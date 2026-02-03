Curso universitario Online en Introducción a los estudios literarios
Presentación
Este curso está formado por tres asignaturas que se cursarán en el mismo semestre. Es un curso diseñado para amantes de la literatura o que quieran introducirse en este mundo por placer o por motivos profesionales.
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La asignatura Temas de literatura contemporánea plantea un viaje a través del vasto y rico panorama de producción literaria contemporánea global a través de los temas, con el objetivo de reconocer algunos de los más importantes y saber relacionarlos a través del ejercicio hermenéutico.
La asignatura Géneros de literatura contemporánea propone una aproximación a la literatura contemporánea a través de un recorrido por algunos de los géneros emergentes en la segunda mitad de los siglos xx y xxi. Concretamente, el curso se centra en la reflexión y la ejemplificación en torno a tres modalidades genéricas marcadas por su carácter híbrido: la autoficción, la narrativa de no ficción y la distopía, entendidas respectivamente como exploraciones contemporáneas del yo, el presente y el futuro, así como de nociones tan problemáticas como la verdad, la historia o la ficción.
La asignatura Literatura comparada es una introducción en el estudio de la literatura comparada.
La asignatura Temas de literatura contemporánea plantea un viaje a través del vasto y rico panorama de producción literaria contemporánea global a través de los temas, con el objetivo de reconocer algunos de los más importantes y saber relacionarlos a través del ejercicio hermenéutico.
La asignatura Géneros de literatura contemporánea propone una aproximación a la literatura contemporánea a través de un recorrido por algunos de los géneros emergentes en la segunda mitad de los siglos xx y xxi. Concretamente, el curso se centra en la reflexión y la ejemplificación en torno a tres modalidades genéricas marcadas por su carácter híbrido: la autoficción, la narrativa de no ficción y la distopía, entendidas respectivamente como exploraciones contemporáneas del yo, el presente y el futuro, así como de nociones tan problemáticas como la verdad, la historia o la ficción.
La asignatura Literatura comparada es una introducción en el estudio de la literatura comparada. En los dos primeros módulos se estudia la historia de la disciplina: sus orígenes, los estudiosos que la consolidaron institucionalmente y las grandes polémicas que han rodeado la literatura comparada en las últimas décadas. En especial, se centra en las relaciones de la literatura y la música, la literatura y la pintura, y la literatura y el cine.
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Inicio
17 feb 2027
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100%
Online
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18
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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