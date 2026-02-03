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Propera matrícula: octubre 2026

Curs universitari Online en Introducció als estudis literaris

Presentació

Aquest curs està format per tres assignatures que es cursaran en el mateix semestre. És un curs dissenyat per a amants de la literatura o que es vulguin introduir en aquest món per plaer o per motius professionals.
Sense requisits d'accés

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L'assignatura Temes de literatura contemporània planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic.

L'assignatura Gèneres de literatura contemporània proposa una aproximació a la literatura contemporània a través d'un recorregut per alguns dels gèneres emergents en la segona meitat dels segles xx i xxi. Concretament, el curs se centra en la reflexió i l'exemplificació entorn de tres modalitats genèriques marcades pel seu caràcter híbrid: l'autoficció, la narrativa de no-ficció i la distopia, enteses respectivament com a exploracions contemporànies del jo, el present i el futur, així com de nocions tan problemàtiques com la veritat, la història o la ficció.

L'assignatura Literatura comparada és una introducció a l'estudi de la literatura comparada.

L'assignatura Temes de literatura contemporània planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic.

L'assignatura Gèneres de literatura contemporània proposa una aproximació a la literatura contemporània a través d'un recorregut per alguns dels gèneres emergents en la segona meitat dels segles xx i xxi. Concretament, el curs se centra en la reflexió i l'exemplificació entorn de tres modalitats genèriques marcades pel seu caràcter híbrid: l'autoficció, la narrativa de no-ficció i la distopia, enteses respectivament com a exploracions contemporànies del jo, el present i el futur, així com de nocions tan problemàtiques com la veritat, la història o la ficció.

L'assignatura Literatura comparada és una introducció a l'estudi de la literatura comparada. En els dos primers mòduls s'estudia la història de la disciplina: els seus orígens, els estudiosos que la van consolidar institucionalment i les grans polèmiques que han envoltat la literatura comparada en les últimes dècades. En especial, se centra en les relacions de la literatura i la música, la literatura i la pintura, i la literatura i el cinema.

  • Inici

    17 febr. 2027

  • 100%

    Online

  • 18

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

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Curs universitari en Introducció als estudis literaris

Programa acadèmic

En aquest curs universitari, format per tres assignatures del grau d'Humanitats, tractarem els temes següents:

Temes de literatura contemporània

L'eix central de l'assignatura és el coneixement bàsic de la literatura contemporània a partir d'un acostament temàtic.     

Aquesta assignatura planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic. L'àmbit d'estudi queda enfocat des del marc teòric de la tematologia, la branca de la literatura comparada que ens ha de fornir la terminologia i els conceptes clau imprescindibles per afrontar amb garanties aquest periple.

Gèneres de literatura contemporània

En tant que categories col·lectives, històriques i supranacionals, els gèneres literaris són un dels camps predilectes del comparatisme.

En aquest curs universitari, format per tres assignatures del grau d'Humanitats, tractarem els temes següents:

Temes de literatura contemporània

L'eix central de l'assignatura és el coneixement bàsic de la literatura contemporània a partir d'un acostament temàtic.     

Aquesta assignatura planteja un viatge a través del vast i ric panorama de producció literària contemporània global a través dels temes, amb l'objectiu de reconèixer-ne alguns dels més importants i saber relacionar-los a través de l'exercici hermenèutic. L'àmbit d'estudi queda enfocat des del marc teòric de la tematologia, la branca de la literatura comparada que ens ha de fornir la terminologia i els conceptes clau imprescindibles per afrontar amb garanties aquest periple.

Gèneres de literatura contemporània

En tant que categories col·lectives, històriques i supranacionals, els gèneres literaris són un dels camps predilectes del comparatisme. Entesos com un model de representació, una guia en l'activitat artística i un criteri interpretatiu, els gèneres activen en l'autor, el crític i el lector un marc imaginatiu que opera a través del temps i de les literatures nacionals.

Des d'una perspectiva comparada i enfocada des del marc teòric de la genologia, la branca dels estudis literaris que s'ocupa de l'anàlisi dels gèneres, aquesta assignatura proposa una aproximació a la literatura contemporània a través d'un recorregut per alguns dels gèneres emergents en la segona meitat dels segles xx i xxi.

Literatura comparada

Aquesta assignatura és una introducció a l'estudi de la literatura comparada. En els dos primers mòduls s'estudia la història de la disciplina: els seus orígens, els estudiosos que la van consolidar institucionalment i les grans polèmiques que han envoltat la literatura comparada en les últimes dècades. Aquests mòduls analitzen l'estreta relació que hi ha entre el comparatisme i la teoria literària, tot valorant quina és l'aportació que fa el comparatisme a l'estudi de la literatura catalana i la resta de les literatures ibèriques. El tercer i el quart mòdul combinen l'anàlisi teòrica i la pràctica del comparatisme. A partir d'un exemple concret, s'analitza què és un tema literari de caràcter universal i quina és la relació de la literatura amb la resta de les disciplines artístiques. En especial, ens centrarem en les relacions de la literatura i la música, la literatura i la pintura, i la literatura i el cinema.

Curs universitari en Introducció als estudis literaris

Professorat

Direcció dels estudis

  • Joan Fuster Sobrepere

    Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra; llicenciat en Filosofia i Lletres (Secció d'Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgrau de Direcció d'Institucions Artístiques i Culturals en Alta Direcció a ESADE, i de Màrqueting de Serveis d'Alta Direcció a ESADE. Actualment és el director dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, on és professor agregat des de 2001.

Curs universitari en Introducció als estudis literaris

Sortides professionals

Es plantegen aquests objectius per a les tres assignatures que configuren el curs:

Temes de literatura contemporània:

  • Reconèixer alguns dels grans temes de què s'ha ocupat la literatura contemporània al llarg del temps i saber relacionar-los en l'exercici hermenèutic.
  • Incorporar una visió descolonitzadora del món a través d'establir un diàleg entre obres de diferents tradicions literàries, identificant les similituds i les diferències sobre uns mateixos temes compartits.
  • Fer una anàlisi literària des de la perspectiva de gènere.
  • Adquirir els fonaments teòrics bàsics de la literatura comparada.
  • Familiaritzar-se amb la tematologia com a branca de la literatura comparada.
  • Diferenciar, a partir dels textos literaris, alguns conceptes clau de l'àmbit dels estudis tematològics: tema, motiu, mite, tòpic, arquetip.
  • Identificar l'evolució en el tractament d'un tema a partir de factors històrics, culturals i estètics.

Es plantegen aquests objectius per a les tres assignatures que configuren el curs:

Temes de literatura contemporània:

  • Reconèixer alguns dels grans temes de què s'ha ocupat la literatura contemporània al llarg del temps i saber relacionar-los en l'exercici hermenèutic.
  • Incorporar una visió descolonitzadora del món a través d'establir un diàleg entre obres de diferents tradicions literàries, identificant les similituds i les diferències sobre uns mateixos temes compartits.
  • Fer una anàlisi literària des de la perspectiva de gènere.
  • Adquirir els fonaments teòrics bàsics de la literatura comparada.
  • Familiaritzar-se amb la tematologia com a branca de la literatura comparada.
  • Diferenciar, a partir dels textos literaris, alguns conceptes clau de l'àmbit dels estudis tematològics: tema, motiu, mite, tòpic, arquetip.
  • Identificar l'evolució en el tractament d'un tema a partir de factors històrics, culturals i estètics.
  • Relacionar la literatura comparada amb corrents de la teoria literària i de la història de la literatura.
  • Aplicar els coneixements essencials relatius a la tematologia en l'anàlisi i la interpretació d'una obra literària.
  • Reflexionar sobre el potencial interpretatiu de l'aplicació de la tematologia en l'estudi d'altres manifestacions culturals i artístiques no literàries.

Gèneres de literatura contemporània:

  • Familiaritzar-se amb la genologia o l'estudi dels gèneres literaris com a branca dels estudis literaris.
  • Aplicar els coneixements essencials relatius als gèneres literaris en l'anàlisi i la interpretació d'obres literàries en la seva diversitat.
  • Reconèixer els gèneres més productius i rellevants de la producció literària contemporània.
  • Comprendre les relacions (i les tensions) dels gèneres literaris amb altres manifestacions culturals i artístiques no literàries.

Literatura comparada:

  • Percebre com l'origen de la literatura comparada és una actitud vital de la cultura que s'organitza com a perspectiva d'estudi de la literatura.
  • Posar en relació la perspectiva comparatista amb les metodologies pròpies de la crítica, la història i la teoria literàries.
  • Adonar-se de la diversitat d'àmbits de la literatura comparada: de la relació entre la literatura i les altres arts o manifestacions culturals, de pensar la literatura des d'altres pràctiques discursives, de cercar el lloc de la literatura en altres arts o formes de pensament.
  • Entendre la pràctica de la literatura comparada des d'una visió multicultural i complexa aprofundint en l'estudi supranacional de la literatura.
  • Comprendre l'evolució de la literatura comparada com a producte de les relacions amb el context històric i cultural de cada època.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Curs dirigit a persones que es vulguin introduir en els estudis literaris, tractant els temes de la literatura contemporània, els seus gèneres i analitzar mitjançant la literatura comparada.

En destaquem aquestes competències:

  • Que els estudiants demostrin tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.
  • Tenir un compromís ètic i global: mostrar en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, a més de reconèixer la integritat de la feina dels altres.
  • Adquirir la capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
  • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

En destaquem aquestes competències:

  • Que els estudiants demostrin tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.
  • Tenir un compromís ètic i global: mostrar en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, a més de reconèixer la integritat de la feina dels altres.
  • Adquirir la capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
  • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.
  • Establir relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.
  • Comparar i relacionar models i posicions teòriques diferents dintre de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.
  • Analitzar textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.
  • Fer una reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.
  • Dur a terme una anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

Curs dirigit a persones que es vulguin introduir en els estudis literaris, tractant els temes de la literatura contemporània, els seus gèneres i analitzar mitjançant la literatura comparada.

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. La capacitat analítica, interpretativa i crítica que forneix l'estudi dels textos literaris es pot aplicar perfectament a molts terrenys afins. La necessària mirada interdisciplinària que l'anàlisi dels textos literaris contemporanis reclama fa d'aquesta assignatura una via efectiva de coneixement d'altres facetes de la cultura i la societat: història, periodisme, cinema, política, etc.

Així doncs, la docència, la investigació universitària, la gestió cultural, el periodisme o la creació literària són alguns dels àmbits de desenvolupament dels coneixements que s'assoleixen amb aquesta assignatura.

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Curs universitari en Introducció als estudis literaris

Requisits d'accés

Requisits d'accés

Aquest curs no té requisits d'accés.

Potencia la teva carrera professional

La Formació de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No s'exigeixen coneixements previs específics, ja que aquest programa està dissenyat per a estudiants que vulguin adquirir habilitats i coneixements bàsics en aquesta àrea.

Tanmateix, és recomanable tenir certa familiaritat amb les tecnologies digitals i la informàtica a nivell d'usuari, a més de capacitat de treball en equip i organització per poder fer les tasques assignades en el curs.

Titulació

Curs universitari UOC
Curs universitari en Introducció als estudis literaris

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula,  depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
1.093 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació de Postgrau, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 19 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Postgrau: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 7 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

 Especialització i curs: per a imports superiors a 300 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 3 quotes, per domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 28,20 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancaria.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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