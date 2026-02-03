Curs universitari Online en Comunicació Creativa
Presentació
Cada vegada més sovint, les campanyes de màrqueting i publicitàries tenen un cicle de vida més curt. Per això, es necessiten professionals amb més capacitat creativa per poder afrontar una rotació contínua.
La innovació i la creativitat són les habilitats més importants que han de tenir els treballadors del futur.
Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.
Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.
Tots tenim capacitat creativa. Però no tots ens donem l'oportunitat de demostrar-nos-ho diàriament, perquè sovint ignorem com s'ha d'activar el procés creatiu.
Hi ha tants mètodes i tantes tècniques creatives com gustos i colors. Al llarg del curs, es tractaran les tècniques més comunes i aplicables a fi que cadascú se les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, empresa, etc.).
A més, durant el programa es fa un recorregut professional des de la ideació de campanyes fins a la producció de les peces concretes en diferents tipus de mitjans.
També s'aprofundeix en les funcions, la responsabilitat i els recursos que necessita el perfil de redactor en publicitat. En aquest sentit, es destaca el paper del redactor en l'expressió creativa del missatge publicitari a través del domini del llenguatge, factor clau en l'eficàcia de la publicitat.
Hi ha tants mètodes i tantes tècniques creatives com gustos i colors. Al llarg del curs, es tractaran les tècniques més comunes i aplicables a fi que cadascú se les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, empresa, etc.).
Tots tenim capacitat creativa. Però no tots ens donem l'oportunitat de demostrar-nos-ho diàriament, perquè sovint ignorem com s'ha d'activar el procés creatiu.
Hi ha tants mètodes i tantes tècniques creatives com gustos i colors. Al llarg del curs, es tractaran les tècniques més comunes i aplicables a fi que cadascú se les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, empresa, etc.).
A més, durant el programa es fa un recorregut professional des de la ideació de campanyes fins a la producció de les peces concretes en diferents tipus de mitjans.
També s'aprofundeix en les funcions, la responsabilitat i els recursos que necessita el perfil de redactor en publicitat. En aquest sentit, es destaca el paper del redactor en l'expressió creativa del missatge publicitari a través del domini del llenguatge, factor clau en l'eficàcia de la publicitat.
Aquest programa està format per assignatures del grau de Comunicació.
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Inici
17 febr. 2027
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100%
Online
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18
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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