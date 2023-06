Construït amb la combinada expertesa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) el màster en Conflicte, Pau i Seguretat té com a objectiu equipar als participants amn un ampli conjunt de habilitats, coneixements de primera mà i expertesa única des del camp. El master i els postgraus ( veure més informació a sota) són adequats per a professionals que treballen en zones de conflicte, dins del marc d'organitzacions regionals, governamentals i no governamentals, també per a estudiants graduats, joves investigadors o d'altres acadèmics que estiguin interessats en augmentar el seu coneixement sobre conflictes i adquirir habilitats sobre com resoldre'ls millor.



Escollint el Master en Conflicte Pau i Seguretat, els estudiants guanyen accés a una àmplia comunitat de graduats (alumni) de tot el món. Convertint-se se en part d'aquesta comunitat serà un valuós actiu per a tota la vida.

El Màster en Conflictes, Pau i Seguretat és un Màster Universitari Certificat per la UOC, que s'atorga d'acord amb les normes establertes pel Sistema Educatiu espanyol. Atesa la seva especificitat i trajectòria professional, no dóna accés directe general als estudis de doctorat (Phd i Programes de Doctorat) ni a llocs de grau superior en l'administració pública, específics d'Espanya.



Què significa 'màster de formació permanent'?

En el Sistema d'Educació Superior d'Espanya, les universitats poden emetre programes oficials reconeguts per l'Estat, denominats Màster Universitari, o els seus propis programes de màster denominats "Màster Propi o Màster de Formació Permanent". Aquests Màsters estan plenament acreditats per la Universitat UOC, com a Universitat plenament acreditada pel Ministeri d'Educació espanyol.

Mentre que els màsters universitaris oficials donen accés a un doctorat, a Espanya, i estan reconeguts oficialment pel Ministeri d'Educació espanyol, el màster Propi es basa més en continguts aplicats i orientats als programes professionals.

Si voleu cursar un doctorat o un programa de doctorat professional d'un país fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats tindran en compte el Màster Universitari, el Màster de Formació Permanent i el Màster Propio. És important saber quins són els requisits específics d'accés per fer un doctorat o un doctorat professional. Això és específic de cada universitat i es basa en els requisits d'accés específics de cada programa.

La convalidació de crèdits per accedir a aquests programes es pot sol·licitar a les institucions competents i als departaments d'Educació.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb conflictology@unitar.org

Per més informació consulteu la fitxa del programa en anglès.