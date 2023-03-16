La UOC, presente en la feria de la innovación del Mobile World Congress

La UOC estará presente en el 4YFN con un estand donde se podrá conocer información sobre los resultados de la actividad de I+i que desde la Oficina de Apoyo a la Investigación y la Transferencia (OSRT) se están valorizando y transfiriendo al tejido socioeconómico. Además, este estand de la UOC dará cabida a:

HUBBIK : la plataforma de la UOC para fomentar la innovación, la transferencia, el emprendimiento y la colaboración abierta entre toda la comunidad de la UOC y las personas y organizaciones de fuera interesadas.

UOC Corporate : el área de la universidad que quiere convertirse en el socio de referencia de las organizaciones que apuestan por un aprendizaje innovador en red para el desarrollo de sus profesionales como vía para mejorar su competitividad.

Open Evidence : primera empresa derivada ( spin-off ) surgida de la UOC, formada por un equipo de profesores, investigadores y consultores con más de veinte años de experiencia, la compañía se dedica a ofrecer servicios de consultoría y elaborar investigaciones socioeconómicas y tecnocientíficas en las áreas de salud, bienestar, consumo, políticas públicas e innovación. Fue presentada en la edición 2013 del SpinUOC , la jornada anual del conocimiento transferible de la UOC.

Auca Digital : una empresa de servicios educativos, especializada en la creación de contenidos digitales para niños. Desde Auca Digital se fomenta y facilita el aprendizaje de la lectura y la escritura adaptando los contenidos a las necesidades de las diferentes etapas educativas de los niños. Fue presentada en la edición 2015 del SpinUOC .

e-Testament: una herramienta –impulsada por Paula Rubiralta, estudiante del grado de Multimedia de la UOC– que da la oportunidad a las personas físicas de elaborar su testamento digital, entendiéndolo como el testamento que permite prever el destino de los bienes digitales y de todo lo que configura la personalidad digital, una vez muera la persona física. Fue presentada en la edición 2015 del SpinUOC .

Punto de encuentro de start-ups tecnológicas

El 4YFN –que este año contará con 18.000 m2 de recinto en la Feria de Barcelona en Montjuïc, más del doble que en la edición de 2015– es el punto de encuentro de la creciente comunidad de start-ups tecnológicas a escala global. Esta plataforma de negocio pone en contacto start-ups, inversores y grandes compañías, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor y posicionar Barcelona como un referente en emprendimiento digital. Durante todo el año, 4YFN organiza varias actividades para impulsar permanentemente el sector emprendedor y trazar vínculos locales e internacionales. El programa culmina con la celebración de 4YFN, el encuentro para emprendedores impulsado junto con GSMA en el marco del Mobile World Congress.

El acontecimiento se ha consolidado como uno de los encuentros de referencia para start-ups internacionales del ámbito digital y cuenta con la participación de empresas tan potentes como Wikipedia, Microsoft Ventures y The Huffington Post.

El asesoramiento nutricional de la UOC, presente en el MWC