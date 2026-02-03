Curs universitari Online en Acció Socioeducativa amb la Infància
Presentació
El camp de la infància preocupa a tots els actors socials i les polítiques públiques acaben incorporant programes de protecció al seu benestar. El benestar de la infància no és un tema menor en el nostre context, i per això és rellevant que diferents professionals que treballen amb ells (de forma directa o indirecta) estiguin formats per poder comprendre-ho amb una certa profunditat. Aquest programa formatiu vol donar resposta a les necessitats de mestres, professorat, treballadores socials, pedagogues/gogs, psicòlegs, educadores/es, que acompanyen des de punt de vista social i educatiu a la infància.
A banda es tracta d'una formació dins d'un dels eixos estratègics dels estudis EPCE, que és acció social.
Respon a necessitats actuals dins de l'àmbit de l'educació i l'atenció a infants.
A banda es tracta d'una formació dins d'un dels eixos estratègics dels estudis EPCE, que és acció social.
Respon a necessitats actuals dins de l'àmbit de l'educació i l'atenció a infants.
Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.
Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.
Per què cursar l’Especialització Acció Socioeducativa amb la Infància a la UOC?
El treball socioeducatiu amb la infància necessita construir una mirada teòrico-pràctica que posi en primer pla les possibilitats educatives, socials i culturals. Des de mirades diverses (treball social, psicologia, pedagogia, educació social) es convida a comprendre la complexitat dels processos educatius, socials i culturals en aquest camp, aportant elements conceptuals per a pensar entorn de temes rellevants i que travessen les pràctiques professionals en el camp de la infància.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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12
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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