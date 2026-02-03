Màster de formació permanent Online en Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)
Presentació
El màster, ofert conjuntament per la UOC i la Creu Roja, proporciona una formació integral en cooperació internacional i acció humanitària. Al llarg de quatre semestres, els estudiants adquireixen coneixements teòrics i pràctics essencials per a la planificació, l'execució i l'avaluació de projectes. El programa aborda temes com la normativa internacional, els drets humans, la gestió de riscos i la logística humanitària, entre altres.
Fracciona en quotes la teva formació permanent.
El màster posa èmfasi en la professionalització del sector, amb l'objectiu de respondre a la creixent demanda de qualitat i eficàcia en l'ajuda internacional. Això és crucial, ja que permet obtenir resultats més satisfactoris i alineats amb les necessitats de les poblacions vulnerables, alhora que facilita el desenvolupament d'una carrera professional en un àmbit amb un nombre creixent d'actors.
Des que es va crear, el 2004, aquest màster ha estat clau per formar professionals capaços de reduir les vulnerabilitats globals. Amb una actualització constant i amb professors amb una àmplia experiència pràctica, el programa ofereix una immersió completa en el camp de la cooperació i l'acció humanitària.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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