infàncies

  • 1. La institució educativa en la protecció a les infàncies
    • 1.1.El marc institucional    
    • 1.2.Les dimensiones institucionals: pedagògica, organitzativa i social
  • 2. Institucions d'atenció a la infància i l'adolescència
    • 2.1. El Centre d'Acolliment
    • 2.2. El Centre Residencial d'Acció Educativa
    • 2.3. El Centre Residencial d'Educació Intensiva
  • 3. Les pràctiques educatives en els contextos residencials amb infància i adolescència
    • 3.1. Conceptes habituals de les pràctiques. L'ús del llenguatge
    • 3.2. Les ofertes de vincle educatiu
    • 3.3. Normes i normatives
    • 3.4.Les funcions dels educadors socials en els contextos institucionals
    • 3.5. Metodologies de treball socioeducatiu
    • 3.6.Organitzacions institucionals: documentacions, circuits
    • 3.7.Experiències dels educadors, els nens i nenes acollits i d'altres professionals d'atenció a la infància
    • 3.8. Espais i llocs residencials

El Curs Universitari d'Acció Socioeducativa amb la Infància forma part del següent itinerari acadèmic:
Curs universitari en Acció Socioeducativa amb la Infància

Professorat

Direcció dels estudis

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedràtic de l'àrea de Teoria i Història de l'Educació. Doctor en Pedagogia (UB). Ha estat educador social en el sector de persones amb diversitat funcional, en protecció a la infància i en programes comunitaris. Investigador del LES. És professor de la UOC des de l'any 2004, on imparteix docència en el grau d'Educació Social, el Màster de Psicopedagogia i el Doctorat en Educació i TIC (e-learning). Entre d'altres és autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicacions UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Curs universitari en Acció Socioeducativa amb la Infància

Sortides professionals

Objectius

  • Conèixer les aportacions sociològiques, pedagògiques, psicològiques i culturals respecte del treball amb les infàncies en dificultat social.
  • Promoure el coneixement del concepte d'infància i de protecció a la infància
  • Analitzar críticament els aspectes, elements i configuracions que suposa el treball social i educatiu amb infàncies en dificultat social
  • Reflexionar sobre els conceptes que es desprenen de les nocions de desemparament, desigualtat social i protecció social.
  • Repensar la noció de cultura respecte del treball educatiu amb infàncies en el camp de l'educació social.
  • Establir i promoure la reflexió en torn a la figura de l'educador social en el camp de l'atenció i educació a les infàncies en dificultat social.
  • Conèixer i analitzar críticament els circuits de protecció a la infància a l'actualitat.
  • Conèixer els elements fonamentals del treball socioeducatiu amb infància i adolescència en contextos institucionals.

Objectius


  • Conèixer les aportacions sociològiques, pedagògiques, psicològiques i culturals respecte del treball amb les infàncies en dificultat social.
  • Promoure el coneixement del concepte d'infància i de protecció a la infància
  • Analitzar críticament els aspectes, elements i configuracions que suposa el treball social i educatiu amb infàncies en dificultat social
  • Reflexionar sobre els conceptes que es desprenen de les nocions de desemparament, desigualtat social i protecció social.
  • Repensar la noció de cultura respecte del treball educatiu amb infàncies en el camp de l'educació social.
  • Establir i promoure la reflexió en torn a la figura de l'educador social en el camp de l'atenció i educació a les infàncies en dificultat social.
  • Conèixer i analitzar críticament els circuits de protecció a la infància a l'actualitat.
  • Conèixer els elements fonamentals del treball socioeducatiu amb infància i adolescència en contextos institucionals.
  • Abordar concpetes habituals en les pràctiques residencials amb infància i adolescència.
  • Elaborar un discurs rigorós, fonamentat i crític sobre el treball socioeducatiu amb infància i adolescència en el marc institucional.
  • Conèixer aspectes organitzatius, pedagògics i socials de les institucions de protecció a la infància i l'adolescència.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

  • Llicenciatura o grau de Pedagogia.

  • Diplomatura o grau de Treball Social.

  • Diplomatura o grau de Psicologia.

  • Llicenciatura o grau en Educació Primària.

  • Llicenciatura o grau d'educació infantil.

  • Llicenciatura o grau d'antropologia.

  • Llicenciatura o grau de Sociologia.

  • Llicenciatura o grau de Ciències Socials.

Competències

CE 2  Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.

CE 4  Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives.

CE 5  Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

CE 8  Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.

CE 10 Mediació en situacions de risc i conflicte.

Sortides professionals

  • Professional en equips d’atenció a la infància.
  • Serveis i programes públics i privats d’acció social i educativa amb infància.
  • Coneixements addicionals per a desenvolupar accions educatives en institucions escolars.
  • Serveis d’atenció a la primera infància.
  • Institucions de protecció a la infància.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs universitari en Acció Socioeducativa amb la Infància

Requisits d'accés

Potencia la teva carrera professional

La Formació de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No s'exigeixen coneixements previs específics, ja que aquest programa està dissenyat per a estudiants que vulguin adquirir habilitats i coneixements bàsics en aquesta àrea.

Tanmateix, és recomanable tenir certa familiaritat amb les tecnologies digitals i la informàtica a nivell d'usuari, a més de capacitat de treball en equip i organització per poder fer les tasques assignades en el curs.

Titulació

Curs universitari UOC
Curs universitari en Acció Socioeducativa amb la Infància

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula,  depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
729 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació de Postgrau, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 19 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Postgrau: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 7 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

 Especialització i curs: per a imports superiors a 300 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 3 quotes, per domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 28,20 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancaria.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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