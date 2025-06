Collaborative Codesign Competition (CO3)

Durant aquesta jornada es triaran les propostes guanyadores de la competició. L’equip que aporti la solució més innovadora la podrà desenvolupar amb el suport de Hubbik amb l’objectiu de convertir-se en una eina concreta (aplicació mòbil, aparell electrònic, etc.). Rebrà un premi de 1.000 euros i podrà participar en l’Stanford University Design Challenge, una competició de la Universitat de Stanford que promou la creació d’eines per a millorar la qualitat de vida de la gent gran. Els classificats en segon i tercer lloc podran presentar els seus projectes al World of Health IT (WoHIT) i rebran 500 i 300 euros, respectivament.