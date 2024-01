La UOC, present a la fira de la innovació del Mobile World Congress

La UOC serà present al 4YFN amb un estand on es podrà conèixer informació sobre els resultats de l'activitat d'R+I que des de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) s'estan valoritzant i transferint al teixit socioeconòmic. A més, aquest estand de la Universitat donarà cabuda a:

HUBBIK : la plataforma de la UOC per a fomentar la innovació, la transferència, l'emprenedoria i la col·laboració oberta entre tota la comunitat de la Universitat i les persones i organitzacions de fora que hi tinguin interès.

UOC Corporate : l'àrea de la Universitat que vol convertir-se en el soci de referència de les organitzacions que aposten per un aprenentatge innovador en xarxa per desenvolupar els seus professionals com a via per a millorar la seva competitivitat.

Open Evidence : primera empresa derivada ( spin-off ) sorgida de la UOC, formada per un equip de professors, investigadors i consultors amb més de vint anys d'experiència, la companyia es dedica a oferir serveis de consultoria i elaborar investigacions socioeconòmiques i tecnocientífiques en les àrees de salut, benestar, consum, polítiques públiques i innovació. Va ser presentada a l' edició 2013 de l'SpinUOC , la jornada anual del coneixement transferible de la UOC.

Auca Digital : una empresa de serveis educatius, especialitzada en la creació de continguts digitals per a nens. Des d'Auca Digital es fomenta i facilita l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura adaptant els continguts a les necessitats de les diferents etapes educatives dels nens. Va ser presentada a l' edició 2015 de l'SpinUOC .

e-Testament: una eina –impulsada per Paula Rubiralta, estudiant del grau de Multimèdia de la UOC– que dóna l'oportunitat a les persones físiques d'elaborar el seu testament digital, entenent-lo com el testament que permet preveure el destí dels béns digitals i de tot allò que configura la personalitat digital, una vegada mori la persona física. Va ser presentada a l' edició 2015 de l'SpinUOC .

Punt de trobada de start-ups tecnològiques

El 4YFN –que enguany comptarà amb 18.000 m2 de recinte a la Fira de Barcelona a Montjuïc, més del doble que a l'edició de 2015– és el punt de trobada de la creixent comunitat de start-ups tecnològiques a escala global. Aquesta plataforma de negoci posa en contacte start-ups, inversors i grans companyies, amb l'objectiu d'enfortir l'ecosistema emprenedor i posicionar Barcelona com un referent en emprenedoria digital. Durant tot l'any, 4YFN organitza diverses activitats per impulsar permanentment el sector emprenedor i traçar vincles locals i internacionals. El programa culmina amb la celebració de 4YFN, la trobada per a emprenedors impulsada juntament amb GSMA en el marc del Mobile World Congress.

L'esdeveniment s'ha consolidat com una de les trobades de referència per a start-ups internacionals de l'àmbit digital i compta amb la participació d'empreses tan potents com Wikipedia, Microsoft Ventures i The Huffington Post.

L'assessorament nutricional de la UOC, present al MWC