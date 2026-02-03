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Curs universitari Online en Introducció al coneixement de l'antropologia

Presentació

L'Antropologia permet estudiar l'ésser humà i les estructures socials en què està immers, així com ens permet conèixer la proximitat entre grups culturalment diferents relacionats amb conflictes de diversos tipus. 

Aprofundir en l’antropologia et permetrà afrontar millor diferents tasques com la d'assessor governamental, mediador de conflictes ètnics i racials, la d’assessor d'agències privades o conservador de patrimoni. T’ampliarà la comprensió de la diversitat cultural, una major tolerància i respecte per les diferents cultures.
Sense requisits d'accés

Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.

Cursos universitaris

Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.

Explora la diversitat cultural i les pràctiques socials del món i aprofundeix en les diferents religions i pràctiques religioses amb el nostre Curs Universitari d’Introducció al coneixement de l'Antropologia. En aquest curs podràs:

  • Adquirir coneixements sobre teories i mètodes antropològics.

  • Aprofundir en temes com la globalització, els conflictes interculturals i les creences, pràctiques i festes religioses. 

  • Aplicar els teus coneixements en treballs pràctics

  • Preparar-te per abordar desafiaments professionals en un món cada vegada més divers.
  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 12

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Curs universitari en Introducció al coneixement de l'antropologia

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Aquest curs universitari busca proporcionar als estudiants una comprensió profunda de les diferents cultures i religions del món i les seves interrelacions. Està format per les següents assignatures:

  • Antropologia social i cultural:

    • Teoria antropològica

    •  Antropologia i temes d'avui

    •  Imatges de la cultura

    •  La representació de la diversitat cultural

    •  Les explicacions del món i la seva lectura antropològica

  • Antropologia de la religió:

    • Aproximació antropològica als aspectes conceptuals bàsics en l'estudi dels fenòmens religiosos, com ara els que agrupem sota els conceptes de religió, símbol, mite, culte, ritual, sacrifici, sagrat/profà, màgia, carisma, teocràcia, mil·lenarisme, tabú, puresa, secularització o revitalització religiosa, entre d'altres. 

    • També es farà esment dels principals corrents teòrics i autors/autores en teoria i història de les religions, i s'exposaran les metodologies per l'estudi dels fenòmens religiosos.

Curs universitari en Introducció al coneixement de l'antropologia

Professorat

Direcció dels estudis

  • Joan Fuster Sobrepere

    Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra; llicenciat en Filosofia i Lletres (Secció d'Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgrau de Direcció d'Institucions Artístiques i Culturals en Alta Direcció a ESADE, i de Màrqueting de Serveis d'Alta Direcció a ESADE. Actualment és el director dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, on és professor agregat des de 2001.

Curs universitari en Introducció al coneixement de l'antropologia

Sortides professionals

Objectius

  • Comprendre la diversitat cultural i la importància de les diferències culturals en el món actual. Això pot derivar en una major tolerància i respecte per les diferents cultures i en una millor comprensió de les dinàmiques interculturals en diferents contextos.

  • Familiaritzar-se amb les teories i mètodes antropològics. Això pot derivar en una millor capacitat per comprendre i analitzar diferents fenòmens socials i religiosos, i en una millor capacitat per aplicar aquestes teories i mètodes en situacions pràctiques.

  • Analitzar les dinàmiques de poder i conflicte entre grups culturals diferents. Això pot derivar en una millor comprensió dels conflictes interculturals i en una major capacitat per abordar-los de manera eficaç en diferents contextos.

  • Estudiar les pràctiques i cerimònies religioses de diferents cultures. Això pot derivar en una millor comprensió de les diferents creences religioses i en una major capacitat per comprendre la relació entre la religió i altres àmbits de la vida social.

Objectius


  • Comprendre la diversitat cultural i la importància de les diferències culturals en el món actual. Això pot derivar en una major tolerància i respecte per les diferents cultures i en una millor comprensió de les dinàmiques interculturals en diferents contextos.

  • Familiaritzar-se amb les teories i mètodes antropològics. Això pot derivar en una millor capacitat per comprendre i analitzar diferents fenòmens socials i religiosos, i en una millor capacitat per aplicar aquestes teories i mètodes en situacions pràctiques.

  • Analitzar les dinàmiques de poder i conflicte entre grups culturals diferents. Això pot derivar en una millor comprensió dels conflictes interculturals i en una major capacitat per abordar-los de manera eficaç en diferents contextos.

  • Estudiar les pràctiques i cerimònies religioses de diferents cultures. Això pot derivar en una millor comprensió de les diferents creences religioses i en una major capacitat per comprendre la relació entre la religió i altres àmbits de la vida social.

  • Aplicar els coneixements adquirits en treballs pràctics. Això pot derivar en una millor capacitat per resoldre problemes pràctics en diferents contextos professionals i en una major capacitat per adaptar-se a situacions noves i complexes.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Competències

Les principals competències que es treballen en aquest curs universitari són:

  • Comprensió de les diverses cultures i religions, i la seva relació amb altres aspectes de la vida social.

  • Capacitat per analitzar les estructures socials i les dinàmiques culturals i religioses que hi influeixen.

  • Habilitats en la interpretació de dades etnogràfiques i en l'ús de mètodes d'investigació qualitatius per a l'anàlisi social.

  • Comprensió de les desigualtats socials i la seva relació amb els fenòmens culturals i religiosos.

  • Habilitat per a la mediació i la resolució de conflictes interculturals i religiosos.

  • Capacitat per a la comunicació intercultural i la comprensió de les diferències culturals.

  • Coneixement del patrimoni cultural i religiós i la seva relació amb les identitats socials.

  • Habilitat en la gestió de projectes interculturals i religiosos.

A qui es dirigeix

A causa de la seva naturalesa, aquest curs universitari està adreçat a un ampli ventall de persones:

  • Estudiants universitaris amb interès en les ciències socials.

  • Professionals que treballen en l'àmbit de la mediació i la resolució de conflictes

  • Representants del govern local o regional que necessiten comprendre millor les cultures i les religions de la població que atenen.

  • I també aquelles persones que simplement estiguin interessades a comprendre millor la diversitat cultural i religiosa del nostre món.

Sortides professionals

Els alumnes que superin aquest curs universitari adquiriran diverses competències què els hi permetran desenvolupar-se amb major capacitat en ocupacions com:

  • Consultoria intercultural i assessorament a organitzacions en qüestions de diversitat cultural i religiosa.
  • Treball en organismes internacionals, organitzacions no governamentals i cooperació al desenvolupament en projectes que impliquin diversitat cultural i religiosa.
  • Investigació social i acadèmica en diferents àmbits, com ara ciències socials, humanitats, teologia, etc.
  • Mediació i resolució de conflictes interculturals i religiosos en diferents contextos (polític, social, laboral, etc.).
  • Treball en museus, arxius i patrimoni cultural i religiós, en tasques de conservació, investigació i divulgació.

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs universitari en Introducció al coneixement de l'antropologia

Requisits d'accés

Requisits acadèmics

No hi ha requisits d'accés.

Potencia la teva carrera professional

La Formació de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No s'exigeixen coneixements previs específics, ja que aquest programa està dissenyat per a estudiants que vulguin adquirir habilitats i coneixements bàsics en aquesta àrea.

Tanmateix, és recomanable tenir certa familiaritat amb les tecnologies digitals i la informàtica a nivell d'usuari, a més de capacitat de treball en equip i organització per poder fer les tasques assignades en el curs.

Titulació

Curs universitari - UOC
Curs universitari en Introducció al coneixement de l'antropologia

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula,  depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
729 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació de Postgrau, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 19 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Postgrau: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 7 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

 Especialització i curs: per a imports superiors a 300 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 3 quotes, per domiciliació bancaria (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 28,20 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancaria.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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