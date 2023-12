Marc Compte Pujol

Doctor en Estudis Avançats en Comunicació per la URL, Màster en Estratègia i Creativitat Publicitàries per Blanquerna-URL, Màster en Direcció Cinematogràfica a l'ESCAC-UB i llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UPF. És professor responsable als Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, professor associat a Blanquerna-URL i investigador a GAME (Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment). Les seves línies de recerca se centren en la comunicació estratègica, les relacions públiques i el place branding. És tresorer de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans (SCC-IEC) i coordinador del Comitè Científc de l'Asociación de Investigadores de Relaciones Públicas (AIRP). Té experiència com a ajudant de realització en televisió, com a planner d'agència de publicitat, com a consultor de comunicació independent i com a creador de continguts per a marques.