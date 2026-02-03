Curso universitario Online en Comunicación Creativa
Presentación
Cada vez más a menudo, las campañas de marketing y publicitarias tienen un ciclo de vida más corto. Por este motivo, se necesitan profesionales con una mayor capacidad creativa para poder afrontar una rotación continua.
La innovación y la creatividad son las habilidades más importantes que deben tener los trabajadores del futuro.
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Amplía tus competencias con cursos formados por asignaturas de grados universitarios.
Todos tenemos capacidad creativa. Pero no todos nos damos la oportunidad de demostrárnoslo diariamente, porque a menudo ignoramos cómo activar el proceso creativo.
Hay tantos métodos y tantas técnicas creativas como gustos y colores. A lo largo del curso, se tratarán las técnicas más comunes y aplicables a fin de que cada uno las asimile y las automatice para poder expresar su creatividad en su propio ámbito (publicidad, periodismo, comunicación audiovisual, empresa, etc.).
Además, durante el programa se realiza un recorrido profesional desde la ideación de campañas hasta la producción de las piezas concretas en distintos tipos de medios.
También se profundiza en las funciones, la responsabilidad y los recursos que necesita el perfil de redactor en publicidad. En este sentido, se destaca el papel del redactor en la expresión creativa del mensaje publicitario a través del dominio del lenguaje, factor clave en la eficacia de la publicidad.
Este programa está formado por asignaturas del grado de Comunicación.
Hay tantos métodos y tantas técnicas creativas como gustos y colores. A lo largo del curso, se tratarán las técnicas más comunes y aplicables a fin de que cada uno las asimile y las automatice para poder expresar su creatividad en su propio ámbito (publicidad, periodismo, comunicación audiovisual, empresa, etc.).
Todos tenemos capacidad creativa. Pero no todos nos damos la oportunidad de demostrárnoslo diariamente, porque a menudo ignoramos cómo activar el proceso creativo.
Hay tantos métodos y tantas técnicas creativas como gustos y colores. A lo largo del curso, se tratarán las técnicas más comunes y aplicables a fin de que cada uno las asimile y las automatice para poder expresar su creatividad en su propio ámbito (publicidad, periodismo, comunicación audiovisual, empresa, etc.).
Además, durante el programa se realiza un recorrido profesional desde la ideación de campañas hasta la producción de las piezas concretas en distintos tipos de medios.
También se profundiza en las funciones, la responsabilidad y los recursos que necesita el perfil de redactor en publicidad. En este sentido, se destaca el papel del redactor en la expresión creativa del mensaje publicitario a través del dominio del lenguaje, factor clave en la eficacia de la publicidad.
Este programa está formado por asignaturas del grado de Comunicación.
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Inicio
17 feb 2027
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100%
Online
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18
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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