Curso de Programación de videojuegos 3D

Para poder seguir de forma satisfactoria este curso es importante tener conocimientos de programación, especialmente de programación orientada a objetos.

Concretamente, el lenguaje de programación utilizado durante el curso es Scripting Unity bajo sintaxis C#.

Si bien no es necesario haber trabajado con este lenguaje específicamente, sí es muy recomendable cierta familiaridad con algún lenguaje similar, como C, C++ o Java.

Si no disponéis de estos conocimientos, podéis adquirirlos cursando las siguientes asignaturas libres (deberán haberse superado antes de iniciar el curso Programación de videojuegos 3D):