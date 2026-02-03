Sol·licita informació
Campus
Online i sense horaris
Matrícula oberta

Màster de formació permanent Online en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Presentació

El Master en Conflicte, Pau i Seguretat és una oportunitat única dissenyada per a augmentar la comprensió dels conflictes en totes les seves dimensions i explorar innovadores aproximacions a la seva gestió, resolució i transformació, amb l'ajuda d'acadèmics líders en el món i experts.
Programa oferit conjuntament per UOC i UNITAR
Facilitats de pagament

Fracciona en quotes la teva formació permanent.

Construït amb la combinada expertesa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) el màster en Conflicte, Pau i Seguretat té com a objectiu equipar als participants amn un ampli conjunt de habilitats, coneixements de primera mà i expertesa única des del camp. El master, els diplomes d'especialització i diplomes d'expert ( veure més informació a sota) són adequats per a professionals que treballen en zones de conflicte, dins del marc d'organitzacions regionals, governamentals i no governamentals, també per a estudiants graduats, joves investigadors o d'altres acadèmics que estiguin interessats en augmentar el seu coneixement sobre conflictes i adquirir habilitats sobre com resoldre'ls millor.

Escollint el Master en Conflicte Pau i Seguretat, els estudiants guanyen accés a una àmplia comunitat de graduats (alumni) de tot el món. Convertint-se se en part d'aquesta comunitat serà un valuós actiu per a tota la vida.

Construït amb la combinada expertesa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) el màster en Conflicte, Pau i Seguretat té com a objectiu equipar als participants amn un ampli conjunt de habilitats, coneixements de primera mà i expertesa única des del camp. El master, els diplomes d'especialització i diplomes d'expert ( veure més informació a sota) són adequats per a professionals que treballen en zones de conflicte, dins del marc d'organitzacions regionals, governamentals i no governamentals, també per a estudiants graduats, joves investigadors o d'altres acadèmics que estiguin interessats en augmentar el seu coneixement sobre conflictes i adquirir habilitats sobre com resoldre'ls millor.

Escollint el Master en Conflicte Pau i Seguretat, els estudiants guanyen accés a una àmplia comunitat de graduats (alumni) de tot el món. Convertint-se se en part d'aquesta comunitat serà un valuós actiu per a tota la vida.

El Màster en Conflictes, Pau i Seguretat és un Màster Universitari Certificat per la UOC, que s'atorga d'acord amb les normes establertes pel Sistema Educatiu espanyol. Atesa la seva especificitat i trajectòria professional, no dóna accés directe general als estudis de doctorat (Phd i Programes de Doctorat) ni a llocs de grau superior en l'administració pública, específics d'Espanya.

Què significa 'màster de formació permanent'?
En el Sistema d'Educació Superior d'Espanya, les universitats poden emetre programes oficials reconeguts per l'Estat, denominats Màster Universitari, o els seus propis programes de màster denominats "Màster Propi o Màster de Formació Permanent". Aquests Màsters estan plenament acreditats per la Universitat UOC, com a Universitat plenament acreditada pel Ministeri d'Educació espanyol.
Mentre que els màsters universitaris oficials donen accés a un doctorat, a Espanya, i estan reconeguts oficialment pel Ministeri d'Educació espanyol, el màster Propi es basa més en continguts aplicats i orientats als programes professionals.
Si voleu cursar un doctorat o un programa de doctorat professional d'un país fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats tindran en compte el Màster Universitari, el Màster de Formació Permanent i el Màster Propio. És important saber quins són els requisits específics d'accés per fer un doctorat o un doctorat professional. Això és específic de cada universitat i es basa en els requisits d'accés específics de cada programa.
La convalidació de crèdits per accedir a aquests programes es pot sol·licitar a les institucions competents i als departaments d'Educació.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb conflictology@unitar.org

Per més informació consulteu la fitxa del programa en anglès.

Visiteu-nos al blog dels Estudis de Dret i Ciència Política!
  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Anglès

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't Sol·licita informació

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Juntament amb:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster de formació permanent en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Programa acadèmic

ASSIGNATURA

CREDITS

Conflict Analysis

3

Conflict Resolution

3

Introduction to Peace Operations (PO) and History of PO

3

Philosophy of Peace and Non Violence

4

Media, Conflict and Peace Building

3

Game Theory

4

Human Security 

3

Research Methods

4

Economy, Environment and Migration

4

The Intercultural /Ethnic Conflict and Diversity Management

4

Corruption, conflict and security

3

Prevention and Transformation of Conflict

4

Mandate Evaluation, Leadership and Strategic Planning

4

Gender Matters

2

Crisis Management

4

Final Master Project

8

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: Aquest master es pot cursar en 2 anys (itinerari part time) o en 1 any (itinerari full time)
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos
Màster de formació permanent en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Professorat

Direcció d'estudis

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment és Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Dret per la Universitat Ramon Llull/ESADE, és llicenciat en Dret i Màster en Dret per la mateixa universitat. Ha publicat extensament en temes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball; els fenòmens de pluralitat empresarial; el risc de la tecnologia sobre els drets fonamentals i l'impacte de la robotització i la intel·ligència artificial en les relacions de treball; les institucions de protecció social; les relacions laborals del personal de l'Administració Pública; i també sobre la psicologia de la conducta i l'anàlisi econòmica del dret del treball.

Màster de formació permanent en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Sortides professionals

Objectius

  • Conèixer la teoria, les seves diferents aproximacions i caràcters dels conflictes contemporanis.
  • Adquirir les capacitats d'anàlisi i de planificació de l'acció a les intervencions pací­fiques en conflictes, tant des de la perspectiva de la prevenció com de la intervenció durant el desenvolupament del conflicte.
  • Aprendre tècniques i estratègies per a una intervenció intel·ligent i no violenta en situació de conflicte.
  • Accedir a informació i coneixements per saber desenvolupar programes d'intervenció eficaços i saber gestionar la cerca de solucions especí­fiques i positives.
  • Poder dirigir i facilitar processos de negociació i mediació.
  • Transformar la manera de comunicar tant per prevenir com per apaivagar conflictes.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

A qui es dirigeix

  • Qualsevol persona amb responsabilitats i interès en resoldre conflictes.
  • Assessors, executius, dirigents, advocats de tots els sectors.
  • Funcionaris i dirigents d'institucions siguin públiques o privades.
  • Dirigents i empleats d'ONG empreses i altres institucions que treballen en zones conflictives, en la reconstrucció, en el desenvolupament i la cooperació internacional.
  • Polí­tics i sindicats.
  • Militars i policies.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster de formació permanent en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Requisits d'accés

Titulació d'accés

Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària oficial prèvia. En cas de no tenir-ne, es pot accedir al programa acreditant experiència professional.

Consulta la informació i la documentació que has de lliurar en funció d'on hagis cursat els estudis:
Documentació

Hauràs de lliurar la documentació que acrediti la teva titulació o la teva experiència professional durant els 10 dies posteriors a la formalització de la matrícula. Consulta quina documentació és necessària en cada cas i com i on l'has de presentar.

Requisits professionals

En cas de no tenir una titulació universitària prèvia, es pot accedir si es compleix els requisits professionals següents:

2 anys d’experiència laboral i/o professional en els àmbits*:

- Advocacia i Procura
- Acció Humanitària
- Ciència Política
- Ciutat i Urbanisme
- Conflicte Internacional
- Criminologia
- Diplomàcia
- Dret
- Drets Humans i Democràcia
- Mediació
- Relacions Internacionals
- Gestió i administració pública

- Àmbits de seguretat

- Cossos militars


És imprescindible dominar l'anglès per a cursar aquest programa, doncs tota la docència és en aquest idioma.

Coneixements previs

Escriure i llegir anglès.(nivell B2)

Titulació

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert.

Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.
Màster de formació permanent en Conflict, Peace and Security (UOC, UNITAR)

Matrícula i preu

Informació i matrícula

Per a rebre informació i matricular-te, dirigeix-te al web d'UNITAR.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
7.410 €
  • Facilitats econòmiques

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?