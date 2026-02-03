Curs universitari Online en Introducció als estudis literaris
Presentació
Aquest curs està format per tres assignatures que es cursaran en el mateix semestre. És un curs dissenyat per a amants de la literatura o que es vulguin introduir en aquest món per plaer o per motius professionals.
Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.
Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.
L'assignatura Temes de literatura contemporània planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic.
L'assignatura Gèneres de literatura contemporània proposa una aproximació a la literatura contemporània a través d'un recorregut per alguns dels gèneres emergents en la segona meitat dels segles xx i xxi. Concretament, el curs se centra en la reflexió i l'exemplificació entorn de tres modalitats genèriques marcades pel seu caràcter híbrid: l'autoficció, la narrativa de no-ficció i la distopia, enteses respectivament com a exploracions contemporànies del jo, el present i el futur, així com de nocions tan problemàtiques com la veritat, la història o la ficció.
L'assignatura Literatura comparada és una introducció a l'estudi de la literatura comparada.
L'assignatura Temes de literatura contemporània planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic.
L'assignatura Gèneres de literatura contemporània proposa una aproximació a la literatura contemporània a través d'un recorregut per alguns dels gèneres emergents en la segona meitat dels segles xx i xxi. Concretament, el curs se centra en la reflexió i l'exemplificació entorn de tres modalitats genèriques marcades pel seu caràcter híbrid: l'autoficció, la narrativa de no-ficció i la distopia, enteses respectivament com a exploracions contemporànies del jo, el present i el futur, així com de nocions tan problemàtiques com la veritat, la història o la ficció.
L'assignatura Literatura comparada és una introducció a l'estudi de la literatura comparada. En els dos primers mòduls s'estudia la història de la disciplina: els seus orígens, els estudiosos que la van consolidar institucionalment i les grans polèmiques que han envoltat la literatura comparada en les últimes dècades. En especial, se centra en les relacions de la literatura i la música, la literatura i la pintura, i la literatura i el cinema.
-
Inici
17 febr. 2027
-
100%
Online
-
18
Crèdits ECTS
-
Idiomes: Català, Castellà
-
Titulació pròpia
-
Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.