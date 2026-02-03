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Próxima matrícula: octubre 2026

Curso universitario Online en Comunicación Creativa

Presentación

Cada vez más a menudo, las campañas de marketing y publicitarias tienen un ciclo de vida más corto. Por este motivo, se necesitan profesionales con una mayor capacidad creativa para poder afrontar una rotación continua.

La innovación y la creatividad son las habilidades más importantes que deben tener los trabajadores del futuro. 
Sin requisitos de acceso

Descubre una oferta adaptada a tus necesidades y sin requisitos de titulación universitaria.

Cursos universitarios

Amplía tus competencias con cursos formados por asignaturas de grados universitarios.

Todos tenemos capacidad creativa. Pero no todos nos damos la oportunidad de demostrárnoslo diariamente, porque a menudo ignoramos cómo activar el proceso creativo.

Hay tantos métodos y tantas técnicas creativas como gustos y colores. A lo largo del curso, se tratarán las técnicas más comunes y aplicables a fin de que cada uno las asimile y las automatice para poder expresar su creatividad en su propio ámbito (publicidad, periodismo, comunicación audiovisual, empresa, etc.).

Además, durante el programa se realiza un recorrido profesional desde la ideación de campañas hasta la producción de las piezas concretas en distintos tipos de medios.

También se profundiza en las funciones, la responsabilidad y los recursos que necesita el perfil de redactor en publicidad. En este sentido, se destaca el papel del redactor en la expresión creativa del mensaje publicitario a través del dominio del lenguaje, factor clave en la eficacia de la publicidad.

Este programa está formado por asignaturas del grado de Comunicación.

Todos tenemos capacidad creativa. Pero no todos nos damos la oportunidad de demostrárnoslo diariamente, porque a menudo ignoramos cómo activar el proceso creativo.

Hay tantos métodos y tantas técnicas creativas como gustos y colores. A lo largo del curso, se tratarán las técnicas más comunes y aplicables a fin de que cada uno las asimile y las automatice para poder expresar su creatividad en su propio ámbito (publicidad, periodismo, comunicación audiovisual, empresa, etc.).

Además, durante el programa se realiza un recorrido profesional desde la ideación de campañas hasta la producción de las piezas concretas en distintos tipos de medios.

También se profundiza en las funciones, la responsabilidad y los recursos que necesita el perfil de redactor en publicidad. En este sentido, se destaca el papel del redactor en la expresión creativa del mensaje publicitario a través del dominio del lenguaje, factor clave en la eficacia de la publicidad.

Este programa está formado por asignaturas del grado de Comunicación. 

  • Inicio

    17 feb 2027

  • 100%

    Online

  • 18

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Curso universitario en Comunicación Creativa

Programa académico

Programa académico

Este curso es una excelente opción para las personas interesadas en familiarizarse con las herramientas de comunicación creativa. A continuación, encontrarás información detallada de todas las asignaturas que conforman el programa:

 

Pensamiento creativo (6 ECTS)

- Pienso de forma divergente; por lo tanto, existo. La personalidad creativa.

- ¿Converges o diverges? El pensamiento lateral.

- Dime cómo creas y te diré... Tipos de creatividad y el proceso creativo.

- Cuando los métodos creativos son creativos. Creatividad grupal, sistemas creativos y cocreación.

- Fitness creativo.

- Houston. Tenemos problemas y técnicas creativas para resolverlos.

 

Creatividad publicitaria (6 ECTS)
      -    Above the line: manual de supervivencia en creatividad publicitaria.

-       Below the line: creatividad publicitaria, más allá de lo que es convencional.

Programa académico


Este curso es una excelente opción para las personas interesadas en familiarizarse con las herramientas de comunicación creativa. A continuación, encontrarás información detallada de todas las asignaturas que conforman el programa:

 

Pensamiento creativo (6 ECTS)

- Pienso de forma divergente; por lo tanto, existo. La personalidad creativa.

- ¿Converges o diverges? El pensamiento lateral.

- Dime cómo creas y te diré... Tipos de creatividad y el proceso creativo.

- Cuando los métodos creativos son creativos. Creatividad grupal, sistemas creativos y cocreación.

- Fitness creativo.

- Houston. Tenemos problemas y técnicas creativas para resolverlos.

 

Creatividad publicitaria (6 ECTS)
      -    Above the line: manual de supervivencia en creatividad publicitaria.

-       Below the line: creatividad publicitaria, más allá de lo que es convencional.

-       Through the line: creatividad publicitaria en el mundo digital y pospublicidad.

 

Taller de redacción publicitaria (6 ECTS)

-       Publicidad y retórica.

-       Funciones del redactor en publicidad.

-       El proceso de conceptualización publicitaria.

-       Redacción publicitaria aplicada.

 

Cada una de las asignaturas tiene 6 ECTS, lo que representa una dedicación de 150 horas.

El Curso Universitario de Comunicación Creativa forma parte del siguiente itinerario académico:

La especialización de Dirección de Arte se conforma de dos asignaturas:

Dirección creativa ejecutiva Créditos: 6
Taller de dirección de arte Créditos: 5

* Este curso forma parte del itinerario académico del máster universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad.
Curso universitario en Comunicación Creativa

Profesorado

Dirección de los Estudios

  • Jordi Sánchez-Navarro
    Jordi Sánchez-Navarro

    Director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Ramon Llull (URL) (2005). Licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (1996).
    Participa en proyectos de investigación sobre estética del cine y el audiovisual contemporáneo, cibercultura y cine, cultura de los videojuegos, culturas juveniles y cine, fans, nuevas prácticas cinéfilas y producción en red.
    Ha sido subdirector del Sitges Festival Internacional de Cine de Cataluña (2001-2004) y en la actualidad es consultor de programación y coordinador de la sección de animación (Anima't) del mismo festival. Entre 1996 y 1999 fue director de Salón Internacional del Cómic de Barcelona.

Curso universitario en Comunicación Creativa

Salidas profesionales

Objetivos

Capacitar a los profesionales de ámbitos como la publicidad, el periodismo, la comunicación audiovisual o la empresa para desarrollar proyectos y propuestas empresariales más creativas y con más posibilidad de éxito y de forma más específica en la planificación estratégica en comunicación y la creatividad en comunicación.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Profesionales de sectores relacionados con la comunicación (publicidad, periodismo, audiovisual), y también del sector del marketing y el diseño, que quieran mejorar sus habilidades en comunicación creativa.

Competencias

Algunas competencias son transversales, como la capacidad de planificación y gestión del tiempo y recursos. Otras son más específicas, como las siguientes:

 

- Identificar y aplicar las claves del pensamiento divergente o lateral.

- Aplicar, deliberada y sistemáticamente, distintas técnicas creativas.

- Aplicar el pensamiento creativo en distintos ámbitos de la comunicación.

- Producir contenidos creativos, en distintos formatos y formas narrativas, que se adecuen a las singularidades de los medios, canales o plataformas de comunicación, y que conecten con el público y las audiencias.

- Valorar el momento de cambio en la profesión, provocado por una gran saturación publicitaria en los medios tradicionales y por el nacimiento de nuevas herramientas publicitarias alternativas.

- Reconocer la figura y las funciones del planificador estratégico en el actual escenario de la comunicación persuasiva.

- Aplicar conceptos básicos de la planificación estratégica y su argot específico.

Competencias


Algunas competencias son transversales, como la capacidad de planificación y gestión del tiempo y recursos. Otras son más específicas, como las siguientes:

 

- Identificar y aplicar las claves del pensamiento divergente o lateral.

- Aplicar, deliberada y sistemáticamente, distintas técnicas creativas.

- Aplicar el pensamiento creativo en distintos ámbitos de la comunicación.

- Producir contenidos creativos, en distintos formatos y formas narrativas, que se adecuen a las singularidades de los medios, canales o plataformas de comunicación, y que conecten con el público y las audiencias.

- Valorar el momento de cambio en la profesión, provocado por una gran saturación publicitaria en los medios tradicionales y por el nacimiento de nuevas herramientas publicitarias alternativas.

- Reconocer la figura y las funciones del planificador estratégico en el actual escenario de la comunicación persuasiva.

- Aplicar conceptos básicos de la planificación estratégica y su argot específico.

- Comunicar el pensamiento estratégico a través de las herramientas habituales profesionales, como el documento del briefing creativo (en sus distintas versiones).

- Identificar y analizar los elementos fundamentales de los lenguajes publicitarios, sus funciones y su relación con la creatividad.

- Manipular herramientas publicitarias profesionales tanto en el aspecto verbal como en el visual.

- Dominar los recursos técnicos y tecnológicos propios de la dirección de arte en publicidad, como la retórica visual, el diseño, la ilustración, la fotografía y el lenguaje audiovisual y multimedia.

- Identificar y analizar los elementos fundamentales de los lenguajes publicitarios, sus funciones y su relación con la creatividad.

A quién se dirige

Para los estudiantes que opten por los perfiles de publicidad y relaciones públicas o comunicación audiovisual.

Salidas profesionales

Profesionales de sectores relacionados con la comunicación (publicidad, periodismo, audiovisual), y también del sector del marketing y el diseño, que quieran mejorar sus habilidades en comunicación creativa.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curso universitario en Comunicación Creativa

Requisitos de acceso

Requisitos de acceso

Para cursar el programa es necesario tener una titulación universitaria previa. En caso de no tener ninguna titulación universitaria, se puede acceder al programa a través del siguiente reconocimiento de la experiencia profesional: un mínimo de un año de experiencia en el sector publicitario y de la comunicación, habiendo trabajado en creatividad, planificación estratégica, cuentas, medios o creación de contenidos.

Potencia tu carrera profesional

La Formación de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

No se exigen conocimientos previos específicos, puesto que este programa está diseñado para estudiantes que quieran adquirir habilidades y conocimientos básicos en esta área.

Aun así, es recomendable tener cierta familiaridad con las tecnologías digitales y la informática a nivel de usuario, además de capacidad de trabajo en equipo y organización para poder hacer las tareas asignadas en el curso.

Titulación

Curso universitario UOC
Curso universitario en Comunicación Creativa

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
1.093 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación de Posgrado, la primera cuota será del 10% del importe.

Master: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 19 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Posgrado: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 7 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Especialización y curso: para importes superiores a 300 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 3 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 28,20 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

El comprobante de la transferencia se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago.

Si elegís el pago por transferencia fraccionada, debéis hacer un ingreso con los datos siguientes:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES 15-0049-1806-9121-1186-9374

 

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera (transferencia, domiciliación o tarjeta de crédito).

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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