Máster de formación permanente Online en Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria (UOC, Cruz Roja)
Presentación
El máster, ofrecido conjuntamente por la UOC y la Cruz Roja, proporciona una formación integral en cooperación internacional y acción humanitaria. A lo largo de cuatro semestres, los estudiantes adquieren conocimientos teóricos y prácticos esenciales para la planificación, la ejecución y la evaluación de proyectos. El programa aborda temas como la normativa internacional, los derechos humanos, la gestión de riesgos y la logística humanitaria, entre otros.
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
El máster pone énfasis en la profesionalización del sector, con el objetivo de responder a la creciente demanda de calidad y eficacia en la ayuda internacional. Esto es crucial, puesto que permite obtener resultados más satisfactorios y alineados con las necesidades de las poblaciones vulnerables, al mismo tiempo que facilita el desarrollo de una carrera profesional en un ámbito con un número creciente de actores.
Desde su creación, en 2004, este máster ha sido clave para formar a profesionales capaces de reducir las vulnerabilidades globales. Con una actualización constante y con profesores con una amplia experiencia práctica, el programa ofrece una inmersión completa en el campo de la cooperación y la acción humanitaria.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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