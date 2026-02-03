Construido con la combinada expertez de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) el master en Conflictos, Paz y Seguridad tiene como objetivo equipar a los participantes con un amplio conjunto de habilidades, conocimientos de primera mano y expertez única desde el campo. El master, los diplomas de especialización y diplomas de experto ( ver más información abajo) son adecuados para profesionales que trabajan en zonas de conflicto, dentro del marco de organizaciones regionales, gubernamentales y no gubernamentales, también para estudiantes graduados, jónvenes investigadores u otros académicos que interesados en aumentar su conocimiento sobre conflictos y adquirir habilidades sobre cómo resolverlos mejor.



Eligiendo el Master en Conflictos, Paz y Seguridad, los estudiantes ganan acceso a una amplia comunidad de graduados (alumni) alrededor del mundo. Convertirse en parte de esta comunidad será un activo valioso para toda la vida.

El Máster en Conflicto, Paz y Seguridad es un máster Certificado por la UOC, que se otorga de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos por el Sistema Educativo Español. Dada su especificidad y orientación profesional, no da acceso general directo a estudios de Doctorado (Programas de Doctorado y Doctorado) ni a puestos de rango superior en la administración pública, específicos de España.



¿Qué significa 'máster de formación permanente'?

En el Sistema de Educación Superior español, las universidades pueden impartir tanto programas oficiales reconocidos por el estado, denominados Máster Universitario, como programas propios de máster denominados 'Máster Propio o Máster de Formación Permanente'. Estos Másteres están plenamente acreditados por la UOC, como Universidad plenamente acreditada por el Ministerio de Educación de España.

Mientras que los Másteres Universitarios oficiales dan acceso a un doctorado en España y están reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación español, los Másteres Propios se basan más en contenidos aplicados y de orientación profesional.

Si deseas realizar un doctorado o un programa de doctorado profesional en un país fuera del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las universidades considerarán el Máster Universitario, el Máster de Formación Permanente y el Máster Propio. Es importante saber cuáles son los requisitos específicos de ingreso para realizar un Doctorado o un Doctorado Profesional. Esto es específico para cada universidad y se basa en los requisitos de ingreso específicos para cada programa.

La convalidación de créditos para el acceso a dichos programas se puede solicitar a las instituciones competentes y Ministerios de Educación.

Para obtener más información, comuníquese con conflictology@unitar.org