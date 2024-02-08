Curso Universitario de Iniciación a la sociología

Curso Universitario Online de Iniciación a la sociología
Presentación
En este curso se introduce la mirada propia de la sociología para comprender la sociedad a través de los conceptos clave de la disciplina y las aportaciones de clásicos como Hobbes, Locke, Marx, Weber, Durkheim o Simmel. Se explora el funcionamiento de la dialéctica individuo-sociedad, la naturaleza del conocimiento sociológico y cómo la forma en que los clásicos de la disciplina interpretaron los cambios sociales ligados al advenimiento de la modernidad y la forma de entender la ciencia social continúan siendo vigentes para comprender la sociedad actual.
Estudiando Iniciación a la sociología obtendrás conocimientos sobre:
- Introducción a la mirada sociológica, centrada en la comprensión de la dialéctica entre individuo y sociedad.
- Estudio de textos originales de los clásicos de la sociología (Hobbes, Locke, Marx, etc.).
- Aplicación de las preguntas y respuestas de los clásicos a problemáticas actuales.
- Análisis del contexto histórico de la sociología y las teorías sociológicas.
- Reflexión acerca de la naturaleza del conocimiento sociológico y su aplicación práctica.
- Uso de herramientas tecnológicas para el trabajo colaborativo, útil tanto para el grado como para la vida profesional.
Inicio
23 sept 2026
100%
Online
12
Créditos ECTS
Idiomas: Español, Catalán
Titulación propia
Duración :
