Curs Universitari d'Iniciació a la sociologia

Curs Universitari Online d'Iniciació a la sociologia
En aquest curs s'introdueix la mirada pròpia de la sociologia per comprendre la societat a través dels conceptes clau de la disciplina i les aportacions de clàssics com Hobbes, Locke, Marx, Weber, Durkheim o Simmel. S'hi explora el funcionament de la dialèctica individu-societat, la naturalesa del coneixement sociològic i com la manera en què els clàssics de la disciplina van interpretar els canvis socials lligats a l'adveniment de la modernitat i la manera d'entendre la ciència social continuen sent vigents per comprendre la societat actual.
- Introducció a la mirada sociològica, centrada en la comprensió de la dialèctica entre individu i societat.
- Estudi de textos originals dels clàssics de la sociologia (Hobbes, Locke, Marx, etc.).
- Aplicació de les preguntes i les respostes dels clàssics a problemàtiques actuals.
- Anàlisi del context històric de la sociologia i les teories sociològiques.
- Reflexió sobre la naturalesa del coneixement sociològic i la seva aplicació pràctica.
- Ús d'eines tecnològiques per al treball col·laboratiu, útil tant per al grau com per a la vida professional.
23 set. 2026
100%
Online
12
Crèdits ECTS
Idiomes: Català, Castellà
Titulació pròpia
Durada:
Metodologia 100% online
