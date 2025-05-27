Sol·licita informació
Curs Universitari Online d'Iniciació a la sociologia

Presentació

En aquest curs s'introdueix la mirada pròpia de la sociologia per comprendre la societat a través dels conceptes clau de la disciplina i les aportacions de clàssics com Hobbes, Locke, Marx, Weber, Durkheim o Simmel. S'hi explora el funcionament de la dialèctica individu-societat, la naturalesa del coneixement sociològic i com la manera en què els clàssics de la disciplina van interpretar els canvis socials lligats a l'adveniment de la modernitat i la manera d'entendre la ciència social continuen sent vigents per comprendre la societat actual.
Per què estudiar el curs universitari Iniciació a la sociologia amb la UOC?

Estudiant Iniciació a la sociologia obtindràs coneixements sobre:

  • Introducció a la mirada sociològica, centrada en la comprensió de la dialèctica entre individu i societat.
  • Estudi de textos originals dels clàssics de la sociologia (Hobbes, Locke, Marx, etc.).
  • Aplicació de les preguntes i les respostes dels clàssics a problemàtiques actuals.
  • Anàlisi del context històric de la sociologia i les teories sociològiques.
  • Reflexió sobre la naturalesa del coneixement sociològic i la seva aplicació pràctica.
  • Ús d'eines tecnològiques per al treball col·laboratiu, útil tant per al grau com per a la vida professional.
  Inici

    23 set. 2026

  100%

    Online

  12

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  Durada:

Curs Universitari d'Iniciació a la sociologia

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Curs independent però que es podria convalidar si l'estudiant s'acaba matriculant del grau de Sociologia. 

Assignatures del curs:

  • Introducció a la sociologia
  • Teoria sociològica clàssica

El Curs Universitari d'Iniciació a la sociologia forma part del següent itinerari acadèmic:

Curs Universitari d'Iniciació a la sociologia

Professorat

Direcció d'estudis

  • Anna Busquets Alemany
    Anna Busquets Alemany

    Doctora en Història. Ha estat directora dels Estudis d'Àsia Oriental, directora adjunta del Virrectorat d'Ordenació Acadèmica (Universitat Oberta de Catalunya)  La seva investigació se centra en les relacions entre Europa i la Xina durant els segles XVI i XVII, les anàlisis dels textos generats pels espanyols sobre la Xina i la seva relació amb els europeus de la mateixa època i la construcció de la imatge xinesa a partir de la informació proporcionada per aquests textos.

Curs Universitari d'Iniciació a la sociologia

Sortides professionals

Objectius

El programa facilita als estudiants coneixements introductoris en sociologia i teoria sociològica clàssica, i habilitats per analitzar amb imaginació sociològica la realitat que ens envolta.

Els alumnes que superin aquest curs universitari estaran preparats per començar a aplicar els fonaments del pensament sociològic en àmbits com les polítiques públiques, l'educació, les produccions culturals i periodístiques i la consultoria, i per continuar formant-se en estudis avançats. 

Desenvolupen una mirada inclusiva i global, essencial per entendre i gestionar la diversitat social i les desigualtats.
Ocupabilitat

L’ocupabilitat dels nostres estudiants és clau per a l'èxit de la UOC. Identifiquem les competències clau que el mercat laboral demana i les incloem en els plans d’estudis. També t’empoderem perquè siguis tu qui decideixi i gestioni la teva carrera.

Perfils

El curs universitari s'adreça a estudiants amb interès per les ciències socials, les humanitats i l'anàlisi crítica de la societat que es vulguin iniciar amb coneixements a un nivell de grau.

S'adreça a persones amb inquietud per entendre i abordar reptes globals com la desigualtat i la sostenibilitat. 

Es recomana disposar d'una base en disciplines socials, dominar la llengua escrita i la llengua oral i tenir capacitat per treballar amb un nivell de complexitat conceptual i teòrica considerable.

Competències

Aquesta titulació treballa les competències següents:

  • Emprar de manera consistent les eines teòriques de la sociologia que conceptualitzen la dialèctica entre individu i societat.
  • Il·lustrar les preguntes, els debats i les explicacions clau de la sociologia clàssica.
  • Identificar les idees principals de textos complexos que tractin de temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic.
  • Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.
  • Assumir activitats professionals genèriques que requereixin capacitat d'abstracció, disposició tant directiva com col·laborativa i un nivell d'iniciativa alt.

Sortides professionals

  • Recerca i docència: treball en centres educatius (secundària, universitat, formació contínua) i institucions de recerca social.
  • Investigació social aplicada: en entitats públiques o privades, ONG, fundacions i empreses.
  • Treball social i educació: intervenció comunitària, assessorament i formació en àmbits socials.
  • Producció cultural i art: desenvolupament de projectes amb mirada crítica i social.
  • Periodisme i comunicació: anàlisi i difusió de temes socials des d'una perspectiva rigorosa.
  • Polítiques públiques: disseny, implementació i avaluació de mesures socials amb base empírica.

Aquest curs proporciona una base sòlida per desenvolupar la imaginació sociològica, útil en múltiples àmbits professionals.

Curs Universitari d'Iniciació a la sociologia

Requisits d'accés

Requisits d'accés

Aquest curs no té requisits d'accés.

Coneixements previs

No es necessiten coneixements previs específics. Tan sols és recomanable un afany (petit o gran) per descobrir una nova perspectiva i endinsar-se en conceptes i autors que requereixen un esforç per, així, accedir al món al qual ens conviden.

Aquest curs universitari explica la sociologia i la teoria sociològica des d'un nivell inicial i introductori.

Titulació

Curs universitari UOC
Curs Universitari d'Iniciació a la sociologia

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula,  depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
707 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació de Postgrau, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 19 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Postgrau: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 7 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

 Especialització i curs: per a imports superiors a 300 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 3 quotes, per domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 28,20 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancaria.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o una especialització. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Pots obtenir aquest descompte si tens algun vincle amb una empresa associada a la UOC.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Els professionals vinculats a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es podran beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la Universitat.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

