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Propera matrícula: octubre 2026

Curs universitari Online en Comunicació Creativa

Presentació

Cada vegada més sovint, les campanyes de màrqueting i publicitàries tenen un cicle de vida més curt. Per això, es necessiten professionals amb més capacitat creativa per poder afrontar una rotació contínua.

La innovació i la creativitat són les habilitats més importants que han de tenir els treballadors del futur. 
Sense requisits d'accés

Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.

Cursos universitaris

Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.

Tots tenim capacitat creativa. Però no tots ens donem l'oportunitat de demostrar-nos-ho diàriament, perquè sovint ignorem com s'ha d'activar el procés creatiu.

Hi ha tants mètodes i tantes tècniques creatives com gustos i colors. Al llarg del curs, es tractaran les tècniques més comunes i aplicables a fi que cadascú se les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, empresa, etc.).

A més, durant el programa es fa un recorregut professional des de la ideació de campanyes fins a la producció de les peces concretes en diferents tipus de mitjans.

També s'aprofundeix en les funcions, la responsabilitat i els recursos que necessita el perfil de redactor en publicitat. En aquest sentit, es destaca el paper del redactor en l'expressió creativa del missatge publicitari a través del domini del llenguatge, factor clau en l'eficàcia de la publicitat.

Tots tenim capacitat creativa. Però no tots ens donem l'oportunitat de demostrar-nos-ho diàriament, perquè sovint ignorem com s'ha d'activar el procés creatiu.

Hi ha tants mètodes i tantes tècniques creatives com gustos i colors. Al llarg del curs, es tractaran les tècniques més comunes i aplicables a fi que cadascú se les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, empresa, etc.).

A més, durant el programa es fa un recorregut professional des de la ideació de campanyes fins a la producció de les peces concretes en diferents tipus de mitjans.

També s'aprofundeix en les funcions, la responsabilitat i els recursos que necessita el perfil de redactor en publicitat. En aquest sentit, es destaca el paper del redactor en l'expressió creativa del missatge publicitari a través del domini del llenguatge, factor clau en l'eficàcia de la publicitat.

Aquest programa està format per assignatures del grau de Comunicació. 

  • Inici

    17 febr. 2027

  • 100%

    Online

  • 18

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Curs universitari en Comunicació Creativa

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Aquest curs és una excel·lent opció per a les persones interessades a familiaritzar-se amb les eines de comunicació creativa. A continuació, es presenta la informació detallada de totes les assignatures que formen el programa:

Pensament creatiu (6 ECTS)

- Penso de manera divergent; per tant, existeixo. La personalitat creativa.

- Convergeixes o divergeixes? El pensament lateral.

- Digue'm com crees i et diré... Tipus de creativitat i el procés creatiu.

- Quan els mètodes creatius són creatius. Creativitat grupal, sistemes creatius i cocreació.

- Fitnes creatiu.

- Houston. Tenim problemes i tècniques creatives per resoldre'ls.

 

Creativitat publicitària (6 ECTS)
      -    Above the line: manual de supervivència en creativitat publicitària.

-       Below the line: creativitat publicitària, més enllà del que és convencional.

-       Through the line:

Programa acadèmic


Aquest curs és una excel·lent opció per a les persones interessades a familiaritzar-se amb les eines de comunicació creativa. A continuació, es presenta la informació detallada de totes les assignatures que formen el programa:

Pensament creatiu (6 ECTS)

- Penso de manera divergent; per tant, existeixo. La personalitat creativa.

- Convergeixes o divergeixes? El pensament lateral.

- Digue'm com crees i et diré... Tipus de creativitat i el procés creatiu.

- Quan els mètodes creatius són creatius. Creativitat grupal, sistemes creatius i cocreació.

- Fitnes creatiu.

- Houston. Tenim problemes i tècniques creatives per resoldre'ls.

 

Creativitat publicitària (6 ECTS)
      -    Above the line: manual de supervivència en creativitat publicitària.

-       Below the line: creativitat publicitària, més enllà del que és convencional.

-       Through the line: creativitat publicitària en el món digital i postpublicitat.

 

Taller de redacció publicitària (6 ECTS)

-       Publicitat i retòrica.

-       Funcions del redactor en publicitat.

-       El procés de conceptualització publicitària.

-       Redacció publicitària aplicada.

 

Cada una de les assignatures té 6 ECTS, fet que representa una dedicació de 150 hores.

El Curs Universitari de Comunicació Creativa forma part del següent itinerari acadèmic:

L'especialització de Direcció d'Art es compon de dues assignatures:

Direcció creativa executiva Crèdits: 6
Taller de direcció d'art Crèdits: 5

* Aquest curs forma part de l'itinerari acadèmic del màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat.
Curs universitari en Comunicació Creativa

Professorat

Direcció dels Estudis

  • Jordi Sánchez-Navarro
    Jordi Sánchez-Navarro

    Director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull (URL) (2005). Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (1996). Participa en projectes de recerca sobre estètica del cinema i l'audiovisual contemporani, cibercultura i cinema, cultura dels videojocs, cultures juvenils i cinema, fans, noves pràctiques cinèfiles i producció en xarxa. Ha estat subdirector del Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya (2001-2004) i actualment és consultor de programació i coordinador de la secció d'animació (Anima't) del mateix festival. Entre 1996 i 1999 va ser director de Saló Internacional del Còmic de Barcelona.

Curs universitari en Comunicació Creativa

Sortides professionals

Objectius

Capacitar els professionals d'àmbits com la publicitat, el periodisme, la comunicació audiovisual o l'empresa per desenvolupar projectes i propostes empresarials més creatives i amb més possibilitat d'èxit i de forma més específica en la planificació estratègica en comunicació i la creativitat en comunicació.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Professionals de sectors relacionats amb la comunicació (publicitat, periodisme, audiovisual), i també del sector del màrqueting i el disseny, que vulguin millorar les seves habilitats en comunicació creativa.

Competències

Hi ha competències transversals, com ara la capacitat de planificació i gestió del temps i recursos. També hi ha competències més específiques, com ara les següents:

- Identificar i aplicar les claus del pensament divergent o lateral.

- Aplicar, deliberadament i sistemàticament, diferents tècniques creatives.

- Aplicar el pensament creatiu en diferents àmbits de la comunicació.

- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i que connectin amb el públic i les audiències.

- Valorar el moment de canvi en la professió, provocat per una gran saturació publicitària en els mitjans tradicionals i pel naixement de noves eines publicitàries alternatives.

- Reconèixer la figura i les funcions del planificador estratègic en l'actual escenari de la comunicació persuasiva.

- Aplicar conceptes bàsics de la planificació estratègica i el seu argot específic.

Competències


Hi ha competències transversals, com ara la capacitat de planificació i gestió del temps i recursos. També hi ha competències més específiques, com ara les següents:

- Identificar i aplicar les claus del pensament divergent o lateral.

- Aplicar, deliberadament i sistemàticament, diferents tècniques creatives.

- Aplicar el pensament creatiu en diferents àmbits de la comunicació.

- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i que connectin amb el públic i les audiències.

- Valorar el moment de canvi en la professió, provocat per una gran saturació publicitària en els mitjans tradicionals i pel naixement de noves eines publicitàries alternatives.

- Reconèixer la figura i les funcions del planificador estratègic en l'actual escenari de la comunicació persuasiva.

- Aplicar conceptes bàsics de la planificació estratègica i el seu argot específic.

- Comunicar el pensament estratègic a través de les eines habituals professionals, com ara el document del brífing creatiu (en les diferents versions).

- Identificar i analitzar els elements fonamentals dels llenguatges publicitaris, les seves funcions i la relació amb la creativitat.

- Manipular eines publicitàries professionals tant en l'aspecte verbal com en el visual.

- Dominar els recursos tècnics i tecnològics propis de la direcció d'art en publicitat, com ara la retòrica visual, el disseny, la il·lustració, la fotografia i el llenguatge audiovisual i multimèdia.

- Identificar i analitzar els elements fonamentals dels llenguatges publicitaris, les seves funcions i la relació amb la creativitat.

A qui es dirigeix

Per als estudiants que optin pels perfils de publicitat i relacions públiques o comunicació audiovisual.

Sortides professionals

Professionals de sectors relacionats amb la comunicació (publicitat, periodisme, audiovisual), i també del sector del màrqueting i el disseny, que vulguin millorar les seves habilitats en comunicació creativa.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs universitari en Comunicació Creativa

Requisits d'accés

Requisits d'accés

Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir cap titulació universitària, es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent: un mínim d'un any d'experiència en el sector publicitari i de la comunicació, havent treballat en creativitat, planificació estratègica, comptes, mitjans o creació de continguts.

Potencia la teva carrera professional

La Formació de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No s'exigeixen coneixements previs específics, ja que aquest programa està dissenyat per a estudiants que vulguin adquirir habilitats i coneixements bàsics en aquesta àrea.

Tanmateix, és recomanable tenir certa familiaritat amb les tecnologies digitals i la informàtica a nivell d'usuari, a més de capacitat de treball en equip i organització per poder fer les tasques assignades en el curs.

Titulació

Curs universitari UOC
Curs universitari en Comunicació Creativa

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula,  depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
1.093 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació de Postgrau, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 19 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Postgrau: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 7 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

 Especialització i curs: per a imports superiors a 300 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 3 quotes, per domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 28,20 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancaria.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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