Curs universitari Online en Introducció al coneixement de l'antropologia
Presentació
L'Antropologia permet estudiar l'ésser humà i les estructures socials en què està immers, així com ens permet conèixer la proximitat entre grups culturalment diferents relacionats amb conflictes de diversos tipus.
Aprofundir en l’antropologia et permetrà afrontar millor diferents tasques com la d'assessor governamental, mediador de conflictes ètnics i racials, la d’assessor d'agències privades o conservador de patrimoni. T’ampliarà la comprensió de la diversitat cultural, una major tolerància i respecte per les diferents cultures.
Descobreix una oferta adaptada a les teves necessitats i sense requisits de titulació universitària.
Amplia les teves competències amb cursos formats per assignatures de graus universitaris.
Explora la diversitat cultural i les pràctiques socials del món i aprofundeix en les diferents religions i pràctiques religioses amb el nostre Curs Universitari d’Introducció al coneixement de l'Antropologia. En aquest curs podràs:
Adquirir coneixements sobre teories i mètodes antropològics.
Aprofundir en temes com la globalització, els conflictes interculturals i les creences, pràctiques i festes religioses.
Aplicar els teus coneixements en treballs pràctics
Preparar-te per abordar desafiaments professionals en un món cada vegada més divers.
Adquirir coneixements sobre teories i mètodes antropològics.
Aprofundir en temes com la globalització, els conflictes interculturals i les creences, pràctiques i festes religioses.
Aplicar els teus coneixements en treballs pràctics
Preparar-te per abordar desafiaments professionals en un món cada vegada més divers.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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12
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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