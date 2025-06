Collaborative Codesign Competition (CO3)

Durante esta jornada se elegirán las propuestas ganadoras de la competición. El equipo que aporte la solución más innovadora podrá desarrollarla con el apoyo de Hubbik con el objetivo de convertirse en una herramienta concreta (aplicación móvil, aparato electrónico, etc.). Recibirá un premio de 1.000 euros y podrá participar en el Stanford University Design Challenge, una competición de la Universidad de Stanford que promueve la creación de herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Los clasificados en segundo y tercer lugar podrán presentar sus proyectos en el World of Health IT (WoHIT) y recibirán 500 y 300 euros, respectivamente.