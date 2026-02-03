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Matrícula abierta

Máster de formación permanente Online en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Presentación

El Master en Conflictos, Paz y Seguridad es una oportunidad única diseñada para aumentar la comprensión de los conflictos en todas sus dimensiones y explorar innovadoras aproximaciones a su gestión, resolución y transformación, con la ayuda the académicos líderes en el mundo y expertos.
Programa ofrecido conjuntamente por UOC y UNITAR
Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu formación permanente.

Construido con la combinada expertez de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y  el United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) el master en Conflictos, Paz y Seguridad tiene como objetivo equipar a los participantes con un amplio conjunto de habilidades, conocimientos de primera mano y expertez única desde el campo. El master, los diplomas de especialización y diplomas de experto ( ver más información abajo) son adecuados para profesionales que trabajan en zonas de conflicto, dentro del marco de organizaciones regionales, gubernamentales y no gubernamentales, también para estudiantes graduados, jónvenes investigadores u otros académicos que interesados en aumentar su conocimiento sobre conflictos y adquirir habilidades sobre cómo resolverlos mejor.

Eligiendo el Master en Conflictos, Paz y Seguridad, los estudiantes ganan acceso a una amplia comunidad de graduados (alumni) alrededor del mundo. Convertirse en parte de esta comunidad será un activo valioso para toda la vida.

Construido con la combinada expertez de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y  el United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) el master en Conflictos, Paz y Seguridad tiene como objetivo equipar a los participantes con un amplio conjunto de habilidades, conocimientos de primera mano y expertez única desde el campo. El master, los diplomas de especialización y diplomas de experto ( ver más información abajo) son adecuados para profesionales que trabajan en zonas de conflicto, dentro del marco de organizaciones regionales, gubernamentales y no gubernamentales, también para estudiantes graduados, jónvenes investigadores u otros académicos que interesados en aumentar su conocimiento sobre conflictos y adquirir habilidades sobre cómo resolverlos mejor.

Eligiendo el Master en Conflictos, Paz y Seguridad, los estudiantes ganan acceso a una amplia comunidad de graduados (alumni) alrededor del mundo. Convertirse en parte de esta comunidad será un activo valioso para toda la vida.

 

El Máster en Conflicto, Paz y Seguridad es un máster Certificado por la UOC, que se otorga de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos por el Sistema Educativo Español. Dada su especificidad y orientación profesional, no da acceso general directo a estudios de Doctorado (Programas de Doctorado y Doctorado) ni a puestos de rango superior en la administración pública, específicos de España.

¿Qué significa 'máster de formación permanente'?
En el Sistema de Educación Superior español, las universidades pueden impartir tanto programas oficiales reconocidos por el estado, denominados Máster Universitario, como programas propios de máster denominados 'Máster Propio o Máster de Formación Permanente'. Estos Másteres están plenamente acreditados por la UOC, como Universidad plenamente acreditada por el Ministerio de Educación de España.
Mientras que los Másteres Universitarios oficiales dan acceso a un doctorado en España y están reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación español, los Másteres Propios se basan más en contenidos aplicados y de orientación profesional.
Si deseas realizar un doctorado o un programa de doctorado profesional en un país fuera del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las universidades considerarán el Máster Universitario, el Máster de Formación Permanente y el Máster Propio. Es importante saber cuáles son los requisitos específicos de ingreso para realizar un Doctorado o un Doctorado Profesional. Esto es específico para cada universidad y se basa en los requisitos de ingreso específicos para cada programa.
La convalidación de créditos para el acceso a dichos programas se puede solicitar a las instituciones competentes y Ministerios de Educación.
Para obtener más información, comuníquese con conflictology@unitar.org

 

Para más información visitar UNITAR website.

¡Visítanos en el blog de los Estudios de Derecho y Ciencia Política!

  

 

Descárgate el folleto informativo del programa
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Inglés

  • Titulación propia

  • Duración :

Matricúlate Solicita información

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Juntamente con:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster de formación permanente en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Programa académico

SUBJECT

ECTS CREDITS

Conflict Analysis

3

Conflict Resolution

3

Introduction to Peace Operations (PO) and History of PO

3

Philosophy of Peace and Non Violence

4

Media, Conflict and Peace Building

3

Game Theory

4

Human Security 

3

Research Methods

4

Economy, Environment and Migration

4

The Intercultural /Ethnic Conflict and Diversity Management

4

Corruption, conflict and security

3

Prevention and Transformation of Conflict

4

Mandate Evaluation, Leadership and Strategic Planning

4

Gender Matters

2

Crisis Management

4

Final Master Project

8

 

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de posgrado oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:
 

  • Máster propio: Este master puede cursarse 2 años (itinerario part time) o en 1 año (itinerario full time)
  • Diploma de posgrado: 1 año
  • Especialización: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso: entre 1 y  6 meses
Máster de formación permanente en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Profesorado

Dirección de estudios

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente es Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Derecho por la Universitat Ramon Llull/ESADE, es licenciado en Derecho y Máster en Derecho por la misma universidad. Ha publicado extensamente en temas de la flexibilidad interna y externa del contrato de trabajo; los fenómenos de pluralidad empresarial; el riesgo de la tecnología sobre los derechos fundamentales y el impacto de la robotización y la inteligencia artificial en las relaciones de trabajo; las instituciones de protección social; las relaciones laborales del personal de la Administración Pública; y también sobre la psicología de la conducta y el análisis económico del derecho del trabajo.

Máster de formación permanente en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Salidas profesionales

Objetivos

  • Conocer la teorí­a, sus diferentes aproximaciones y caracteres de los conflictos contemporáneos.
  • Adquirir las capacidades de análisis y de planificación de la acción en intervenciones pací­ficas en conflictos, tanto desde la perspectiva de la prevención y de la intervención durante el desarrollo del conflicto.
  • Aprender técnicas y estrategias para una intervención inteligente y no violenta en situación de conflicto.
  • Acceder a información y conocimientos para saber desarrollar programas de intervención eficaz y saber gestionar la búsqueda de soluciones especí­ficas y positivas.
  • Poder dirigir y facilitar procesos de negociación y mediación.
  • Transformar la manera de comunicar tanto para prevenir como para apaciguar conflictos.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

A quién se dirige

  • Toda persona con responsabilidades e interés en resolver conflictos.
  • Asesores, ejecutivos, dirigentes, abogados de todos los sectores.
  • Funcionarios y dirigentes de instituciones sean públicas o privadas.
  • Dirigentes y empleados de ONG, empresas y otras instituciones que trabajan en zonas conflictivas, en la reconstrucción, en el desarrollo y la cooperación internacional.
  • Polí­ticos y sindicatos.
  • Militares y policí­as.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster de formación permanente en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

Para cursar el programa es necesario tener una titulación universitaria previa. En caso de no tenerla, se puede acceder al programa acreditando experiencia profesional.

Consulta la información y la documentación que debes entregar en función de donde hayas cursado los estudios:
Documentación

Tendrás que entregar la documentación que acredite tu titulación o tu experiencia profesional durante los 10 días posteriores a la formalización de la matrícula. Consulta qué documentación es necesaria en cada caso y cómo y dónde tienes que presentarla.

Requisitos profesionales

En caso de no tener una titulación universitaria previa, se puede acceder si se cumple con los requisitos profesionales siguientes:

Dos años de experiencia laboral y/o profesional en los ámbitos:

Abogacía y Procura

Acción Humanitaria

Ciencia Política

Ciudad y Urbanismo

Cooperación Internacional

Conflicto Internacional

Criminología

Diplomacia

Derecho

Derechos Humanos y Democracia

Fiscalidad

Gestión y administración pública

Mediación

Relaciones Internacionales

Ámbitos de Seguridad

Cuerpos Militares


Es imprescindible dominar el inglés para cursar este programa, pues toda la docencia se realiza en este idioma

Conocimientos previos

Escribir y leer inglés (nivel B2).

Titulación

Los estudiantes que finalicen sus estudios de formación permanente obtendrán, en función del programa cursado, el título de máster de formación permanente, el diploma de especialización o el diploma de experto.

Los estudiantes que superen otros cursos de formación continua recibirán el certificado correspondiente.
Máster de formación permanente en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Para recibir información y matricularte, dirígete a la web de UNITAR.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
7.410 €
  • Facilidades económicas

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

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