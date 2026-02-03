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Curso universitario Online en Introducción al conocimiento de la antropología

Presentación

La antropología permite estudiar el ser humano y las estructuras sociales en las que está inmerso, y también nos facilita conocer la proximidad entre grupos culturalmente diferentes relacionados con conflictos de varios tipos. 

Profundizar en la antropología te permitirá afrontar mejor diferentes tareas como la de asesor gubernamental, mediador de conflictos étnicos y raciales, asesor de agencias privadas o conservador de patrimonio. Te ampliará la comprensión de la diversidad cultural y te dotará de una mayor tolerancia y respeto por las diferentes culturas.
Sin requisitos de acceso

Descubre una oferta adaptada a tus necesidades y sin requisitos de titulación universitaria.

Cursos universitarios

Amplía tus competencias con cursos formados por asignaturas de grados universitarios.

Explora la diversidad cultural y las prácticas sociales del mundo y profundiza en las diferentes religiones y prácticas religiosas con nuestro curso universitario de Introducción al conocimiento de la antropología. En este curso podrás:

  • Adquirir conocimientos sobre teorías y métodos antropológicos.

  • Profundizar en temas como la globalización, los conflictos interculturales y las creencias, prácticas y fiestas religiosas. 

  • Aplicar tus conocimientos en trabajos prácticos.

  • Prepararte para abordar desafíos profesionales en un mundo cada vez más diverso.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 12

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

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Metodología 100% online

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Curso universitario en Introducción al conocimiento de la antropología

Programa académico

Programa académico

Este curso universitario busca proporcionar al estudiantado una comprensión profunda de las diferentes culturas y religiones del mundo y sus interrelaciones. Está formado por las siguientes asignaturas:

  • Antropología social y cultural:

    • Teoría antropológica

    •  Antropología y temas de hoy

    •  Imágenes de la cultura

    •  La representación de la diversidad cultural

    •  Las explicaciones del mundo y su lectura antropológica

  • Antropología de la religión:

    • Aproximación antropológica a los aspectos conceptuales básicos en el estudio de los fenómenos religiosos, como por ejemplo los que agrupamos bajo los conceptos de religión, símbolo, mito, culto, ritual, sacrificio, sagrado/profano, magia, carisma, teocracia, milenarismo, tabú, pureza, secularización o revitalización religiosa, entre otros. 

    • También se hará mención de las principales corrientes teóricas y autores y autoras en teoría e historia de las religiones, y se expondrán las metodologías para el estudio de los fenómenos religiosos.

Curso universitario en Introducción al conocimiento de la antropología

Profesorado

Dirección de los Estudios

  • Joan Fuster Sobrepere

    Doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra; licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Historia) por la Universitat Autònoma de Barcelona y posgrado de Dirección de Instituciones Artísticas y Culturales en Alta Dirección en ESADE, y de Marketing de Servicios de Alta Dirección en ESADE. Actualmente es el director de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya, donde es profesor agregado desde 2001.

Curso universitario en Introducción al conocimiento de la antropología

Salidas profesionales

Objetivos

  • Comprender la diversidad cultural y la importancia de las diferencias culturales en el mundo actual. Esto puede derivar en una mayor tolerancia y respeto por las diversas culturas y en una mejor comprensión de las dinámicas interculturales en diferentes contextos.

  • Familiarizarse con las teorías y métodos antropológicos. Esto puede derivar en una mejor capacidad para comprender y analizar diferentes fenómenos sociales y religiosos, y en una mejor capacidad para aplicar estas teorías y métodos en situaciones prácticas.

  • Analizar las dinámicas de poder y conflicto entre grupos culturales diferentes. Esto puede derivar en una mejor comprensión de los conflictos interculturales y en una mayor capacidad para abordarlos de forma eficaz en diferentes contextos.

  • Estudiar las prácticas y ceremonias religiosas de diferentes culturas. Esto puede derivar en una mejor comprensión de las distintas creencias religiosas y en una mayor capacidad para entender la relación entre la religión y otros ámbitos de la vida social.

Objetivos


  • Comprender la diversidad cultural y la importancia de las diferencias culturales en el mundo actual. Esto puede derivar en una mayor tolerancia y respeto por las diversas culturas y en una mejor comprensión de las dinámicas interculturales en diferentes contextos.

  • Familiarizarse con las teorías y métodos antropológicos. Esto puede derivar en una mejor capacidad para comprender y analizar diferentes fenómenos sociales y religiosos, y en una mejor capacidad para aplicar estas teorías y métodos en situaciones prácticas.

  • Analizar las dinámicas de poder y conflicto entre grupos culturales diferentes. Esto puede derivar en una mejor comprensión de los conflictos interculturales y en una mayor capacidad para abordarlos de forma eficaz en diferentes contextos.

  • Estudiar las prácticas y ceremonias religiosas de diferentes culturas. Esto puede derivar en una mejor comprensión de las distintas creencias religiosas y en una mayor capacidad para entender la relación entre la religión y otros ámbitos de la vida social.

  • Aplicar los conocimientos adquiridos en trabajos prácticos. Esto puede derivar en una mejor habilidad para resolver problemas prácticos en diferentes contextos profesionales y en una mayor capacidad para adaptarse a situaciones nuevas y complejas.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Competencias

Las principales competencias que se trabajan en este curso universitario son:

  • Comprensión de las diversas culturas y religiones, y su relación con otros aspectos de la vida social.
  • Capacidad para analizar las estructuras sociales y las dinámicas culturales y religiosas que influyen en estas.
  • Habilidad en la interpretación de datos etnográficos y en el uso de métodos de investigación cualitativos para el análisis social.
  • Comprensión de las desigualdades sociales y su relación con los fenómenos culturales y religiosos.
  • Habilidad para la mediación y la resolución de conflictos interculturales y religiosos.
  • Capacidad para la comunicación intercultural y la comprensión de las diferencias culturales.
  • Conocimiento del patrimonio cultural y religioso y su relación con las identidades sociales.
  • Habilidad en la gestión de proyectos interculturales y religiosos.

A quién se dirige

Debido a su naturaleza, este curso universitario está dirigido a un amplio abanico de personas:

  • Estudiantes universitarios con interés en las ciencias sociales.
  • Profesionales que trabajan en el ámbito de la mediación y la resolución de conflictos.
  • Representantes del gobierno local o regional que necesitan comprender mejor las culturas y religiones de la población que atienden.
  • Y también aquellas personas que simplemente estén interesadas en entender mejor la diversidad cultural y religiosa de nuestro mundo.

Salidas profesionales

El alumnado que supere este curso universitario adquirirá varias competencias que le permitirán desenvolverse con mayor capacidad en ocupaciones como:

  • Consultoría intercultural y asesoramiento a organizaciones en cuestiones de diversidad cultural y religiosa.
  • Trabajo en organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y cooperación al desarrollo en proyectos que impliquen diversidad cultural y religiosa.
  • Investigación social y académica en diferentes ámbitos, como por ejemplo ciencias sociales, humanidades, teología, etc.
  • Mediación y resolución de conflictos interculturales y religiosos en diferentes contextos (político, social, laboral, etc.).
  • Trabajo en museos, archivos y patrimonio cultural y religioso, en tareas de conservación, investigación y divulgación.

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Curso universitario en Introducción al conocimiento de la antropología

Requisitos de acceso

Requisitos académicos

No hay requisitos de acceso.

Potencia tu carrera profesional

La Formación de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

No se exigen conocimientos previos específicos, puesto que este programa está diseñado para estudiantes que quieran adquirir habilidades y conocimientos básicos en esta área.

Aun así, es recomendable tener cierta familiaridad con las tecnologías digitales y la informática a nivel de usuario, además de capacidad de trabajo en equipo y organización para poder hacer las tareas asignadas en el curso.

Titulación

Curso universitario - UOC
Curso universitario en Introducción al conocimiento de la antropología

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
729 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación de Posgrado, la primera cuota será del 10% del importe.

Master: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 19 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Posgrado: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 7 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Especialización y curso: para importes superiores a 300 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 3 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 28,20 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

El comprobante de la transferencia se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago.

Si elegís el pago por transferencia fraccionada, debéis hacer un ingreso con los datos siguientes:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES 15-0049-1806-9121-1186-9374

 

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera (transferencia, domiciliación o tarjeta de crédito).

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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