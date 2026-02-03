Esta asignatura plantea un viaje a través del vasto y rico panorama de producción literaria contemporánea global a través de los temas, con el objetivo de reconocer algunos de los más importantes y saber relacionarlos a través del ejercicio hermenéutico. El ámbito de estudio queda enfocado desde el marco teórico de la tematología, la rama de la literatura comparada que debe proporcionarnos la terminología y los conceptos clave imprescindibles para afrontar con garantías este periplo.

El eje central de la asignatura es el conocimiento básico de la literatura contemporánea a partir de un acercamiento temático.

En este curso universitario, formado por tres asignaturas del grado de Humanidades, trataremos los siguientes temas:

Temas de literatura contemporánea

El eje central de la asignatura es el conocimiento básico de la literatura contemporánea a partir de un acercamiento temático.

Esta asignatura plantea un viaje a través del vasto y rico panorama de producción literaria contemporánea global a través de los temas, con el objetivo de reconocer algunos de los más importantes y saber relacionarlos a través del ejercicio hermenéutico. El ámbito de estudio queda enfocado desde el marco teórico de la tematología, la rama de la literatura comparada que debe proporcionarnos la terminología y los conceptos clave imprescindibles para afrontar con garantías este periplo.

Géneros de literatura contemporánea

Como categorías colectivas, históricas y supranacionales, los géneros literarios son uno de los campos predilectos del comparatismo. Entendidos como un modelo de representación, una guía en la actividad artística y un criterio interpretativo, los géneros activan en el autor, el crítico y el lector un marco imaginativo que opera a través del tiempo y de las literaturas nacionales.

Desde una perspectiva comparada y enfocada desde el marco teórico de la genología, la rama de los estudios literarios que se ocupa del análisis de los géneros, esta asignatura propone una aproximación a la literatura contemporánea a través de un recorrido por algunos de los géneros emergentes en la segunda mitad de los siglos xx y xxi.

Literatura comparada

Esta asignatura es una introducción al estudio de la literatura comparada. En los dos primeros módulos se estudia la historia de la disciplina: sus orígenes, los estudiosos que la consolidaron institucionalmente y las grandes polémicas que han rodeado la literatura comparada en las últimas décadas. Estos módulos analizan la estrecha relación que hay entre el comparatismo y la teoría literaria, valorando cuál es la aportación que hace el comparatismo al estudio de la literatura catalana y el resto de las literaturas ibéricas. El tercero y el cuarto módulo combinan el análisis teórico y la práctica del comparatismo. A partir de un ejemplo concreto, se analiza qué es un tema literario de carácter universal y cuál es la relación de la literatura con el resto de las disciplinas artísticas. En especial, nos centraremos en las relaciones de la literatura y la música, la literatura y la pintura, y la literatura y el cine.