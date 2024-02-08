Solicita información
Curso Universitario Online de Iniciación a la sociología

Presentación

En este curso se introduce la mirada propia de la sociología para comprender la sociedad a través de los conceptos clave de la disciplina y las aportaciones de clásicos como Hobbes, Locke, Marx, Weber, Durkheim o Simmel. Se explora el funcionamiento de la dialéctica individuo-sociedad, la naturaleza del conocimiento sociológico y cómo la forma en que los clásicos de la disciplina interpretaron los cambios sociales ligados al advenimiento de la modernidad y la forma de entender la ciencia social continúan siendo vigentes para comprender la sociedad actual.
Sin requisitos de acceso

Descubre una oferta adaptada a tus necesidades y sin requisitos de titulación universitaria.

Cursos universitarios

Amplía tus competencias con cursos formados por asignaturas de grados universitarios.

Por qué estudiar el curso universitario Iniciación a la sociología con la UOC?

Estudiando Iniciación a la sociología obtendrás conocimientos sobre:

  • Introducción a la mirada sociológica, centrada en la comprensión de la dialéctica entre individuo y sociedad.
  • Estudio de textos originales de los clásicos de la sociología (Hobbes, Locke, Marx, etc.).
  • Aplicación de las preguntas y respuestas de los clásicos a problemáticas actuales.
  • Análisis del contexto histórico de la sociología y las teorías sociológicas.
  • Reflexión acerca de la naturaleza del conocimiento sociológico y su aplicación práctica.
  • Uso de herramientas tecnológicas para el trabajo colaborativo, útil tanto para el grado como para la vida profesional.
Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

Curso Universitario de Iniciación a la sociología

Programa académico

Curso independiente pero que se podría convalidar si el estudiante acaba matriculándose del grado de Sociología. 

Asignaturas del curso:

  • Introducción a la sociología
  • Teoría sociológica clásica

El Curso Universitario de Iniciación a la sociología forma parte del siguiente itinerario académico:
Curso Universitario de Iniciación a la sociología

Profesorado

Dirección de estudios

  • Anna Busquets Alemany
    Anna Busquets Alemany

    Doctora en Historia. Ha sido directora de los Estudios de Asia Oriental, directora adjunta al Vicerrectorado de Ordenación Académica (UOC) . Su investigación se centra en las relaciones entre Europa y China durante los siglos XVI y XVII, el análisis de los textos generados por los españoles sobre China y su relación con los europeos de la misma época, y la construcción de la imagen china a partir de la información proporcionada por estos textos.

Curso Universitario de Iniciación a la sociología

Salidas profesionales

Objetivos

El programa facilita a los estudiantes conocimientos introductorios en sociología y teoría sociológica clásica, así como habilidades para analizar con imaginación sociológica la realidad que nos rodea.

Los alumnos que superen este curso universitario estarán preparados para empezar a aplicar los fundamentos del pensamiento sociológico en ámbitos como las políticas públicas, la educación, las producciones culturales y periodísticas y la consultoría, y para continuar formándose en estudios avanzados. 

Desarrollan una mirada inclusiva y global, esencial para entender y gestionar la diversidad social y las desigualdades.
Empleabilidad

La empleabilidad de nuestros estudiantes es clave para el éxito de la UOC. Identificamos las competencias clave que demanda el mercado laboral y las incluimos en los planes de estudios. También te empoderamos para que seas tú quien decida y gestione tu carrera.

Perfiles

El curso universitario está dirigido a estudiantes con interés por las ciencias sociales, las humanidades y el análisis crítico de la sociedad que quieran iniciarse con conocimientos a un nivel de grado.

Se dirige a personas con inquietud para entender y abordar retos globales como la desigualdad y la sostenibilidad. 

Se recomienda contar con una base en disciplinas sociales, dominar la lengua escrita y la lengua oral y tener capacidad para trabajar con un nivel de complejidad conceptual y teórica considerable.

Competencias

Esta titulación trabaja las siguientes competencias:

  • Emplear de manera consistente las herramientas teóricas de la sociología que conceptualizan la dialéctica entre individuo y sociedad.
  • Ilustrar las preguntas, los debates y las explicaciones clave de la sociología clásica.
  • Identificar las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico.
  • Desarrollar las destrezas de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.
  • Asumir actividades profesionales genéricas que requieran capacidad de abstracción, disposición tanto directiva como colaborativa y un alto nivel de iniciativa.

A quién se dirige

Este curso ofrece una combinación de teoría y práctica que puede ser aplicable en varios contextos profesionales y académicos.

  • Estudiantes de grado: personas que quieran explorar la sociología como disciplina principal o complementaria, especialmente aquellas que estudian ciencias sociales, humanidades o ciencias políticas.
  • Profesionales del sector social: trabajadores sociales, educadores y otros profesionales que buscan entender mejor las dinámicas sociales y aplicar conocimientos sociológicos en su trabajo diario.
  • Activistas y voluntarios: personas involucradas en el cambio social que desean una base teórica para entender y abordar desigualdades y problemas sociales.
  • Interesados en ciencias sociales: individuos curiosos por entender cómo funcionan las sociedades y cómo las teorías clásicas siguen influenciando el pensamiento contemporáneo.
  • Emprendedores y líderes de comunidades:

Salidas profesionales

  • Investigación y docencia: trabajo en centros educativos (secundaria, universidad, formación continua) e instituciones de investigación social.
  • Investigación social aplicada: en entidades públicas o privadas, ONG, fundaciones y empresas.
  • Trabajo social y educación: intervención comunitaria, asesoramiento y formación en ámbitos sociales.
  • Producción cultural y arte: desarrollo de proyectos con mirada crítica y social.
  • Periodismo y comunicación: análisis y difusión de temas sociales desde una perspectiva rigurosa.
  • Políticas públicas: diseño, implementación y evaluación de medidas sociales con base empírica.

Este curso proporciona una base sólida para desarrollar la imaginación sociológica, útil en múltiples ámbitos profesionales.

Curso Universitario de Iniciación a la sociología

Requisitos de acceso

Este curso no tiene requisitos de acceso.

Conocimientos previos

No se exigen conocimientos previos específicos, puesto que este programa está diseñado para estudiantes que quieran adquirir habilidades y conocimientos básicos en esta área.

Aun así, es recomendable tener cierta familiaridad con las tecnologías digitales y la informática a nivel de usuario, además de capacidad de trabajo en equipo y organización para poder hacer las tareas asignadas en el curso.

Título

Curso universitario UOC
Curso Universitario de Iniciación a la sociología

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
707 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación de Posgrado, la primera cuota será del 10% del importe.

Master: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 19 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Posgrado: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 7 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Especialización y curso: para importes superiores a 300 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 3 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 28,20 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

El comprobante de la transferencia se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago.

Si elegís el pago por transferencia fraccionada, debéis hacer un ingreso con los datos siguientes:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES 15-0049-1806-9121-1186-9374

 

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera (transferencia, domiciliación o tarjeta de crédito).

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o una especialización. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o postgrado propio en la UOC.

Puedes obtener este descuento si tienes algún vínculo con una empresa asociada a la UOC.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y dan apoyo a la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Los profesionales vinculados a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC podrán beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la Universidad.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
