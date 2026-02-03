Curso universitario Online en Introducción al conocimiento de la antropología
Presentación
La antropología permite estudiar el ser humano y las estructuras sociales en las que está inmerso, y también nos facilita conocer la proximidad entre grupos culturalmente diferentes relacionados con conflictos de varios tipos.
Profundizar en la antropología te permitirá afrontar mejor diferentes tareas como la de asesor gubernamental, mediador de conflictos étnicos y raciales, asesor de agencias privadas o conservador de patrimonio. Te ampliará la comprensión de la diversidad cultural y te dotará de una mayor tolerancia y respeto por las diferentes culturas.
Descubre una oferta adaptada a tus necesidades y sin requisitos de titulación universitaria.
Amplía tus competencias con cursos formados por asignaturas de grados universitarios.
Explora la diversidad cultural y las prácticas sociales del mundo y profundiza en las diferentes religiones y prácticas religiosas con nuestro curso universitario de Introducción al conocimiento de la antropología. En este curso podrás:
Adquirir conocimientos sobre teorías y métodos antropológicos.
Profundizar en temas como la globalización, los conflictos interculturales y las creencias, prácticas y fiestas religiosas.
Aplicar tus conocimientos en trabajos prácticos.
Prepararte para abordar desafíos profesionales en un mundo cada vez más diverso.
Adquirir conocimientos sobre teorías y métodos antropológicos.
Profundizar en temas como la globalización, los conflictos interculturales y las creencias, prácticas y fiestas religiosas.
Aplicar tus conocimientos en trabajos prácticos.
Prepararte para abordar desafíos profesionales en un mundo cada vez más diverso.
-
Inicio
23 sept 2026
-
100%
Online
-
12
Créditos ECTS
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación propia
-
Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.